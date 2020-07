Sindicatele din Ministerul Muncii: Lipsurile de natură logistică și neadaptarea unor măsuri legislative au dus la întârzieri la Casele de Pensii. Violeta Alexandru, acuzată de manipulare și dezinformare

Conform sindicaliștilor, aici se încadrează incluziv prevederile art.157, alin.5 din Legea 127/2019, conform cărora, începând cu data intrării în vigoare a respectivei legi, adică din anul 2019, “în vederea evaluării pensiilor prevăzute la alin. (2), în anul 2019 se suplimentează personalul CNPP cu respectarea prevederilor art.126 alin.(3), precum și fondurile necesare dotării cu mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și comunicații.”.În art.126, alin.(3) se menționează expres că “Numărul de personal al structurilor din CNPP, la nivel central și local, nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului 1 salariat la 2.000 de asigurați și beneficiari de prestații de asigurări sociale”, ori raportul actual - salariați/asigurați și beneficiari este de aproximativ 1 la 3.000.Din păcate, spun sindicaliștii, în condițiile în care aceste obligații, care nu reveneau angajaților, nu au fost îndeplinite, “este nedrept ca activitatea noastră să fie judecată superficial, fără a fi luate în calcul toate aspectele menționate”.„Doamna ministru nu a făcut altceva decât, prin atitudinea sa așa-zis apropiată față de beneficiarii sistemului public de pensii, dar evident ostilă față de funcționarii sistemului încă din prima zi a mandatului, să inducă beneficiarilor de pensii o percepție de nesiguranță și de teamă, transmițându-le nejustificat senzația că s-au închis Casele de Pensii, că nu își vor mai primi drepturile sau că angajații sistemului sunt dușmanii lor direcți. Menționăm că a făcut acest lucru în condițiile în care contactul on-line cu beneficiarii, pe care domnia sa tinde să-l ridice la rangul de invenție proprie, a fost implementat cu reguli explicate acestora încă din prima zi în care a fost restricționat accesul fizic în Casele de Pensii din cauza pandemiei de Covid-19, iar plata drepturilor nu a fost întârziată nici măcar o zi în această perioadă, fără să se pună măcar în vreun fel în discuție neplata acestora, atât de trâmbițată de doamna ministru în scopul de a instiga beneficiarii și a apărea ulterior în postura de unic salvator al situației”, se arată în document.Conform sursei citate, Violeta Alexandru nu înțelege că “mult lăudata digitalizare pe care are senzația, în necunoștința sa, că a și implementat-o deja, nu înseamnă nici pe departe transmiterea prin e-mail a documentelor ce alcătuiesc un dosar de pensie, ci achiziționarea de echipamente și programe informatice performante, nu ca cele perimate fizic și moral cu care suntem obligați să ne desfășurăm activitatea”.• Nu înțelege că digitalizarea înseamnă organizarea de licitații, selecție de opțiuni, înțelegerea specificității sistemului informatic al caselor de pensii, și că acestea ar trebui să fie de fapt atribuțiile consilierilor domniei sale, care să o sfătuiască în consecință și să o ajute să modernizeze sistemul. În lipsa acestor acțiuni de fond, angajații caselor de pensii vor continua să fie nevoiți să opereze manual, cu pixul și hârtia, stabilirea și plata pensiilor de serviciu ale magistraților, piloților, grefierilor etc, ce cad sub incidența Ordonanței 59/2017.• Modul în care domnia sa prezintă situația induce viitorilor beneficiari ai sistemului de pensii ideea că, datorită acțiunilor domniei sale și a încercărilor – nereușite de altfel – de a sincroniza bazele de date ale instituțiilor pe care le are în subordine sau le coordonează, nu mai este nevoie ca aceștia să prezinte în format fizic diverse adeverințe și formulare generate de angajatorii pe care i-au avut de-a lungul vremii.„Nimic mai eronat, întrucât în fapt, doamna ministru nu s-a preocupat câtuși de puțin de modificarea cadrului legislativ care să reglementeze și să permită acest lucru și care să fie corelat cu practica, iar noi, ca angajați nu putem efectua operațiuni în baza unor indicații verbale sau chiar scrise neacoperite de legislația aferentă”, se arată în comunicat.• Doamna ministru ar trebui să înțeleagă că în loc să transmită prin intermediul social media sau canalelor de televiziune informații eronate, actualilor sau viitorilor beneficiari de pensii din dorința de a-și crea popularitate, ar trebui să se preocupe și de demersurile necesare schimbării cadrului legislativ, care, de altfel intră în atribuțiile domniei sale.• Într-o societate în care vârstnicii sunt o categorie destul de încercată, unde statul nu are îndeajuns respect pentru a le asigura traiul decent, după o viață de muncă (așa cum ministrul Muncii afirmă ori de câte ori are ocazia), statul în loc să se preocupe să găsească variante să le asigure un venit decent, își manifestă disprețul prin actualul ministru al Muncii, față de propriile instituții pe care le coordonează.• Un ministru trebuie să fie implicat și dedicat în activități de dezvoltare a ministerului, nu în activități de manipulare și dezinformare sperând prin acestea în creșterea propriei imagini publice.