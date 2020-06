Deprecierea leului face ca vacanța din străinătate de anul acesta să fie mai ieftină decât cea de la anul. Cum a influențat pandemia și zgomotul politic intern cursul de schimb euro-leu (raport)

​După ce a avut o evoluție relativ stabilă în primele două luni ale anului, bazată pe încrederea piețelor internaționale, cursul de schimb al leului în fața euro a început să intre sub stress în prima jumătate a lunii martie, odată cu apariția efectelor pandemiei, arată un raport al unei bănci comerciale, destinat investitorilor. Deși obstacolele mari care stau în fața unui leu mai puternic în fața euro sunt în primul rând cele legate de deficitele mari ale României, pandemia și zgomotul politic intern influențează la rândul lor tranzacțiile cu lei și prin intermediul lor și cursul de schimb. Majoritatea dealerilor spun că un euro foarte aproape de 5 lei nu ar fi o valoare exagerată în vara viitoare, ritmul deprecierii cu care BNR s-ar simți confortabilă fiind de 3-4% pe an.





Dacă ne uităm la fluctuațiile altor monede (zlotul polonez, forintul maghiar sau coroana cehă), vedem că fluctuațiile leului au fost mult mai mici. Evident, acest lucru poate fi pus în legătură cu intervențiile în piața valutară ale BNR, intervenții făcute cu maximă discreție și despre care BNR nu face niciodată comentarii.







Din aprilie, datorită pachetelor de sprijin generoase anunțate de către guvernele statelor europene, presiunea pe monedele din regiunea noastră a mai slăbit. ”În scenariul de bază, presupunem că Banca Națională a României (BNR) va continua să monitorizeze îndeaproape piața în lei (prin controlul lichidității sau prin intervenții directe în piața valutară), păstrând fluctuațiile leului sub control. Ne așteptăm ca BNR să fie confortabilă, cu o slăbire treptată a monedei RON în jur de 2- 3% pe an, ceea ce ar aduce moneda mai aproape de nivelul de echilibru, limitând în același timp impactul asupra inflației. Cu toate acestea, dimensiunea deficitelor gemene și riscurile crescute în ceea ce privește politica fiscală și sustenabilitatea datoriei publice, fac ca leul să fie mai vulnerabil decât monedele din țările vecine”, se mai arată în raport.







Ne așteptăm ca EURRON să încheie anul la un curs mediu de 4,84 în acest an, având un nivel de 4,87 la final de an iar în 2021 să vedem un curs mediu de 4,93 lei/euro și o valoare la sfârșit de an de 4,97 lei pentru un euro..





, media așteptărilor privind cursul euro în următoarele 6 luni este de 4,89 lei (intervalul a variat între 4,78 și 5 lei/euro). Pentru mai 2021, așteptarea a fost de 4,94 lei/euro, intervalul estimărilor fiind între 4,51-5.1 lei/euro)



În urmă cu o lună, la jumătatea lunii mai, analiștii financiar-bancari chestionați de CFA România anticipau o depreciere a monedei naționale în următoarele luni. Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni era în mai 2020 de 4,9180 lei/euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat era de 4,9710.

