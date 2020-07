România, printre cele mai mici programe anticriză din regiune. Doar Rusia stă mai prost/ Două țări au aplicat un IMM Invest complet diferit

*Sursa: UniCredit Bank



Dimensiunea nu e totul



Programele de implementare au început foarte greu în toate țările

• În Rusia, după ce că programul direct este foarte mic, aproape nimic nu a fost implementat, încă.







Eficiența implementării a fost slabă în toată regiunea.





„Aceste programe de sprijin foarte probabil vor trebui menținute în 2021. Dacă ele sunt făcute și implementate bine acum, eficiența lor va fi mai mare la anul”, a explicat Dan Bucșa.







Două programe de ajutorare a IMM-urilor din regiune atrag atenția