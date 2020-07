​Business report: Grecii pot modifica oricând condițiile de intrare. Sute de români au aflat la aeroport că au zborurile anulate. Compania: „Nu avem cum să plătim acum”. Investiţia în acţiuni Wirecard: Întrebări fără răspuns

​Grecii pot modifica oricând, fără preaviz, condițiile de intrare pe teritoriul lor ● Guda: România poate face rost de 100 de miliarde de euro dacă reduce numărul bugetarilor şi colectează mai mult ● 8 judeţe nu au raportat cazuri noi de covid în ultimele 24 de ore ● Sute de români au aflat la aeroport că au zborurile Blue Air anulate. Compania: „Nu avem cum să plătim acum” ● Cazul NN Pensii/Pilonul II - investiţia în acţiuni Wirecard: Întrebări fără răspuns ● Investigaţie The Times: Cel mai apropiat strămoș al COVID 19 a fost găsit în urmă cu șapte ani, într-o mină infestată cu lilieci; China l-a ţinut ascuns într-un laborator din Wuhan ● Calculele relansării de 100 mld.E / Guvernul va putea finanța marele plan foarte simplu: respectând legea ● Coronavirusul a pus la pământ sezonul de nunți. Românii nu mai au voie să danseze în horă sau blues dacă nu sunt din aceeași familie.





Grecii pot modifica oricând, fără preaviz, condițiile de intrare pe teritoriul lor. Fluxul la punctul de frontieră dintre Bulgaria şi Republica Elenă (Kulata - Promachonas) se desfăşoară în prezent normal, fără coloană de autoturisme în aşteptare, iar accesul maşinilor se realizează pe patru benzi. Sunt operaţionale şi trei puncte de testare pentru infecţia cu COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe menţionează însă că autorităţile elene competente pot modifica fără preaviz condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, în funcţie de numărul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi înregistrate pe parcurs. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu sunt cozi de mașini la frontiera dintre Bulgaria şi Republica Elenă (Kulata - Promachonas), informează Agerpres. ''Potrivit informaţiilor comunicate de reprezentantul Consulatului General al României la Salonic aflat la faţa locului, la acest moment, fluxul în punctul de frontieră se desfăşoară normal, fără coloană de autoturisme în aşteptare. Accesul autoturismelor se realizează pe patru benzi, fiind operaţionale şi trei puncte de testare pentru infecţia cu COVID-19'', arată MAE. MAE precizează că reprezentanţi diplomatici ai României vor fi prezenţi pe parcursul întregii zile în punctul de trecere a frontierei pentru a se asigura că cetăţenii români primesc asistenţă consulară, dacă este cazul, scrie economica.net

. Preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Iancu Guda, susţine că România ar putea face rost de 100 de miliarde de euro "din propria ogradă" în următorii 5 ani, prin îmbunătăţirea colectării veniturilor publice şi reducerea aparatului public. "S-au menţionat în special fondurile europene, dar eu nu pot să înţeleg de ce nu ne uităm în propria ogradă, pentru că aici este principalul punct aparent vulnerabil, unde acest plan (Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică n.r.) a fost atacat agresiv de către partidele din opoziţie, acuzându-se că s-au făcut aceste promisiuni la fiecare alegeri şi că nu sunt bani. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru şi reuşim performanţa colectării veniturilor publice la nivelul celor din Bulgaria, de exemplu, care are o pondere de 38% venituri publice în PIB, iar noi avem 31%, vedem că pierdem în fiecare an cam 70 de miliarde de lei. Dacă reducem şi aparatul public cu 25%, ca să avem aceeaşi dimensionare a aparatului public raportat la sectorul privat şi la nivelul populaţiei precum în Bulgaria, mai obţinem încă 25 de miliarde de lei pe an. Deci iată 100 de miliarde de lei pe an, care înseamnă cam 20 de miliarde de euro pe an, iar în cinci ani avem 100 de miliarde de euro, scrie adevarul.ro . 391 noi cazuri de îmbolnăvire şi 19 decese provocate de noul coronavirus în ultimele 24 de ore în România - aşa arată cel mai recent bilanţ emis de autorităţi. Totuşi, sunt şi veşti bune: în 8 judeţe nu există persoane infectate noi în ultimele 24 de ore, conform Digi24. Opt judeţe din ţară au înregistrat zero cazuri noi de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Acestea sunt Arad, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Satu Mare, Sălaj, Teleorman şi Timiş, scrie bursa.ro . Sute de români se plâng că au descoperit abia după ce au ajuns la aeroport că zborurile lor cu Blue Air au fost anulate. Alți clienți de-ai companiei reclamă pe e-mail sau pe Facebook-ul firmei că nu și-au primit banii pe biletele anulate nici după luni de așteptare. În plus, nu reușesc să vorbească cu nimeni de la companie. Blue Air recunoaște că este depășită de valul de mesaje, iar în privința returnării banilor spune că nu are deocamdată de unde. Zeci de români au aflat, vineri, când au ajuns la Aeroportul Otopeni, că zborul către Lisabona, care ar fi trebuit efectuat de Blue Air, nu mai exista. Acesta a fost anulat, însă o parte dintre pasagerii spun că nu au fost anunțați de acest lucru înainte. La fel s-a întâmplat cu zborul Hamburg-București din data de 27 iunie. Pasagerii au aflat abia pe aeroport că zborul nu mai exista, iar aceștia susțin că nu au primit niciun e-mail legat de anularea acestuia, potrivit informațiilor Libertatea Cu acest caz am aflat că nu înţelegem cum se administrează fondurile Pilon II de pensii, că orice investiţie are un risc şi că dacă punem întrebări contestăm de fapt întregul sistem, atât de util românilor. NN Pensii România, parte a grupului financiar global olandez NN şi administratorul celui mai mare fond de pensii Pilon II de pe piaţa românească, a investit în semestrul II 2018, semestrul I 2019 şi semestrul II 2019 în acţiunile companiei germane Wirecard, valoarea portofoliului ajungând la finalul lui 2019 la aproape 130 de milioane de lei, adică 27 de milioane de euro.Wirecard, un procesator global de plăţi cu o filială şi în România, este cea mai mare “ţeapă” din istoria bursieră a Germaniei, fiind acum în mijlocul unui imens scandal de fraudă: de la un start-up al industriei tehnologice germane, cu o capitalizare de 23 de miliarde de euro în 2018 şi 2019, compania a ajuns să mai valoreze 600 de milioane de euro, ducând în spate datorii de peste 2 miliarde de euro. După ce că suntem săraci ca naţie, ca pieţe financiare, am ajuns să investim o parte (peste 1 miliard de euro) din Pilonul II de pensii în afară, pe ideea că în România nu mai este nimic. Când NN Pensii a investit în acţiuni Wirecard, sigur nu a avut vreo interdicţie de a mai investi în România, respectiv expunerea pe piaţa românească era posibilă, scrie zf.ro . În urmă cu șapte ani, în 2013, un virus aproape identic cu coronavirusul care cauzează Covid-19 a fost găsit într-o mină abandonată din China, potrivit unei anchete The Sunday Times. În mina de cupru infestată cu lilieci şi şobolani din Mojiang, vestul Chinei, a fost găsit un coronavirus care a îmbolnăvit șase mineri de pneumonie, iar trei dintre ei au murit în 2012. Ei au manifestat febră, tuse și pneumonie. În urma analizelor de anticorpi, la patru dintre cei șase a fost semnalată prezența unui coronavirus. Ceilalți doi au încetat din viață înainte să fie testați, scrie financialintelligence.ro România și-a bugetat, în ultimul deceniu, investiții de 98,9 miliarde de euro, nivel similar cu cel din planul de relansare anunțat miercuri de Guvernul Orban, de 100 de miliarde de euro în zece ani, reiese din calculele cursdeguvernare.ro pe baza datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Bugetele anterioare și nivelul investițiilor din ultimul deceniu arată că, deși suma anunțată de liberali poate părea foarte ridicată, în esență aceasta nu este cu mult diferită de modul în care au fost construite planurile de investiții din ultimul deceniu. Practic, guvernul ar putea finanța marele plan economic pur și simplu respectând legeile bugetelor anuale, la care să se adauge și surplusurile din banii europeni – mai multi decât în exercițiul financiar precedent, scrie cursdeguvernare.ro . Nunta este, poate, cel mai important eveniment din viața unui om, dar sezonul din acest an este blocat, majoritatea rezervărilor fiind amânate pentru anul viitor din cauza restricțiilor impuse pentru evenimente și a faptului că nu există predictibilitate în ceea ce privește măsurile care urmează a fi luate de autorități privind etapele de relaxare, spune pentru Profit.ro Dragoș Petrescu, secretarul general al HORA, asociația restaurantelor din România. Teoretic, legea nu permite în acest moment nici ... horele, nici dansul în perechi, dacă perechile nu sunt din aceeași familie, pentru că astfel nu ar fi respectată distanțarea socială. "Sezonul de nunți din acest an este la pământ, toate rezervările pentru închirierea restaurantelor s-au amânat fie pentru anul viitor, fie după luna noiembrie a acestui an", spune Petrescu. În jur de 88% dintre nunți sunt evenimente cu o participare de sub 120 de persoane, însă în condițiile date clienții nu au voie să se întrunească într-un număr atât de mare. Pe de altă parte, oficialul HORA susține că, potrivit restricțiilor, sunt interzise în această perioadă ... horele, pentru că nu se respectă distanțarea socială, scrie profit.ro