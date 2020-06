Orban, despre digitalizarea ANAF: „Pașii mari nu-i poți face în șase luni, din care patru luni de criză”

„Cât privește taxele și impozitele, nu știu dacă știți, dar ANAF nu are compartiment pentru digitalizare, compartiment informatic. De digitalizarea ANAF se ocupă compartimentul din Ministerul Finanțelor care, probabil, trebuie întâi să digitalizeze Ministerul Finanțelor. Sigur că n-o să așteptăm înființarea unui compartiment. Avem obiective clare, am făcut pași în această direcție, e adevărat mici. Dar pașii mari nu-i poți face în șase luni, din care patru luni de criză. Aici au fost finanțări de la Banca Mondială pentru digitalizarea ANAF, banii n-au fost folosiți. Au fost obligați patronii să-și cumpere case de marcat care să trimită online informațiile, iar ANAF de trei ani nu și-a luat serverele pe care să centralizeze informația”, a declarat Ludovic Orban,El a mai spus că în vamă nu a funcționat nici un scanner cumpărat, aparatura fiind doar „mobilier”.„Niciodată cei care operau aceste scannere nu au avut niciun interes ca ele să funcționeze. Despre ce vorbim? Evident că digitalizarea ANAF e obiectivul nostru fundamental. Am urmărit modele din alte țări pe care le putem urma. Nu poți face peste noapte. Noi nici nu avem în nomenclatorul de meserii designerul de aplicații. Cauți în administrația publică oameni bine intenționați, se formează echipe foarte greu, iar acestea întâmpină o mare rezistență pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-l convingi pe funcționar că e inclusiv în interesul lui să digitalizeze operațiunile. E un obiectiv clar asumat care se va derula pe cât de rapid e posibil”, a mai spus premierul.