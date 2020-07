​Membrii CFA România anticipează o depreciere a leului până la 4,96 lei/euro, în următoarele 12 luni/ Prețurile apartamentelor sunt supraevaluate

Aproape toți membrii CFA România (peste 95%) anticipează o depreciere a monedei naționale. Astfel, pentru orizontul de 6 luni se așteaptă la 4,8991 lei/euro, în timp ce pentru cel pe 12 luni, valoarea medie este de 4,9608 lei/euro (variațiile din cadrul sondajului au fost între 4.85 – 5,1 lei/euro).





"Rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni (iulie 2021/iulie 2020) a înregistrat o valoare medie de 2,33%", reiese din sondaj.





• Este de remarcat faptul că peste 74% dintre participanti (record istoric al sondajului) consideră prețurile proprietaților imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate













Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.





Impactul economic al cornavirusului:• cea mai mare parte a respondentilor (53,3%) anticipează ca acesta se va resimți puternic până în trimestrul I al anului 2021;• Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,4%;• Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,4%;• Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,3%.În prezent, Asociația CFA România are 250 de membri, deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).