Business report: Coronavirusul face prima victimă printre agențiile de turism. Imposibila dublare a alocațiilor pentru copii. Aberatiile din certificatele COVID-19 pentru turistii romani. Al doilea val Corona vine sigur

​​Coronavirusul face prima victimă printre agențiile de turism ● Cum să ne jucăm puțin cu 80 de miliarde ● Imposibila dublare a alocațiilor pentru copii ● Aberatiile din certificatele COVID-19 pentru turistii romani ● Radiografia industriei de restaurante în pandemie ● Guvernul va aloca un miliard de euro pentru extinderea rețelelor de gaze pentru populație ● Domoliți-vă! Al doilea val Corona vine sigur ● Ministrul Finanţelor: Dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, deficitul bugetar este rezonabil.

"Am intrebat de ce este nevoie sa traduci numele, prenumele si CNP-ul".Oficialii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) cer Ministerului Sanatatii sa aduca mai multe modificari la terminologia folosita de laboratoarele de testare pentru COVID-19 din Romania, dar si sa actualizeze lista centrelor de recoltare pentru a nu crea dificultati turistilor. "La nivel de ANAT am facut o scrisoare catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sa oblige laboratoarele sa foloseasca aceeasi terminologie sau sa dea direct certificatele bilingve si sa actualizeze lista cu centrele medicale pentru ca sunt acolo foarte multe centre care nu fac teste. Pe de alta parte sunt foarte multe care fac, dar nu sunt trecute si atunci, oricand te poti trezi ca un rezultat emis de un astfel de laborator nu este luat in considerare de autoritati", a declarat Dumitru Luca, presedintele ANAT, pentru Ziare.com

Ministrul finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat, marţi seară, că, având n vedere contextul economic, deficitul bugetar prezentat de Ministerul de finanţe este ”rezonabil”. ”Jumătate din deficit, cam 23 de miliarde, îl reprezintă măsurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au rămas la companii ca să funcţioneze economia prin acele măsuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. În acelaşi timp, deficitul este puţin mai mare pentru că încă nu am primit sumele de la Comisia Europeană pe decontarea anumitor cheltuieli. E vorba de un miliard şi ceva de lei, deci ar reduce puţin deficitul. Dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, este un deficit rezonabil”, am afirmat, marţi seară, ministrul Florin Cîţu, potrivit www.b1.ro. Acesta a făcut referire şi la situaţia economic pe care a găsit-o Guvernul Orban: ”România este o ţară care are un anumit rating, am moştenit o situaţie economică dificilă, am intrat cu un deficit în această criză şi atunci a trebuit să fim foarte precauţi şi foarte atenţi cum cheltuim banii”, scrie Adevărul.ro.