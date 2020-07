Ce am văzut în 11 zile de pandemie petrecute prin hotelurile și restaurantele de pe Valea Prahovei

​​Turism, deci exist!

Episodul nu e deloc singular. La un alt celebru hypermarket de pe Valea Prahovei, un cetățean care muncea în construcții (după varul de pe mâini), împingea efectiv de la spate turiștii cu căruciorul în care tronau două peturi de bere. Unul dintre turiști – o turistă de fapt- i-a cerut politicos să respecte distanța de doi metri, la care Ochi Tulburi a sărit în sus, ca ars: Și ce vrei acuma? Să stau la 15 metri distanță???!!!







Am stat mai bine de o săptămână la un hotel din zonă și am avut vreme să iau masa în Predeal, Bușteni, Sinaia, Brașov, Poiana Brașov și să văd pe viu cum sunt respectate regulile sanitare. Au fost terase unde am refuzat să mă așez la masă, pentru că aș fi fost servit de chelneri fără măști, pe mese nedezinfectate după plecarea celor care au mâncat înainte.







La alte terase am mâncat la 12 grade, iar chelnerul ne-a explicat că nu se cumpără încălzitoare pentru confortul turiștilor pentru că ”dacă se redeschid mâine restaurantele și aruncăm banii în vânt pe încălzitoare?” Corect? Corect! În fond, vorba vecinului de la masa din spate, cui i-e foame cu adevărat, mănâncă!







Mai jos, o vulpe surprinsă în Poiana Secuilor, zilele trecute:







Turme de vaci, precedate de turme de oi, străbătând pădurea (zona Predeal):



La un bar regal din Sinaia, a trebuit să ne rugăm de 3 ori de șef să vină să ne dezinfecteze masa. Prima reacție a fost să râdă, a doua una de mirare- omul nu știa dacă vorbim serios sau nu - iar a treia a fost să ia repede o cârpă și să dea cu ea pe masă, indiferent cu ce-o fi fost cârpa îmbibată.







Un magazin de pe Republicii din Brașov. Cineva probează o rochiță. Nu-i vine bine, îi e cam mare. O returnează vânzătoarei, care o pune la loc. Turista întreabă dacă nu ar fi cazul să o dezinfecteze, în caz că o va mai încerca cineva. Fata se face că nu aude, și pune înapoi pe raft rochița. Mult success viitoarei doritoare!







Altă terasă, tot pe Valea Prahovei. Seara și dimineața era frig, termometrele ajungeau uneori și la 10 grade. O turistă se plânge că e rece. Chelnerul îi aduce o pătură (evident nedezinfectată) pe care o așează pe umerii turistei zgribulite. Fata nu zice nimic, dar după câteva secunde pune pătura pe scaun, se ridică și pleacă. Spre ieșire, se dă pe mâini cu dezinfectantul scos dintr-o sticluță pe care o ținea în geantă.

Carne pe varză călită: 36 de lei:





Prețurile nu sunt exagerate față de anul trecut. O masă (o ciorbă, un fel doi si un desert) ne-sofisticată te descurci cu 50 de lei/persoană. Dacă vrei specialități, evident că ajungi la cel puțin 80-100 de lei/persoană. Asta înseamnă 10 euro, echivalentul unui singur fel în Thassos. E drept, chelnerul român e departe ca amabilitate ca cel din Grecia, de exemplu.







Mai jos, imaginea unui curcubeu după ploaie:





La hotel, am avut ghinionul să fim vecini cu niște puști din Teleorman. Cinci tineri pe care părinții i-au înzestrat cu vouchere de vacanță și cu o Skodă cu care să-și petreacă mijlocul lui iulie în munți. Toată noaptea au stat pe balcon și au răcnit ca niște super-eroi cărora lumea nu poate să le facă nimic. Până a venit recepționera (aflată într-un alt corp de clădire a hotelului, atât de departe li se auzeau chiotele) și le-a bătut la ușă. Din super-eroi, au devenit super-iepurași. Asta până a doua zi seara, când junii au descoperit berea la pet. Și episodul s-a reluat.

Masă de două persoane (80 de lei):







V-am spus că am trecut prin Brașov. Nu mică mi-a fost mirarea când am văzut cum un bucureștean a luat-o direct pe Republicii în jos, pe interzis, incercând să ferească terasele și oamenii:













Coada e de vreo 5 persoane. E unul dintre puținele hypermarketuri din Bușteni. O localnică, fără niciun fel de mască, se infiltrează la coadă și încearcă să intre în față. Oamenii protestează, femeia se preface că nu aude, lumea cere intervenția agentului de pază, agentul se duce glonț la femeie, o privește dur și, mișcând în aer arătătorul ridicat, îi spune femeii:”Să nu se mai întâmple, doamnă!”. Speriată de duritatea apostrofării, femeia nu renunță la locul cucerit la coadă, plătește, bombăne și pleacă. Agentul de pază rămâne să împace turiștii. Și reușește, întrucât are și el dreptate: ”Turiștii vine și pleacă, domnu. Dar localnicii rămâne și noi cu ei trăim!”În foarte puține locuri (care pot fi numărate pe degetele unei mâini ale unui tip vizitat de recuperatori) se respectă distanțarea socială și purtarea măștii. Primii care dau de pământ cu regulile sunt de cele mai multe ori chiar turiștii. La un restaurant din Bușteni, recunoscut prin rețetele mai deosebite, chelnerul se apropie –fără niciun fel de mască - șoptindu-i direct în ureche cum Șeful a adus un bucătar din București, care face niște ”trufe pe conopidă” nemavăzute. Turiștii se uită la el cu jenă, plătesc rapid consumația și fug, jurându-și să nu mai calce pe acolo până la finele pandemiei.Dar poate avea omul treabă în zonă, ce să zic...?