​Business report: Barna desființează programul economic al liberalilor. BNR: 2 români din 1.000 sunt încadrați la bogăție. Stimulente acordate agenţiilor de turism pentru fiecare turist străin care stă mai mult de 5 nopţi în România

Consiliul pentru IMM-uri, despre planul de relansare: Cu cât mai repede sunt puse în aplicare măsurile, cu atât mai rapidă va fi revenirea economică. Consiliul pentru IMM-uri este de părere că revenirea economică a României va fi cu atât mai rapidă cu cât măsurile din planul de relansare sunt puse în aplicare mai repede. „Remarcăm pozitiv lansarea acestui program de relansare economică, program care cuprinde principalele concepte solicitate de CNIPMMR: IMM-uri, start-up-uri, digitalizare, flexibilizarea măsurilor active de ocupare - kurtzarbeit. În egală măsură susţinem că acest program trebuie să conţină şi obiective asumate clare şi bine definite, din estimările noastre peste 100.000 de IMM-uri având nevoie de susţinere în diverse forme în acest moment. De asemenea, mai mult poate decat resursele, timingul de implementare a acestui program este cheia reuşitei sale. Cu cât mai repede puse în aplicare măsurile, cu atât mai rapidă va fi revenirea economică a României, notează adevarul.ro.

Planul de relansare economică propus de guvernul Orban nu i-a entuziasmat pe specialişti, deoarece aşa cum arată acesta nu pare destinat să rezolve rapid situaţia dramatică cu care se confruntă zeci de mii de microîntreprinderi afectate de criza generată de pandemia Covid-19. Mai ales că actele normative pentru implementarea acestui plan vor fi adoptate în maximum 30 de zile, aşa cum a declarat premierul Ludovic Orban la începutul şedinţei de guvern de ieri. Acest lucru a fost observat şi de Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), care a declarat: "Dincolo de măsurile şi sumele propuse de Guvern, important este timing-ul. Cu cât pierdem mai mult timp în implementare măsurilor, cu atât este mai dificil pentru IMM-uri să îşi continuie activitatea şi să păstreze locurile de muncă. Salutăm planul propus de Guvern şi măsurile stabilite pentru IMM-uri, start-up-uri şi în domeniul digitalizării, dar din păcate acesta nu are obiective clare şi termene stricte de implementare. În acest moment, peste 120.000 de IMM-uri au nevoie rapid de intervenţia Guvernului pentru a îşi continua activitatea. Credem că este mai uşor să recâştigi competitivitatea, decât să reiei activitatea de la zero sau să înfiinţezi noi firme în locul celor ieşite din economie din cauza actualei crize. Orice zi de întârziere în implementarea acestui plan înseamnă încă o zi dramatică pentru IMM-uri", scrie bursa.ro. . Programul de relansare economică prezentat de premierul Ludovic Orban nu este realist, apreciază președintele USR, Dan Barna, potrivit căruia nu lipsa banilor este principala problemă cu care se confruntă statul român. Liderul USR a comentat „Planul naţional de investiţii şi de relansare economică” după evenimentul de prezentare la care au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Orban și miniștrii din echipa guvernamentală. „E un lucru bun că avem în sfârsit un program. Dorinţele de acolo sunt lucruri bune, lucruri de care Romania are nevoie de 30 de ani. Sunt promisiuni generoase și consistente dar nerealizabile. Care e magia pe care nu am descoperit-o până acum? ”, a arătat Dan Barna. El a precizat că în programul Guvernului nu se face referire la reforma structurală de care este nevoie pentru a duce orice plan de dezvoltare la final. Dan Barna a precizat că nu lipsa banilor este problema ci tocmai lipsa de voință. România, nu a dus lipsă de resurse financiare nici până acum. Nu s-au folosit banii pentru a face drumuri, nu am fost în stare de asta, nu că nu am avut bani. Dacă programul acesta devine realitate, România o să fie magică. Reproșul principal este lipsa de realism a acestui program. Știm foarte bine că realismul este aproape inexistent”, a declarat Dan Barna, potrivit evz.ro Structura economisirilor efectuate de gospodării dezvăluie trei mari categorii de populație. Astfel, circa 28.000 de depozite bancare dețin, în medie, aproape 350.000 de euro, peste 1,8 milioane de depozite