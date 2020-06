​Business report: Noi condiții de călătorie în Grecia. Cum suntem testați și cât stăm în izolare. ​O mare firmă de asigurări din România a intrat în faliment. Ce trebuie să facă asiguraţii. Important pentru șoferi. Se schimbă radical regulile RCA

​O mare firmă de asigurări din România a intrat în faliment. Ce trebuie să facă asiguraţii ● Noi condiții de călătorie în Grecia. Cum suntem testați și cât stăm în izolare ● Important pentru șoferi. Se schimbă radical regulile RCA: decontare directă obligatorie, termene de plată strânse ● Ludovic Orban:'' Nu renunţăm sub nicio formă la cota unică'' ● Vestea mult așteptată de pensionari. Cîțu a anunțat majorarea ● Oamenii dau camera de hotel pe rulotă. „Avem mulţi clienţi noi care nu au mai mers cu o autorulotă niciodată“ ● Taxă de 90% furnizorilor care nu transferă consumatorilor ieftinirea gazelor la producători ● Pilonul II și-a revenit din criza indusă de pandemie ● Agalopol (AmCham): România riscă să fie pusă de FTSE Russell pe lista de downgrade a pieţei de capital în 2021









O mare firmă de asigurări din România a intrat în faliment. Ce trebuie să facă asiguraţii. Firma de asigurări CertAsig a intrat în faliment, la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Finaciară (ASF), din cauză că nu a avut susţinerea acţionarului majoritar. ASF solicitase intrarea în faliment a CertAsig deoarece societatea nu şi-a restabilit în termenul prevăzut de lege nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital minim (MCR). Cristian Dăianu, directorul general al companiei, a declarat pentru profit.ro că falimentul CertAsig a fost survenit pe fondul lipsei de susţinere financiară din partea acţionarului majoritar, Royalton Capital Investors II (RCI II). Potrivit datelor profit.ro, CertAsig avea nevoie de o infuzie de capital cuprinsă între 5,5 şi 6 milioane de euro, din care circa două milioane de euro pentru respectarea cerinţei de capital minim (MCR), iar banii ar fi trebuit aduşi în companie până la începtul lunii februarie, lucru care nu s-a întâmplat. Asigurătorul are obligaţia de a notifica asiguraţii atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Certasig - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor. Contractele care nu sunt denunţate rămân în vigoare până la data expirării, scrie adevarul.ro.

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că PNL apără cota unică şi că nu renunţă sub nicio formă la aceasta, conform Agerpres. "PNL apără cota unică. Este una dintre măsurile liberale cele mai importante, care au avut efecte extrem de favorabile pentru România şi nu renunţăm sub nicio formă la cota unică", a precizat Orban, după ce a participat la Adunarea membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României. Şi viceprim-ministrul Raluca Turcan a susţinut luni că "PNL va apăra cu toată forţa cota unică de impozitare", potrivit bursa.ro. Procentul propus de ministrul Finanțelor pentru creșterea pensiilor, în această toamnă este de 10%. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu a precizat că pensiile vor fi majorate astfel încât să fie bani suficienți și pentru investiții. Ministrul a spus că, despre creșterea pensiilor trebuie să se vorbească în contextul în care economia este în creștere, produce și poate suporta aceste plăți de pensii, salarii pentru bugetari și alocații pentru copii.„Propunerea mea este de 10% (creşterea pentru pensii – n. r.), ca să avem bani şi pentru alocaţii şi pentru investiţii. Dacă nu facem aşa şi mergem pe direcţie populistă, nu vom avea bani nici de investiţii, nici de de altceva. Suma care mergea la buget din impozitarea pensiilor speciale era de 1 miliard de lei”, a precizat Florin Cîțu. El a adăugat că sumele cheltuite pentru pensii, în ultimele patru luni, sunt de 10 miliarde de lei. O creştere cu 10% a pensiilor anul acesta înseamnă un punct procentual la cheltuielile de anul viitor. Deci, asta înseamnă să găsim un punct procentual anul viitor la cheltuieli”, a afirmat Cîţu. Ministrul Finanțelor a adăugat că va exista o creștere și pentru alocaţii, însă acest lucru se va petrece atunci când va permite criza economică, scrie evz.ro Comisarii de la ANPC au constatat că Raiffeisen Bank nu informa în prealabil consumatorul despre viitoarele costuri ale produsului financiar. scrie News.ro. “În data de 24.06.2020, Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat în Dosarul nr. 34552/299/2017, respingând definitiv contestaţia depusă de Raiffeisen Bank România împotriva amenzii de 50.000 de lei, aplicată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru practici comerciale incorecte în ceea ce priveşte stabilirea unui anume cuantum de dobândă, la unele credite, fără informarea debitorilor”, a transmis, luni, ANPC. Cazul a început cu apariţia în spaţiul public, în 2017, a unor documente interne ale băncii, din perioada 2006-2007, din care rezulta că banca intenţiona majorarea unilaterală a dobânzilor la creditele în franci elveţieni, lei şi euro, fără a informa consumatorii vizaţi. ANPC a iniţiat o acţiune de control, iar comisarii au constatat, la momentul respectiv, faptul că banca nu a depus toate diligenţele în relaţia cu consumatorul, dând dovadă de o totală lipsă de preocupare faţă de gradul de îndatorare al consumatorilor. Conform documentelor, s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – decembrie 2008, Raiffeisen Bank a acordat 914 credite cu dobânda promoţională de 4,6%, şi fixase în sistem faptul că, peste un an, rata dobânzii va fi de 5,4% (informaţie care nu a fost comunicată vreunui consumator), pentru ca ulterior să o majoreze la 5,6%, scrie libertatea.ro. Companiile care închiriază autorulote abia dacă mai au vreo maşină disponibilă pentru vara aceasta, multe dintre ele având vara plină de rezervări. Obiceiurile de consum ale turiştilor se schimbă odată cu pandemia de COVID-19, iar autorulotele devin din ce în ce mai populare în rândul celor care doresc să îşi facă o vacanţă. Turiştii vor prefera vara aceasta vacanţa într-o rulotă în detrimentul unei camere de hotel, iar acest lucru se poate observa în cererea mai mare pentru autorulote faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. „Oamenii aleg să îşi facă mai mult vacanţele cu autorulotele decât să meargă la cazările clasice. Aproape toţi clienţii de vara aceasta sunt noi, clienţi care nu au mai mers cu o autorulotă niciodată“, spune Andrei Drăgan Răduleţ de la Rulotescu, o companie de închiriat autorulote din Sibiu, care are două rulote a câte patru şi respectiv cinci locuri, care costă 100 de euro pentru o zi în sezonul de vârf. Compania nu mai are nicio rulotă disponibilă pentru vara aceasta şi aşteaptă o creştere semnificativă a cifrei de afaceri, scrie zf.ro. . După ce în Parlament au ajuns mai multe propuneri și variante pentru modificarea legii 132/2017, a RCA, Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților a fost desemnată să se ocupă cu centralizarea tuturor propunerilor și coordonarea procedurilor pentru construirea unui proiect de lege omogen, care să ajungă la vor, în plen. Pe lângă modificările impuse de Comisia Europeană ori cele propuse de ASF, se remarcă readucerea în actualitate a prețului de referință pentru ora de manoperă practicată de service-uri.Cu mențiunea că toate aceste amendamente trebuie votate pentru a deveni literă de lge, vă prezentăm, mai jos cele mai importante modificări aduse legii RCA. Decontarea directă devine parte automată din procedurile specifice RCA. Au fost mai multe propuneri în acest sens, însă pentru proiect a fost ales un amendament al senatorului PSD Daniel Zamfir. Practic, dacă proiectul va deveni lege, reparația mașinii va fi achitată nu către asigurptorul RCA al șoferului vinovat, așa cum se întâmplă în prezent ci de către propriul asigurător al păgubitului, care urmează să își recupereze ulterior paguba de la asigurătorul șoferului vinovat. Această posibilitate este disponibilă și în prezent, însă doar sub forma unei clauze facultative și doar pentru un supliment de firmă aferent acestui produs, scrie economica.net . Plenul Camerei Deputaților urmează să se pronunțe mâine prin vot, în calitate de cameră decizională, asupra propunerii Comisiei de Industrii și Servicii de introducere în Legea energiei a unei taxe asupra veniturilor suplimentare ale furnizorilor de gaze rezultate din liberalizarea pieței, respectiv pe diferența dintre plafonul de 68 lei/MWh la achiziția de la producători a gazelor destinate populației și CET-urilor, care va fi eliminat de la 1 iulie, și prețul de achiziție din piață, care în prezent este mult sub acest nivel, idee anunțată public deja de către președintele Comisiei, Iulian Iancu (PSD). Taxa ar urma să fie în procent de 90%. Astfel, potrivit textului adoptat de Comisie și care intră mâine la vot în plen, până la 30 iunie 2021, prețul de vânzare al