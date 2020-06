​Infografic Șase români din 10 spun că finanțele le-au fost afectate de pandemie, iar 4 din 10 nu au reușit să pună niciun leu deoparte

Peste 70% dintre români și-au reevaluat comportamentul financiar în ultimele luni

40% dintre români nu au reușit să pună bani deoparte în perioada stării de urgență

Majoritatea românilor declară că vor amâna în următoarea perioadă vacanța de vară, achiziția unei mașini sau renovarea apartamentului

Un sfert dintre ei însă nu și-au schimbat planurile în pandemie

Aproape 60% dintre români declară că starea de urgență din ultimele trei luni a avut un impact asupra finanțelor personale, se arată într-un studiu iVOX desfășurat la cererea Raiffeisen Bank, în perioada 15-19 iunie, 2020. În consecință, peste trei sferturi dintre respondenți (76%) și-au reevaluat comportamentul financiar, încercând să fie mai atenți cu cheltuielile lunare.Conform sondajului, un sfert dintre români au reușit să pună mai mulți bani deoparte în această perioadă, în timp ce majoritatea (42%) nu a economisit deloc în ultimele trei luni. Mai mult, 7 din 10 nu consideră că ar fi nevoie să apeleze în viitor la vreo formă de investiții financiare. Doar 8% dintre români se gândesc să apeleze la asigurarea de sănătate suplimentară în caz de boli grave, iar 6% au în plan investițiile la bursă. Un sfert dintre romani spun ca nu au renuntat in aceasta perioada la planurile lor.Totuși, în perioada stării de urgență, românii au strâns cureaua și au evitat cheltuielile pentru distracție (72%), îmbrăcăminte (62%), electrocasnice (50%) și produse IT sau gadgets (46%). Odată cu perioada de relaxare, pentru următoarele trei luni, doar 2 din 10 români spun că nu vor renunța la planurile de cumpărături. Restul de 80% declară că nu-și vor mai cheltui banii pe bilete de vacanță (49%), servicii de ride-sharing (39%), servicii de înfrumusețare și tratamente corporale (36%) sau pe produse IT/gadgets (36%).Starea de urgență i-a determinat pe români să-și amâne și planurile pe termen mediu sau mai lung, pentru care cheltuiau sume mai mari de bani, cum ar fi vacanța de vară (44%), renovarea apartamentului (29%) sau achiziția unei mașini (25%).În urma stării de urgență, românii simt că au învățat sau cel puțin si-au însușit obiceiuri noi. Cei mai mulți au învățat rețete noi și au gătit acasă mesele principale (55%), iar 1 din 2 români s-a obișnuit să-și facă lista de cumpărături înainte de a merge la supermarket.„Starea de urgență a fost un moment de reflectie pentru toata lumea în care am avut timp să ne analizăm si bugetele lunare și să înțelegem pe ce categorii cheltuim mai mult. Astfel, 4 din 10 români au început să-și planifice cheltuielile lunare din timp, iar peste jumătate au învățat să facă plăți cu cardul sau online. Vrem să-i încurajăm în continuare pe români să fie cumpătați în gestionarea propriilor venituri, de aceea, lansăm o nouă ediție a Lunii Sănătății Financiare, ca parte a demersului nostru de educație financiară Money Bistro”, a declarat Corina Vasile, director de Comunicare și Relații Publice la Raiffeisen Bank.40% dintre români spun că nu obișnuiesc să cumpere produse second hand. Cei care o fac însă, cel mai des cumpără haine la mâna a doua. Pe de altă parte, 4 din 10 participanți la sondajul iVOX spun că aruncă cel mult o dată pe săptămână mâncarea sau resturile de mâncare, deoarece lasă alimentele prea mult în frigider (53%).Studiul iVox a fost realizat în perioada 15-19 iunie, 2020, la care au răspuns 1248 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, respectând structura socio-demografică a populaţiei utilizatorilor de Internet din România.