”Profețiile” din Raportul BNR asupra stabilității, cu privire la efectele pandemiei: se vor împuțina banii trimiși în țară, oamenii vor economisi mai mult, investițiile vor scădea, iar inegalitățile sociale se vor accentua

Declanșarea pandemiei COVID-19, similar celorlalte epidemii care au marcat secolul XXI, are consecințe economice, sociale și financiare neașteptate, dar poate reprezenta și o bună ocazie pentru luarea de măsuri care să poziționeze mai bine România în fața unor astfel de șocuri externe, se arată în Raportul de stabilitate publicat luni de Banca Națională. Documentul face o amplă analiză privind impactul pandemiei asupra economiei românești.

Concluziile, pe scurt:

Celelalte epidemii care s-au manifestat la nivel global de la începutul secolului XXI au fost: SARS (2003), gripa aviară (2003-2015), gripa porcină (2009-2010, declarată pandemie), MERS (2012), Ebola (2014) și Zika (2016). Spre deosebire de acestea, pandemia COVID-19 este cea mai complexă și mai severă, afectând societatea în toate aspectele sale, arată Raportul privind stabilitatea al băncii de emisiune.

Gradul de răspândire este mult mai ridicat (213 țări și teritorii afectate), singurul eveniment din trecutul recent relativ comparabil din această perspectivă fiind doar gripa porcină (201 de țări afectate), deși gradul de mortalitate este semnificativ mai redus. În plus, pandemia COVID-19 se remarcă și prin adoptarea de măsuri stricte de distanțare socială la nivel global.



Nivelul de incertitudine privind evoluția pandemiei este la maxim istoric, în timp ce indicatorul de aversiune la risc și cel de recesiune economică se află la valori similare celor din criza financiară din anii 2007-2008. Studiile recente privind impactul epidemiilor majore de gripă asupra economiei arată că efectele sunt atât de natura cererii, cât și a ofertei ( Eichenbaum et al., 2020 Boissay and Rungcharoenkitkul, 2020 ) și sunt persistente ( Jordà et al. 2020 ).