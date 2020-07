Tranzacţie: Valer Blidar a vândut pachetul majoritar de acţiuni de la Banca Feroviară

”În ultimii doi ani am fost în discuţii cu mulţi investitori interesaţi de achiziţia băncii şi am analizat cu atenţie strategiile acestora. Cei doi investitori locali cooptaţi în acţionariat deţin o expertiză solidă în zona de fintech şi am credinţa că împreună vom transforma Banca Feroviară într-o bancă modernă şi inovatoare, capabilă să deservească afacerile locale”, a declarat Valer Blidar.În declaraţia oficială, Olimpiu Bălaş a spus: Achiziţia unui pachet de acţiuni la Banca Feroviară este o decizie strategică prin care dorim să introducem un portofoliu de soluţii digitale, moderne, IMM-urilor din România. Deţinem soluţii de digitalizare aferente activităţilor băncii şi avem încredere in adopţia soluţiilor tehnice de către clienţi.Ceilalţi acţionari ai băncii sunt Tristar SRL, cu 23%, şi Atelierele CFR Griviţa cu 9,5%.Tranzacţia a primit aprobarea BNR.Olimpiu Bălaş a cumpărat 63% din bancă, respectiv pachetul de acţiuni deţinut anterior de Valer Blidar.Banca Feroviară a fost lansată în 2009 de către Valer Blidar, supranumit ”regele vagoanelor” din România, având în vedere că principalul lui business este legat de construcţia de vagoane şi tramvaie la Arad.Olimpiu Bălaş deţine New Business Dimensions, producător software care propune soluţii de business inteligence instituţiilor financiare din România.Banca Comercială Feroviară avea la finele anului trecut active totale de 463 milioane lei şi o cotă de piaţă de 0,09%, în scădere faţă de 0,12% în 2018.