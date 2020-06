Business report: Sprijinul promis marii industrii a dispărut ca apa-n nisip. Averea lui Klaus Iohannis. Calcule: cu cât rămâne un pensionar de lux. Huawei a depășit Samsung pentru prima oară

​Guvernul a promis sprijin marii industrii, dar acest sprijin a dispărut ca apa-n nisip. ● Averea lui Klaus Iohannis: Încă un apartament în posesia președintelui. ● Euroins anunță că a rezolvat problemele din cauza cărora a fost amendată de ASF: Întârzieri la maximum 0,2% din dosare, proceduri noi. ● Calcule. Cât de drastică e impozitarea pensiilor speciale. Cu cât rămâne un pensionar de lux. ● Analiştii CFA România estimează un deficit bugetar de 8,5% şi o rată a şomajului de 7,8%. ● Codîrlaşu (CFA): Dacă nu vom reuşi să stopăm criza medicală vom reintra în “lockdown” complet.● Premieră - Huawei a depășit Samsung pentru prima oară.





Guvernul a promis sprijin marii industrii, dar acest sprijin a dispărut ca apa-n nisip. Nimeni nu mai vorbeşte de el. Industria, care face constant aproape un sfert din PIB, se zbate într-o criză profundă cu o cădere în primul trimestru de 27,7%. Deşi guvernul a promis susţinere pentru industrie acum mai bine de o lună în cadrul unui plan de relansare economică, cu măsuri precum credite garantate de stat, un program similar cu IMM Invest, acesta nu a fost detaliat şi concretizat. „Există acel plan pe care ni l-a promis guvernul că este pregătit pentru marile companii. Să vedem în ce constă, dar nu mă aştept la prea mare lucru pentru că în România forţa guvernului este dată de resursele financiare pe care le poate pune la dispoziţie, însă noi nu ne putem compara cu Germania, de exemplu“, comentează Aurelian Dochia, analist economic, .

