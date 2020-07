​Business report: Statul ar putea deveni acționar la Blue Air. Benzina a revenit la nivelul de dinaintea ordonanței militare de plafonare a prețului, Preţul pe care trebuie să-l plătim la Bruxelles pentru ajutorul financiar anunţat de Iohannis

​​Agent de turism in vreme de pandemie: "Am muncit peste 8 ore pentru un profit de 3 euro, iar clientii ma suna la 10 noaptea sa ma intrebe daca toti turistii vor purta masca la hotel" ● Sfârșitul republicii automobilistice germane? Statul ar putea deveni acționar la Blue Air. La schimb ar putea oferi ajutor financiar ● Benzina a revenit la nivelul de dinaintea ordonanței militare de plafonare a prețului, scumpindu-se în ultima lună și jumătate cu 30 de bani/l. ● Care este preţul pe care trebuie să-l plătim la Bruxelles pentru marele ajutor financiar anunţat de Iohannis? ● Marile economii ale lumii vor fi asiatice ● Triunghiul fiscal al Bermudelor: cum ajungi să nu mai ai asigurare de sănătate, deși ai toate taxele plătite!

. Pe grupurile agentilor de turism, in ultimele luni tumultul pandemiei s-a simtit ca un tsunami. Afacerile agentiilor revanzatoare s-au dus aproape de zero, acestea fiind prinse intre clienti si turoperatori. Pe de o parte, multi clienti au anulat calatoriile, pe de alta parte, turoperatorii nu au mai dorit sa returneze banii. Si daca i-au returnat au cerut comision. Virgil Vlad, unul dintre reprezentantii agentiilor revanzatoare si detinatorul agentiei Ecoline Travel din Brasov, ne-a povestit prin ce experiente a trecut in ultimele luni. "In primul rand, noi nu avem o legislatie care sa ne protejeze. Si din motivul asta, noi suntem cei care o patesc primii. In cazul meu, la agentia de turism a avut parte de ceva rezervari inca de acum doua luni, dar au inceput, fie sa se anuleze, fie sa fie mutate si sa-si ceara banii inapoi din cauza grecilor care au bagat testul COVID-19. Cam un sfert din rezervarile de pe Grecia le-am anulat din cauza impunerii testului", ne-a povestit Virgil Vlad, potrivit ziare.com