au o medie în jur de 20.000 de euro, iar un număr uriaș, de peste 12,3 milioane de depozite, găzduiesc, în medie, mai puțin de 300 de euro. Chiar și în vremuri de pandemie, românii continuă să pună bani de-o parte, sumele din bănci având un trend ascendent. Depozitele gospodăriilor populației totalizau, la finele lunii mai, 238,501 miliarde de lei, în monedă locală și valută, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Suma corespunde unui număr de 14,2 milioane de conturi, deținute de circa 10 milioane de gospodării, a spus, pentru Jurnalul, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR. Totodată, 87% din totalul conturilor cuprind 7% din acești bani, ceea ce înseamnă 16,695 miliarde de lei în 12.354.000 de depozite, rezultând o medie de 1.351 de lei (circa 281 de euro) pe depozit, scrie jurnalul.ro Executivul intenționează să înființeze Banca Națională de Dezvoltare (BND) și Fondul Român de Investiții (FRI), scopul final fiind finanțarea activităților și creșterea capitalizării companiilor. Banca Națională de Dezvoltare va fi realizată pe modelul altor instituții similare din Uniunea Europeană. Aceasta va urma să se împrumute pe piețele de capital și va acorda finanțări în condiții avantajoase pentru proiecte de investiții în domenii strategice. Fondul Român de Investiții ar urma să aibă inițial un capital de 300 de milioane de euro. Acesta va cumpăra acțiuni la companii. Astfel de inițiative au mai existat în ultimii ani, inclusiv fostul lider PSD Liviu Dragnea având astfel de proiecte în celebrul său program de guvernare. Cum funcționează la alții Germania deține banca de dezvoltare KfW, prin care derulează programe anticriză pentru companii. De asemenea, și Coreea de Sud are o bancă de dezvoltare, aceasta deținând acțiuni la mai multe companii, notează libertatea.ro. . Următoarele două luni vor fi cruciale pentru companiile româneşti. „Dacă nu vor accesa granturile de 1 mld. de euro, vom vedea falimente consistente.“ Guvernul a prezentat ieri un plan de relansare eco­nomică în valoare de circa 100 mld. euro care conţine granturi pen­tru companii, garanţii la credite, inves­tiţii publice masive. În vreme ce mă­surile care se adresează companiilor mari din România rămân în continuare sub mai multe semne de întrebare, mă­surile din plan care se adresează com­pa­niilor mici şi mijlocii, prevăzute în prima parte a pla­nului, pot fi accesate mai de­vre­me, în condiţiile în care banii vor fi re­locaţi din surse europene afe­ren­te exer­ciţiului financiar multianual care se în­cheie anul acesta. În joc sunt 1 mld. euro în granturi.„S-a vorbit foarte mult de acest mi­liard şi ne-ar plăcea să-l vedem opera­ţional cât mai repede, având în vedere că toate aceste companii sunt grav afec­tate şi au nevoie ca de aer de această in­jecţie de capital. Industria ospitalităţii aşteap­tă cu sufletul la gură acest pro­gram. Fără ajutor, va exista o rată con­sis­tentă de închidere, de faliment. Noi apro­ximăm între 20 şi 30% dintre ope­ratori. Ne vom lupta să existe o proce­du­ră de acordare a acestui miliard de lei cât mai rapid“, a declarat Dragoş Petres­cu, fondator al City Grill şi preşedinte în exerciţiu al Coali­ţiei pentru Dezvoltarea României, în cadrul unei ediţii speciale a ZF Live. Miliardul de euro pentru IMM-uri pre­văzut în setul de măsuri este con­sti­tuit din granturi pentru companiile mici şi mijlocii din România în vederea creş­te­rii competitivităţii şi a finanţării inves­tiţiilor mari, scrie zf.ro . În prima parte a anului 2020, au fost adoptate mai multe măsuri în sprijinul mediului de afaceri din sectorul turistic și al turiștilor, printre care se află: prelungirea valabilității voucherelor de vacanță emise în anul 2019 până la data de 31 mai 2021; emiterea voucherelor de vacanță pentru anul 2020 se va face exlusiv pe suport electronic; au fost atestate patru noi localități și zone ca stațiuni turistice de interes național și totodată, alte cinci localități ca stațiuni turistice de interes local în scopul sprijinirii investițiilor prin finanţări nerambursabile, dar și stimularea agențiilor de turism pentru fiecare turist străin care stă mai mult de 5 nopți în România. De asemenea, au