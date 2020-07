Un proiect: IMM Leasing. ANAF pare că va putea valorifica bunul firmei de leasing în caz de neplată a IMM-ului/ Costurile de finanțare vor fi plafonate

Foarte pe scurt:

Firmele de leasing ar dori să facă ele valorificarea, pentru că e bunul lor



Totuși, bunul e al companiei de leasing.







Va putea ANAF să valorifice bine un echipament?







În condițiile astea, vor dori firmele de leasing să se înscrie în program?





Rămâne de văzut.



Câteva lucruri despre IMM Leasing de echipamente și utilaje

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități va fi de 5 milioane lei

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni.

Avansul e de maxim 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA)

Jumătate de dobândă este subvenționată de stat, precum și comisioanele de risc și de administrare.

*Leasingul financiar, conform definiției din prima varianta de proiect, este definit ca operaţiunea prin care finanţatorul transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plăţi periodice (rată de leasing). La sfârşitul perioadei de leasing, finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul după achitarea valorii reziduale, dacă este cazul, precum și a eventualelor cheltuieli accesorii asociate contractului de leasing financiar.Potrivit lui Dumitru Nancu, o firma ca să beneficieze, va trebui să se adreseze unei societăți de leasing (IFN, înscrisă în Registrul Special al IFN-urilor ținut de BNR) înrolată în program.• Lista partenerilor în program va fi afișată transparent pe site-ul oficial al FNGCIMM, după finalizarea procedurii de selecție.El a precizat că nu va exista un portal dedicat, ca la IMM Invest, întrucât nu vor avea o etapă de înscriere a beneficiarilor, întreg procesul de acordare urmând să se desfășoare prin intermediul finanțatorilor.• Vor exista informații pe site-ul oficial al FNGCIMM, în cadrul unei secțiuni dedicate programului.„Costurile de finanțare vor fi plafonate prin normele de aplicare. Subscrierea plafonului de către finanțatori se va realiza concomitent cu asumarea unor costuri totale de finanțare al căror nivele trebuie să se situeze sub marja maximă plafonata prin HG”, spune Nancu.Potrivit acestuia, era nevoie de garanția de 60-80% pentru a creste apetitul de expunere la risc al societăților de leasing și a volumelor finanțate, pentru extinderea ariei de adresabilitate a finanțărilor de tip leasing în privinta beneficiarilor cu profile de risc neacoperite în prezent.În caz de neplată, compania de leasing va trebui să valorifice echipamentul sau ANAF?Au fost câteva proiecte și încă nu se știe ce a adoptat Guvernul săptămâna trecută (pentru că în Monitorul oficial încă nu a apărut). Una dintre variante era să se ocupe ANAF de recuperare. Din declarațiile lui Dumitru Nancu reiese că s-a adoptat această variantă cu ANAF.În caz de default, spune Dumitru Nancu, se execută garanția, statul plătind valoarea de executare a garanției rezultată din aplicarea procentului de garantare asupra soldului finanțării neachitate.Conform proiectului aprobat, spune el, ANAF va valorifica bunul mobil care a făcut obiectul finanțării de tip leasing (în temeiul unei ipoteci legale instituite asupra bunului mobil conform legii) și va stinge creanța bugetară rezultată din plata valorii de executare a garanției acordate în cadrul Programului. Eventuala diferență se distribuie finanțatorului.Specialiștii din industrie, cu care am discutat, nu înțeleg de ce să recupereze ANAF un bun al companiei de leasing.„Pentru că are proprietatea bunului, firma de leasing ar fi dorit să vândă bunul, să se dea statului cât are, adică 80% din preț, să acopere total sau parțial expunerea, și 20% să păstreze firma de leasing. După care, statul urmărește în continuare clientul până la concurența sumei”, au spus specialiștii.Firmele de leasing ar fi dorit să aibă un interval X în care să reposedeze bunul, să-l vândă, urmând ca apoi ANAF să facă ce are de făcut.Statul garantează:• 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației• 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial