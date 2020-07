​Business report: ​​„Dilema” cheltuirii banilor UE. Românii vor plăti pentru eventualul eșec al gazoductului BRUA. Planurile României cu tehnologia 5G. Prima autostradă finalizată în 2020. Sotheby’s intră în România

​​„Dilema” cheltuirii banilor UE: Opinia specialiştilor versus cea a PSD. Ce condiţii a pus Comisia Europeană ● Românii vor plăti pentru eventualul eșec al gazoductului BRUA ● TAROM suspendă cursele spre șapte țări din cauza pandemiei ● Ce planuri are Romania cu tehnologia 5G? ● Prima autostradă finalizată în 2020. Lotul Biharia – Borș din Autostrada Transilvania va fi recepționat săptămâna viitoare ● Sotheby’s intră în România ● Detaliile Acordului: 70% din granturi trebuie atrase în următorii 2 ani ● Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani şi 6 luni cu executare pentru luare de mită ● Radu Umbres, doctor in antropologie sociala, despre valul de contestare a existentei noului coronavirus: "Oamenii dezamagiti si suspiciosi se vor asocia in comunitati imaginare de rezistenta".





Fondurile de aproape 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană alocate României au aprins din nou imaginaţia liderului PSD, Marcel Ciolacu, care ar vrea să fie cheltuiţi în scopuri sociale, în ciuda condiţiilor impuse de oficialii europeni. Preşedintele României, Klaus Iohannis a anunţat marţi dimineaţă, după patru zile şi patru nopţi de negocieri cu oficialii europeni, suma record de aproape 80 de miliarde de lei obţinută de ţara noastră de la Uniunea Europeană, bani care trebuie folosiţi pentru stimularea economiei, conform cerinţelor europene. „Iată că, după discuţii foarte complicate, după patru zile şi patru nopţi de negociere, am obţinut pentru România o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Negocierile ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde de euro pentru a reface infrastructura, pentru a construi spitale şi şcoli, pentru a moderniza marele sisteme publice. Până acum ne-am pregătit bine, am obţinut un rezultat frumos. Este o zi importantă pentru toţi, o zi importantă pentru proiectul european", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, după finalizarea negocierilor, scrie adevarul.ro