fost completate criteriile de atestare a stațiunilor turistice sau acordarea de facilități fiscale și scutiri de impozite. În scopul relansării economice a acestui sector de activitare, sunt programate și alte tipuri de măsuri și forme de sprijin, scrie economica.net .Uzina Ford de la Craiova și-a reluat activitatea, dar o treime dintre angajații care au contract pe perioadă determinată nu vor mai continua să lucreze în fabrică. Motivele țin de volumul scăzut al pieței auto din Europa, conform informațiilor Profit.ro.Contextul nefavorabil în care se află industria auto la nivel global și, mai ales, european, a determinat producătorul Ford să limiteze numărul de angajați din uzina de la Craiova, corespunzător cererii pieței și, implicit, producției. Deoarece fabrica este nevoită să mențină o parte dintre angajați în șomaj tehnic, soluția aleasă pentru reducerea costurilor a fost să nu mai prelungească contractele pe perioadă determinată, arată profit.ro. Mult așteptatul program de relansarea economică promis încă din luna mai de către Guvernul Orban a fost publicat și prezentat opiniei publice în cadrul unui eveniment la care a participat și președintele României, Klaus Iohannis. Am discutat cu antreprenori și specialiști din domeniile pe care măsurile din plan le vizează pentru a vedea dacă, odată implementate, acestea reușesc să rezolve o parte dintre probleme cu care se confruntă.Antreprenorul Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante fast-food Spartan, a declarat că este „de domeniul absurdului” ca statul să împrumute cu bani companiile pentru ca acestea să achite chiriile în centrele comerciale în perioada în care unitățile au fost închise. În cazul în care statul ar plăti în numele firmelor chiriile, antreprenorul se declară de acord cu măsura. .„Atâta vreme cât se finanțează plata unei plăți nedatorate este de domeniul filmelor cu proști. Noi am fost închiși prin lege. Cum să plătim o chirie când am fost în imposibilitate faptică să activăm? Am dat în judecată mallurile care ne percep chirii pentru perioda în care am fost încuiați de către stat. E de domeniul absurdului: statul mă împrumută cu bani, să achit ceva ce nu era firesc, legal, etic să plătesc. Pentru ce să plătesc o plată injustă și nedatorată? Statul mă împrumută, dar banii ajung la proprietarii mallurilor, iar eu trebuie să restitui banii creditați. Efectiv această măsură dă apă la moară amânării în loc să prevadă suspendarea de la plată a chiriilor. Industria HoReCa este în colaps cu complicitatea statului. Nu-i nicio relansare economică, e o îngropare economică”, a declarat Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante fast-food Spartan, potrivit wall-street.ro. Limita de vârstă pentru pensionarea angajaţilor din industria de armament a fost redusă cu 13 ani, în urma adoptării, miercuri, în şedinţa de Guvern, a unei ordonanţe de urgenţă, se menţionează într-un comunicat remis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS). “Guvernul a adoptat, în şedinţa de astăzi, o ordonanţă de urgenţă de modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care salariaţii să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în următoarele activităţi: cele referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii; locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare”, se precizează în comunicatul MMPS, citat de financialintelligence.ro .Premierul Ludovic Orban lansează Planul național de investiții și de relansare economică, practic un program de guvernare cu acțiuni planificate până la orizontul anului 2030. Programul a fost prezentat oficial miercuri seară, în prezenta președintelui Klaus Iohannis.Planul însumează investiții de 100 de miliarde de euro în 10 ani și atinge toate domeniile în care România e deficitară. Potrivit documentului, guvernul Orban propune, ca principiu, schimbarea paradigmei de dezvoltare, plecând de la premisa că modelul de dezvoltare bazat doar pe consumul populației trebuie schimbat într-un nou model de creștere economică. Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern: realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025, potrivit cursdeguvernare.ro