Preşedintele Klaus Iohannis a încasat 1.275 de lei din drepturi de autor de la editura Curtea Veche, iar soţia sa a moştenit anul acesta un apartament de 67 de metri pătraţi în Sibiu, conform celei mai recente declaraţii de avere depuse de către preşedinte. Pe lângă cele două apartamente şi trei case pe care preşedintele le avea deja, în declaraţia de avere înregistrată în 11 iunie, apare încă un apartament, cu suprafaţa de 67 de metri pătraţi, în Sibiu, moştenit de Carmen Iohannis în 2020, scrie news.ro. Klaus Iohannis a încasat şi drepturi de autor în valoare de 1.275 de lei de la editura Curtea Veche, unde i-au apărut de-a lungul timpului trei volume. Preşedintele are un depozit la BCR, deschis în 1999, în care se află în prezent suma de 208.000 lei, cu 18.000 de lei mai mult decât indica declaraţia de avere de la sfârşitul lui 2019. În anul fiscal precedent, preşedintele a încasat din salarii suma de 179.734 de lei, iar soţia sa a obţinut ca profesor la Colegiul ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu suma de 43.450 de lei, arată wall-street.ro Euroins, unul dintre cei mai mari doi jucători de pe piața RCA din România, cu cel puțin două milioane de clienți pe acest segment, anunță că a îmbunătățit semnificativ atât procedurile de instrumentare a dosarelor de daună și timpii dedicați constatări daunelor cât și situația rezervelor și reasigurării, potrivit unui mesaj al companiei. Practic, Euroins transmite că niciunul dintre aspectele sesizate de controlul periodic din 2019, care a dus la amendarea companiei și la instituirea unui plan de măsuri, nu mai stau în picioare. "În general, precizările de mai jos indică faptul că, de la perioada controlului care a făcut obiectul articolului şi până la momentul actual, Euroins Romania a îmbunătăţit semnificativ indicatorii semnalaţi, astfel încât situaţia la care se referă raportul nu mai este de actualitate.", ne-au transmis reprezentanții companiei, scrie economica.net Legea adoptată miercuri prin consens de Parlament stipulează că pensiile speciale cuprinse între 2.001 lei şi 7.000 de lei vor fi impozitate cu 10%, în timp ce pensiile speciale care depăşesc 7.000 de lei vor fi taxate cu 85%. Legea se aplică tuturor pensionarilor speciali: judecători, procurori, parlamentari, diplomaţi, aviatori, poliţişti, militari şi foştii şefi ai statului. Proiectul nu afectează pensia obţinută pe baza contributivităţii. Spre exemplu, dacă o persoană are o pensie de 2.000 de lei obţinută pe baza contributivităţii şi încă 2.001 lei ca pensie specială, va încasa pe viitor integral cei 2.000 de lei pe baza contributivităţii, iar ceilalţi 2.001 lei (pensia specială) vor fi impozitaţi cu 10%. Practic, în loc de de 4.000 de lei, va avea o pensie totală de 3.800 de lei. În cazul în care o persoană are o pensie pe contributivitate de 7.000 de lei plus o pensie specială de 3.000 de lei, va fi impozitată cu 85% doar suma de 3.000 de lei. Practic, va rămâne cu cei 7.000 de lei, la care se vor mai adăuga alţi 450 de lei (în urma impozitului cu 85%). În loc de 10.000 de lei, va avea o pensie totală de 7.450 de lei, scrie adevarul.ro . Analiştii CFA Romania anticipează, în medie, un deficit bugetar de 8,5% din PIB şi o rată a şomajului de 7,8% la finalul acestui an, în timp ce, pe orizontul de 12 luni, analiştii financiari estimează o depreciere a monedei naţionale în faţa euro până la valoarea medie de 4,9424 lei/euro. Maximul anticipaţiilor pentru deficitul bugetar şi cursul euro/leu se ridică la 18%, respectiv 5,1 lei/euro. De asemenea, declinul PIB din acest an este prognozat de analişti la -4%. În comunicatul CFA România se precizează: "În cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020 au fost adăugate şi patru întrebări suplimentare, cu privire la: impactul economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondenţilor (38,8%) anticipând că acesta se va resimţi puternic până în trimestrul I al anului 2021; deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipaţiilor este 8,5%; evoluţia, în termeni reali a PIB în anul 2020: valoarea medie a anticipaţiilor este -4%; rata şomajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipaţiilor este 7,8%", scrie bursa.ro. . România va reintra în ‘lockdown’ complet dacă nu va reuşi să stopeze criza medicală, iar o a doua instituire a stării de urgenţă va avea un impact puternic negativ asupra economiei, a afirmat, miercuri, preşedintele CFA România, Adrian Codîrlaşu.“După cum vedem, inclusiv datele de astăzi (miercuri, n.r.), indică o revenire a acestei crize medicale a infectărilor cu coronavirus, iar din păcate evoluţia economică va depinde de un factor neeconomic şi anume de această criză medicală. Dacă nu vom reuşi să stopăm criza medicală vom reintra în lockdown complet şi o a doua instituire de stare de urgenţă va avea un impact puternic negativ asupra economiei. De aceea, va avea un impact asupra evoluţiei economice viitoare cum gestionăm această criză acum”, a spus Codirlaşu la conferinţa “România, Încotro? Economia în Era Covid 19 Perspective economice & Digitalizare”,Pandemia a jucat în favoarea Huawei, care, în pofida embargoului impus de Statele Unite, a reușit să urce peste Samsung, fie și doar pentru o lună, în topul producătorilor de smartphone-uri. Analiza pieței smartphone-urilor făcută de Counterpoint Research arată că Samsung a pierdut primul loc în topul producătorilor, pe luna aprilie, în fața Huawei. Samsung a scăzut în luna aprilie la 19,1% cotă de piață. În aceeași lună, Huawei a ajuns la o cotă de piață de 21,4%. Aceasta este prima oară când Huawei a depășit Samsung în topul producătorilor de smartphone-uri. Un rol cheie în această evoluție l-a avut evoluția diferită a pandemiei în timp și spațiu. Pandemia a izbucnit în China la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, iar până în aprilie, când Huawei a înregistrat performanțe deosebite în “țara natală”, producția, stocurile, livrările și piața în general erau în revenire puternică. De cealaltă parte, în piețele importante pentru Samsung, precum Europa și Statele Unite, pandemia a izbucnit mai târziu, iar luna aprilie a fost afectată de restricții, scrie profit.ro