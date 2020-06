Domnul Ionescu și statisticile despre românii care nu-și permit un concediu, fie că e pandemie, fie că nu e

​Domnul Ionescu e un om fericit. Abia așteaptă să plece în concediu o săptămână la greci, mai ales că îi promisese de anul trecut doamnei Ionescu că anul ăsta o duce pe Santorini. Merge abia în septembrie, că i-a încurcat puțin planurile pandemia asta nenorocită, dar de renunțat nu l-a făcut să renunțe. Poate dăm o fugă și pe Paxos și de-acolo pe Antipaxos!, i-a spus dl Ionescu doamnei sale, plin de speranță. El văzuse cele două insulițe în urmă cu vreo 5 ani, cu ocazia unui team-building-uri, când team-building-urile încă erau team-buildinguri, nu un nenorocit de grătar într-un cort închiriat undeva printr-un cătun amărât.





E drept că dl. Ionescu e încă nehotărât. Cu avionul nu s-ar duce, că e mai complicat. Și nici nu economisești mare lucru. Trebuie să ajungi cu 3 ore înainte la aeroport, zborul mai durează o oră-două, apoi până îți recuperezi bagajele și ieși din aeroport îți mai ia o oră. După care până îți închiriezi o mașină, că doar n-o să stai ne-plimbat pe insule, îți mai ia o oră…7 ore în total. Cu mașina faci poate cu o oră-două în plus, dar te oprești când vrei și nu trebuie să-ți freci coatele de toți turiștii… E drept, cu mașina te supui altor riscuri. Tranzitezi Bulgaria, care acum e ok, dar daca se înmulțesc infecțiile și te bagă în carantină?





Domnul Ionescu e însă unul dintre foarte puținii români care își permit o săptămână de vacanță. Una petrecută în afara propriei locuințe, adică. Trei sferturi dintre noi nu-și permit. Asta arată datele Institutului Național de Statistică, publicate luni după prânz. Doi salariați din 3 nu-și permit concediu, 4 din 5 lucrători pe cont propriu pot doar visa să-și ia concediu, 8 agricultori dintr-o sută (!) ar putea să-și rupă o săptămână de vacanță, situație identică în cazul a 15% dintre pensionari.Dacă ne uităm la țările din UE, România e pe ultimul loc din acest punct de vedere. Suedia si Luxemburgul sunt țările ai căror cetățeni nu trebuie să facă mari eforturi pentru a avea o vacanță, potrivit celor mai recente date ale Eurostat.La polul opus, cei care își permit să-și ia o vacanță de o săptămână fără mari eforturi, se află suedezii și locuitorii Luxemburgului.În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează şi în special al celor care rămân la dispoziţia lor după efectuarea cheltuielilor legate de taxe și de casă este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum.Ponderea românilor care nu-și permit o vacanță este însă în scădere față de anii trecuți, potrivit Eurostat.