Eurostat: România ​avea anul trecut un PIB/locuitor la 69% din media UE si la 65% din media Zonei Euro

Nu in ultimul rand, in Bulgaria indicatorul a urcat cu un ritm anual de 2.1 procentuale la 50% in 2019.

Astfel, PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare ca procent din media Zonei Euro a crescut in Romania de la 62% in 2018 la 65% in 2019, evolutie determinata de accelerarea investitiilor productive (cea mai buna dinamica din 2007).Acest indicator s-a majorat in Polonia de la 67% in 2018 la 69% in 2019.Cehia continua sa fie cea mai dezvoltata tara din Europa Centrala si de Est, cu un PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare reprezentand 87% din media Zonei Euro in 2019, in crestere de la 85% in 2018.In Ungaria acest indicator a crescut de la 67% in 2018 la 69% in 2019.Analizand ritmul mediu anual al acestui indicator in perioada 2009-2019 se evidentiaza dinamica din Romania, de 3%, aspect care confirma faptul ca tara noastra si-a consolidat statutul de campioana a procesului de convergenta economica europeana.Pe locurile doi si trei se pozitioneaza Polonia si Bulgaria cu ritmuri medii anuale de 2.13%, respectiv 2.08% in intervalul 2009-2019.In Ungaria indicatorul a prezentat o dinamica medie anuala de 1.3%, iar in Cehia ritmul inregistrat a fost de 0.77%.Subliniem insa faptul ca distanta dintre Europa Centrala si de Est si Zona Euro este mult mai mare din perspectiva PIB/locuitor in termeni nominali.In termeni nominali PIB/locuitor a crescut cu 9.4% an/an la 11,500 EUR in Romania in 2019, reprezentand 33.1% din nivelul mediu al Zonei Euro.Acest indicator s-a majorat cu 8.8% an/an la 8,680 EUR in Bulgaria in 2019, reprezentand sub 25% din media Zonei Euro.In Ungaria indicatorul a urcat cu 7.5% an/an la 14,720 EUR in 2019, ponderea in nivelul Zonei Euro fiind de 42.3%.Nu in ultimul rand, indicatorul a crescut cu 5.7% an/an la 20,640 EUR in Cehia in 2019, reprezentand 59.3% din media Zonei Euro.Consideram ca Romania dispune de elementele necesare pentru a consolida statutul de campioana a procesului de convergenta economica europeana si in anii urmatori si atragem atentia cu privire la oportunitatile deceniului care tocmai a inceput: aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si aderarea la Zona Euro.Pe de alta parte, subliniem si un set de provocari pentru Romania pe termen scurt si mediu: tranzitia de la cantitativ la calitativ – modernizare prin organizare si accent pe reforme structurale; identificarea unui nou model de convergenta si dezvoltare; transformarea potentialului in realitate; apropierea de tarile cele mai dezvoltate din regiune si integrarea mai puternica in circuitul economic mondial; intensificarea gradului de integrare intre regiuni prin investitii inteligente si eficiente in infrastructura; implementarea unui mix permanent echilibrat de politici economice; incorporarea Revolutiei Digitale si dezvoltarea pietei de capital, mai scrie Andrei Rădulescu în raport.