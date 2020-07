​Business report: ​Cum își regândesc turismul o parte dintre orașele europene. Averile primarilor din Romania: azi, Gabriela Firea. Românii, tot mai înghesuiţi. Circa 100.000 de români deconectați pentru că n-au plătit factura la curent

​Cum își regândesc turismul o parte dintre orașele europene. “Unii cred că e magnific fără turiști, dar o să-și schimbe părerea când șomajul va exploda” ● Averile primarilor din Romania. Gabriela Firea - bani, proprietati si bijuterii, dupa primul mandat la Primaria Capitalei ● Ce s-a întâmplat cu pensiile românilor în pandemie: Un singur fond a rezistat pe plus ● Românii, tot mai înghesuiţi: Suprafaţa medie a locuinţelor livrate în 2019 în România a scăzut la 63 mp, cel mai puţin din ultimii 20 de ani ● Aproape 100.000 de români au fost deconectați anul trecut pentru că n-au plătit factura la curent. Unde au fost cei mai mulți ● Preşedintele Bundesbank avertizează: Emiterea de datorie comună de către UE trebuie să rămână o excepţie ● ANRE: RADET nu şi-a făcut planul de revizii şi reparaţii anul trecut. Probleme similare sunt în toată ţara. Oamenii pot rămâne fără apă caldă şi căldură.

Ce averi aveau primarii marilor orase din Romania in 2016, atunci cand au castigat alegerile locale, si cum isi incheie, dupa patru ani, mandatele actuale, la capitolul bani. Ziare.com a analizat declaratiile de avere ale mai multor edili din tara si va prezinta, incepand de astazi, un serial al evolutiei castigurilor si a bunurilor agonisite de acestia. Gabriela Firea (48 de ani), fost jurnalist al Intact, trust media controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu (condamnat in dosarul ICA, pentru fapte de coruptie - n.r.), a castigat primul mandat de primar al Capitalei in urma cu patru ani (cu un procent de 42,97% din voturi), in vara lui 2016, cand a candidat pe listele PSD. Firea facuse pasul din presa in politica in 2012, cand, tot pe listele PSD, a castigat un mandat de senator.In Parlament, Gabriela Firea a fost membra a Comisiei pentru Cultura si Media a Senatului, vicepresedinte al Comisiei Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si purtator de cuvant a grupului senatorilor PSD. Ulterior, a fost aleasa vicepresedintele PSD la nivel national, in 2013, iar un an mai tarziu a fost desemnata purtator de cuvant al PSD, in campania electorala pentru prezidentiale, care-l avea drept candidat al partidului pe Victor Ponta. In ultimii patru ani, Gabriela Firea a fost adesea criticata pentru modul in care a gestionat si administrat problemele Capitalei. Printre acestea: traficul greoi din Capitala, in conditiile in care, acum patru ani, la inceputul mandatului, primarita promitea ca va face "revolutie in trafic"; lipsa apei calde si a caldurii din locuinte; achizitiile "cu cantec" de autobuze din Turcia; banii risipiti pentru pomeni electorale, scandalul legat de infiintarea ilegala a companiilor municipalitatii; calvarul benzilor unice, scrie ziare.com