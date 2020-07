Business report: Cum a schimbat coronavirusul all inclusive-ul din hotelurile grecești. Credite de miliarde de dolari, garantate cu zeci de tone de aur fals. Uber cu microbuzul. Germania ridică salariul minim

Germania ridică salariul minim la 10,45 euro/oră.● Câţi bani vor să împrumute Finanţele în anul 2020. ● Credite de miliarde de dolari, garantate cu zeci de tone de aur fals ● Uber cu microbuzul. Parlamentul a adoptat o lege care permite activitatea de ridesharing cu autovehicule de 9 locuri ● Ţara lui “păstrează chitanţa cu ce ai plătit, că s-ar putea să-ţi vină acasă amendă că n-ai plătit” nu poate fi reformată ● Hotelierii din Grecia se declară pregătiți să primească turiști; măsuri de siguranță pentru ca aceștia să nu se îmbolnăvească la ei ● Revoluție în RCA! Noua lege, gata pe repede înainte, cu ultime amendamente de la Concurență ● Cum a schimbat coronavirusul all inclusive-ul din hotelurile grecești ● Cartea electronică de identitate va face ireversibilă transformarea digitală a României.



Ţara noastră va avansa cel puţin cinci locuri în clasamentul DESI (n.r. - Digital Economy and Society Index), în primul an după implementarea celor patru proiecte, pe care doreşte să le pună în aplicare actualul Executiv, a afirmat secretarul de stat Marian Murguleţ, CIO Guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Marian Murguleţ a spus: "În acest moment, Guvernul are în vedere patru proiecte. Primul îl reprezintă cartea electronică de identitate. Din 3 august 2021, cetăţenii români nu vor mai putea călători în străinătate, dacă nu au carte electronică de identitate. Este foarte important să croim corect, de la început, acest proiect. Să nu fie un simplu card electronic cu date biometrice. Să fie un card care va conţine şi cardul de sănătate, care să aibă tot felul de alte servicii, care să aibă semnătură digitală - foarte important. Acest proiect, în opinia mea va face ireversibilă transformarea digitală a României. Vom creşte la toate capitolele, în momentul în care vom asigura semnătura electronică digitală pentru toţi cetăţenii României care vor dori să treacă la acest tip de carte de identitate, arată bursa.ro