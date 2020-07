Business report:​ Banca Transilvania e aproape să înghită încă o bancă din top 10. Supraveghetorul șef din BNR, Nicolae Cinteză, se pensionează. Numită cu cântec, Vivian Nicoli demisionează. Reduceri de 35% la vacantele last minute in Turcia.

​Operatorii din turism anunta reduceri de 30-35% la vacantele last minute in Turcia. Banca Transilvania e aproape să înghită încă o bancă din top 10. Digitalizare. Un singur drum la Casa de Pensii pentru a ridica actele necesare. Numită cu cântec, Vivian Nicoli şi-a dat demisia din Consiliul Reprezentanţilor de la Fondul Proprietatea. Companiile TAROM şi Blue Air ar putea primi credite cu garanţii de stat. Producția agricolă 2019 – scădere istorică a valorii brute adăugate în economie.

Nicolae Cinteză, puternicul şef al supravegherii bancare de la BNR, timp de 21 de ani, iese la pensie.

. Vacantele in Turcia au inceput, teoretic, de luni, 27 iulie, dar turoperatorii vor trebui sa se miste repede daca doresc sa aiba turisti. Hasan Yapici, proprietarul Kusadasi Travel, spune ca operatorii pe aceasta destinatie vor trebui sa se uneasca pentru a putea sustine un charter, intrucat le-au mai ramas foarte putini turisti. Pe de alta parte, incep si negocierile cu hotelierii turci, iar Yapici se asteapta la reduceri de 30-35% la pachetele last minute, asa cum s-a intamplat si in cazul early booking. "Grecia nu mai primeste turisti fara test, iar pentru romani inseamna costuri in plus. La o familie de trei persoane, doi adulti si un copil, inseamna aproape 250 de euro in plus. Pentru Turcia nu exista asa ceva, nu se cere test, si daca se face, se face gratuit in aeroport", spune Yapici, citat de ziare.com