gazelor naturale de către furnizori către clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, va fi format în condiții de piață liberă din costul unitar al gazelor naturale, din care se exclud cantitățile de gaze naturale din import și înmagazinare, la care se adaugă tariful de transport, tariful de distribuție, tariful de înmagazinare și tariful de furnizare, plus taxele aferente, scrie profit.ro . Grecia este una dintre destinațiile preferate de turiștii români, în vreme de pandemie și nu numai, alături de Bulgaria și România. Cea de-a doua serie de măsuri de relaxare propusă de guvernul elen prespune completarea unui chestionar online cu 48 de ore înainte de sosirea în ţară. Dar dimensiunea formularului și datele solicitate în acesta pun în dificultate pe cei mai mulți dintre turiști. wall-street.ro a discutat cu agențiile de turism care au în portofoliul această destinație, dar și cu autoritățile elene despre noile condiții de călătorie în Grecia, frecvența testelor sau perioada de izolare impusă celor care vizitează Grecia.”Lumea este confuză, oamenii nu știu ce să creadă în legătură cu acest formular. Și chiar și așa, nu formularul reprezintă problema, pentru că aici intervin agenții, care ajută turiștii. Este vorba despre procedeul de testare, care implică izolarea la domiciliu pentru o zi. Sunt turiști care au luat cazare fără masă, cum pot rezista aceștia în izolare, fără să mănânce?”, a declarat Viviana Dumitru, group operations manager al agenției Holiday Office. În completarea acesteia, Carmen Pavel, președinta agenției J`Info Tours, susține că turiștii au înțeles obligativitatea formularului și nu au fost nemulțumiți de această nouă măsură, încât să renunțe la vacanțele stabilite. Într-adevăr, anunțul asupra formularului a fost făcut într-un timp relativ scurt, însă atât agenții, cât și turiștii se declară pregătiți pentru vacanțele anului 2020, scrie wall-street.ro .Toate fondurile de pensii obligatorii administrate privat au anunțat creșteri prin care recuperează aproape integral scăderile provocate de criza Covid19. Aceasta a declanșat după mijlocul primului trimestru al anului scăderi semnificative ale cotațiilor la unele acțiuni deținute de fonduri. Practic, de la mijlocul acestui an se va relua avansul foarte bun înregistrat la finele anului trecut și continuat până în jurul datei de 20 februarie, când s-a dat semnalul scăderilor generalizate. Reamintim celor circa șapte milioane și jumătate de români care beneficiază de acumularea banilor în conturi proprii în pilonul II de pensii că valoarea deținută la zi se obține prin înmulțirea numărului de unități de cont deținute cu valoarea activului unitar net (VUAN), indicatorul care trebuie urmărit pentru a vedea progresul pe termen mediu și lung al sumelor puse deoparte pentru ieșirea din activitate, notează cursdeguvernare.ro .Piaţa de capital românească riscă să fie pusă de agenţia de rating FTSE Russell pe lista de downgrade în septembrie 2021, în cazul în care nicio companie de stat nu va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti până în vara anului 2021, a declarat, luni, reprezentantul Camerei de Comerţ Româno-Americane (AmCham), Cristian Agalopol, în cadrul şedinţei plenare a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR). Acesta a prezentat rezultatele grupului de lucru pentru piaţa de capital din cadrul CDR, cea mai mare organizaţie patronală din România. “Prioritatea numărul zero este menţinerea statutului de piaţă emergentă a pieţei de capital. La ora actuală statutul de piaţă emergentă cu siguranţă va fi obţinut în septembrie anul acesta, însă există o mare problemă din partea asociaţiilor internaţionale de rating, şi anume cei de la FTSE Russell, care deja au luat cunoştinţă cu privire la iniţiativa care a fost adoptată în Parlament, cea de sistare a listării companiilor româneşti la Bursa de Valori. Din punctul meu de vedere, cu tot respectul, această iniţiativă a PSD mi-a adus aminte de sloganul din anii ’90 ai FSN, ‘Noi nu ne vindem ţara!’. România va risca, dacă nu va privatiza sau dacă nu va lista nicio companie până în vara lui 2021, în septembrie 2021, FTSE Russell să ne pună pe lista de downgrade. România ar fi, din acest punct de vedere, o premieră, este o situaţie pe care nu ne-o dorim, şi este o situaţie care pune la risc toate eforturile pieţei financiare şi toate eforturile pieţei de capital din ultimii 5-10 ani”, a declarat Cristian Agalopol, citat de financialintelligence.ro