Investiția făcută de compania de stat Transgaz în conducta BRUA, care este menită să transporte gaze naturale din Azerbaidjan, via Turcia, spre centrul Europei, cu trecere prin Bulgaria, România, Ungaria și Austria, va fi suportată de toți consumatorii de gaze din România chiar dacă prin respectivul gazoduct ar putea să nu treacă nicio moleculă din cauza blocării proiectelor de extragere de gaze din Marea Neagră și/sau apariția unor alternative de transport în regiune, precum TurkStream. “Sperăm ca acest an BRUA să fie finalizată, dar dacă nu am rezolvat cu extracția gazelor din Marea Neagră, mă gândesc ce vom transporta prin această conductă. Mai ales să se dezvoltă, la sud de no,i o altă conductă, din Turcia-Bulgaria spre Slovenia, Slovacia, Italia. Sper să avem gaze în conductă, sper să fie companii interedsate să transporte gaze, și să fie bani și din utilizarea acestei conducte. Transgaz va trebui să recupereze prin tarifele de transport aceste investiții, de anul viitor, sperăm să nu fie doar povara consumatorului român”, a declarat Maria Mânicuță, director din cadrul Autorității de Reglementare în domeniul Energiei, în cadrul conferinței pe teme energetice organizată de Focus Energetic. Recuperarea costurilor se va face într-o perioadă de 40 de ani. Prima parte a proiectului eeste estimată la 480 milioane euro, din care 180 milioane de euro reprezintă finanțare europeană, potrivit cotidianul.ro Compania aeriană TAROM va suspenda zborurile comerciale între România și Egipt, Israel, Iordania, Repubica Moldova, Serbia, Turcia şi Liban, din cauza restricțiilor legate de pandemie. "Biletele pot fi reprogramate pentru date viitoare de călătorie, fără taxe de modificare sau pot fi rambursate. Modificările se pot face în 12 luni de la data emiterii biletelor", a anunțat compania TAROM. De la această suspendare vor fi exceptate cursele medicale, cursele care transportă personal de îngrijire sau muncitori sezonieri în agricultură, precum şi zborurile charter de repatriere, scrie romanialibera.ro . Adopţia pe scară largă a teh­nologiei de comu­ni­ca­ţii 5G, care va aduce şi pe mobil viteze la net com­pa­rabile cu cele din re­ţelele fixe, alături de performanţe îm­bu­nă­tăţite din mai multe puncte de vedere, i-ar aduce României şansa de a ac­ce­lera pro­cesul de diminuare a de­ca­la­jelor eco­no­mice şi sociale faţă de ţările mai dez­vol­tate, a explicat Eduard Lovin, vice­pre­şedinte al Autorităţii Na­ţio­nale pen­tru Administrare şi Regle­men­tare în Co­mu­nicaţii (ANCOM), în cadrul vi­deo­conferinţei ZF Ce planuri are Româ­nia cu tehnologia 5G?, reali­za­tă în par­teneriat cu casa de avocatură MPR Part­ners - Maravela & Popescu şi Asociaţii. „De ce ne dorim la ANCOM să fie cât mai repede implementată tehno­lo­gia 5G în România? Implicaţiile eco­nomice sunt foarte importante, mai ales pen­tru o ţară ca România, care prin adop­ţia 5G poate arde unele etape în pro­cesul de diminuare a decalajelor eco­no­mice şi sociale“, a declarat Edu­ard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, arbitrul telecom care vrea să lan­seze în al patrulea trimestru din 2020 licitaţia pentru frecvenţele destinate tehno­lo­giei 5G, însă aşteaptă evoluţia demer­sului legislativ, scrie zf.ro. .Orădenii de la Trameco au terminat lucrările lotul Biharia – Borș din Autostrada Transilvania, acesta urmând să fie recepționat săptămâna viitoare, potrivit CNAIR. Primul tronson de autostradă finalizat în 2020 ar putea fi deschis însă circulației abia în toamnă, când se estimează că vor fi gata și detaliile legate de punctul de trecere a frontierei din Ungaria. "Estimat recepție la terminarea lucrărilor: perioada 27 – 30 iulie 2020. În prezent, se derulează etape administrative de prerecepție ", se menționează pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în dreptul lotului Biharia – Borș. Grupul Selina, din care face parte constructorul Trameco, a prezentant recent imagini video de pe mini-tronsonul finalizat de la granița cu Ungaria, scrie economica.net Sotheby’s International Realty, înființată în 1976 ca o agenție pentru operațiuni imobiliare de lux a celebrei case de licitații Sotheby’s, a anunțat că Artmark Historical Estate devine parte a rețelei globale Sotheby’s și va fi denumită Romania Sotheby’s International Realty. Astfel, Sotheby’s intră în România, în franciză. Artmark Historical Estate este parte a casei de licitații Artmark, avându-l ca Managing Partner pe Constantin Prisecaru. CEO este Monica Barbu, potrivit profit.ro Campionii negocierilor – lista statelor care au obținut bani suplimentari.Consiliul European a aprobat, la capătul a 5 zile de negociere, Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2021-2027, cu cea mai importantă componentă a sa ”Next Generation EU”, mai cunoscut ca Planul de recuperare economică. ”Cheia de boltă” a întregului acord e dată de noul element al politicilor Uniunii: Comisia Europeană urmează să împrumute masiv pe piețele internaționale (75o miliarde euro) și apoi să îi distribuie statelor ce au nevoie să primească stimulente economice. Alocările vor fi majoritar sub formă de granturi (390 miliarde euro) și restul (360 miliarde euro) sub formă de credite. Oficial, banii fondului de relansare vor avea atașate condiții de acordare – respect față de valorile UE, în special respectarea statului de drept, și îndeplinirea recomandărilor din Semestrul European – existând posibilitatea blocării fondurilor dacă un stat încalcă aceste principii, scrie cursdeguvernare.ro .Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat marţi, de Tribunalul Dolj, la 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită. Potrivit datelor furnizate de către reprezentanţii Tribunalului Dolj, decizia nu este definitivă, scrie financialintelligence.ro. . Radu Umbres este doctor in antropologie sociala al University College London, are un master in sociologie la Universitatea din Oxford, a sustinut cursuri, seminarii si prelegeri in cadrul University College London, Ecole Normale Superieure si New School NY, si preda la programul de Master in Antropologie al SNSPA.Este autorul unei carti despre antreprenoriat si migratie in Romania rurala (Lumen 2007), precum si a unor articole si capitole in carti editate. Radu Umbres a vorbit despre modul in care oamenii isi creeaza propriile explicatii pentru a intelege si a face fata situatiilor exceptionale, precum cea provocata de pandemia de coronavirus, scrie ziare.com