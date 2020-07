Datoria publică crește spre primul prag al Legii responsabilității fiscal-bugetare. Ce se întâmplă atunci

*Bineînțeles, am mers pe metodologia UE, adică comparația cu PIB-ul pe ultimele 4 trimestre (acum vorbim de 3 trimestre din 2019 și primul din 2020). Dacă PIB-ul nominal scade, atunci desigur că și procentul datoriei va fi mai mare.







Foarte pe scurt:

Datoria publică a atins 39,9% din PIB, în mai

Consiliul fiscal crede că va ajunge la 45,9% din PIB, anul acesta

45% este primul prag din Legea responsabilității fiscal-bugetare

Dacă acest procent este atins, Ministerul Finanțelor trebuie să justifice creșterea în fața Guvernului

Cel mai probabil, va fi menționată pandemia











Dacă ne uităm la valute*:



lei – 208,3 miliarde lei

euro – 188,47 miliarde lei

dolari - 29,6 miliarde lei

Cea mai mare parte a datoriei 407,1 miliarde lei are scadența pe termen mediu și lung, iar restul de 21,2 miliarde, pe termen scurt.





* sunt datele de la finalul lunii mai. Cu alte cuvinte, nu este inclusa, de exemplu emisiunea în dolari din iulie de 3,3 miliarde USD.



Care sunt pragurile și ce s-ar întâmpla la fiecare:

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede anumite praguri în funcție de care se iau anumite măsuri.



1. 45%