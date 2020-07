Eugen Rădulescu (BNR): Dobânzile la credite nu sunt foarte mari, însă continuă să scadă încet

"Dobânzile la depozite nu cred că sunt prea mari, nici dobânzile la credite nu sunt foarte mari, iar ele continuă să scadă încet, nu foarte repede. Dacă ne uităm la cifre vom vedea că, în fiecare lună, am avut o mică scădere a dobânzilor la credite, în condiţiile în care, pe lângă deficitele gemene la care m-am referit, mai avem o problemă care se numeşte inflaţie. Inflaţia în România este una dintre cele mai mari din Europa, dacă nu cea mai ridicată din Europa. Abia de curând am reuşit să intrăm în coridor şi asta mai degrabă pe factori externi, cum a fost scăderea preţului petrolului. Dacă nu se întâmpla acest fenomen, probabil că nici intrarea în coridor nu se făcea la fel de repede şi atunci noi trebuie să fim atenţi", a susţinut Rădulescu.Oficialul BNR a precizat că scăderea ratelor dobânzilor care se produce într-un trend general în lume reprezintă un fenomen care ajută la refacerea sau reluarea creşterii economice."Ne uităm în continuare la ratele dobânzilor care nu includ preţul petrolului şi vedem că lucrurile nu mai stau la fel de bine cum ni se pare. Scăderea inflaţiei are şi factori externi în discuţie, iar scăderea ratelor dobânzilor care se produce într-un trend general în lume este un fenomen care vine să ajute refacerea sau reluarea creşterii economice. Sunt foarte încurajat de faptul că dobânzile la depozite nu au scăzut, iar dobânzile la credite da, ceea ce arată o micşorare a marjelor dintre dobânzile active şi dobânzile pasive, nu atât de mult cât ne-am dori", a spus directorul Direcţiei de Stabilitate din BNR.Reprezentanţi ai sistemului bancar din România discută, miercuri, despre evoluţia şi situaţia economică în cadrul evenimentului ZF Summit Bankers 20.