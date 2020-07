​Business report: Alocaţiile cresc cu 20% de la 1 septembrie. Începe criza adevărată pe piaţa muncii. Cel mai bogat om începe lupta cu marile reţele de supermarketuri. General de brigadă din STS, trimis în judecată de DNA într-un dosar de fraudă

Alocaţiile cresc cu 20% de la 1 septembrie ● Începe criza adevărată pe piaţa muncii: Mai mult de 875.000 de oameni au rămas fără loc de muncă ● Analiză: Bulgaria a atras 50% dintre turiștii români care voiau să meargă în Grecia sau în Turcia ● Tavalugul falimentelor in turism: Cate 5.200 de lei au pierdut, in medie, turistii Agetur, agentie intrata in insolventa ● General de brigadă din STS, trimis în judecată de DNA într-un dosar de fraudă ● Revine vechiul sistem privind încadrarea persoanelor cu dizabilități în muncă ● Grecia reintroduce obligativitatea purtării măștii de protecţie ● Cel mai bogat om începe lupta cu marile reţele de supermarketuri ● Stadiul celor 85 de proiecte fazate de România pentru a nu pierde finanțarea europeană.





​Oficial: Alocaţiile cresc cu 20% de la 1 septembrie. Când vor fi dublate. Ministerul Muncii propune dublarea etapizată a alocaţiilor, până în anul 2022, prima creştere urmând să aibă loc la 1 septembrie, de 20%, a anunţat ministrul Violeta Alexandru, în deschiderea şedinţei de Guvern. Vom prezenta proiectul ordonanţei de urgenţă care prevede dublarea alocaţiilor pentru copii, în cuantumul de 300 de lei pentru copiii între 2 şi 18 ani, respectiv de 600 lei pentru copii între 0 şi 2 ani şi pentru cei cu dizabilităţi. Calendarul pentru a putea avea suportul necesar în bugetul de anul acesta şi cel pentru anii următori va fi următorul: o creştere de 20% de la 1 septembrie anul acesta, iar următoarele creşteri să fie făcute etapizat: de două ori pe an anul viitor, la 1 ianuarie şi la 1 iulie, cu câte 20%, şi la fel în 2022", a declarat ministrul Muncii Violeta Alexandru. Practic, alocaţia dublată va fi la data de 1 iulie 2022, a explicat premierul Ludovic Orban, scrie adevarul.ro





Începe criza adevărată pe piaţa muncii: Mai mult de 875.000 de oameni au rămas fără loc de muncă. Numărul contractelor încetate de pe 15 iulie este dublu faţă de 1 iunie. Problema este că dispar locuri de muncă din industria prelucrătoare şi comerţul cu ridicata, şi mai puţin din HoReCa. Mai mult de 875.000 de locuri de muncă au fost şterse din econo­mie în perioada 16 mar­tie – 15 iulie, conform datelor transmise de Inspecţia Muncii, la solicitarea Ziarului Financiar. Economia locală a pierdut mai mult de 7.200 de locuri de muncă zilnic de la debutul stării de urgenţă şi până pe 15 iulie. Numărul contractelor încetate de pe 15 iulie este aproape dublu faţă de cel înregistrat pe 1 iunie (467.453 con­trac­te încetate), data de la care statul nu mai acordă ajutorul pentru plata şoma­jului tehnic pentru toate companiile, ci doar pentru cele unde restricţiile im­pu­se din cauza pandemiei de COVID-19 continuă. „Din păcate, acestea au fost şi estimările noastre la începutul crizei, că vom ajunge lunile acestea la circa 1 mi­lion de contracte de muncă înce­ta­te. În ge­neral, firmele au fost afectate de în­chiderea totală sau parţială ca măsură de protecţie şi prevenţie, de lipsa re­surselor financiare pentru situaţii de criză, de întârzierea înca­sărilor, scăde­rea cererii, lipsa susţinerii subsidiarelor de către grup etc", spune Sorina Faier, managing partner în cadrul companiei de executive search Elite Searchers, potrivit zf.ro

. Bulgaria a reuşit, în ultimele două luni, să atragă 50% dintre turiştii români care în mod normal mergeau în Turcia sau în Grecia, arată o analiză făcută de o agenție specializată în vacanțe pe litoral în Bulgaria şi Grecia. Conform acestei analize, nucleul turiștilor români care au mers în Bulgaria este format din cei cu venituri medii sau peste medie. “Mare parte din clientela din Bulgaria – poate chiar 50% dintre turiștii actuali – nu a mai fost pe litoralul bulgăresc până acum. Pentru că Bulgaria este, în general, o destinație pentru familii, observăm o creștere a segmentului pentru cupluri. Ei constituiau clientela pentru Turcia și Grecia”, a declarat Sebastian Constantinescu, CEO Travel Planner, conform Ziare.com. Unul dintre argumentele care cântărește greu în această reorientare îl reprezintă faptul că Bulgaria este cea mai permisivă destinaţie pentru turiştii români, arată analiza Travel Planner, scrie libertatea.ro . Clientii vor recupera doar o mica parte din paguba. Agetur, agentia despre care Ziare.com a scris, ieri, ca a inaintat actele pentru intrarea in insolventa, are incasari de la turisti de 2,7 milioane de lei, iar polita debitorului de asigurare in caz de insolventa nu acopera decat 380.000 de euro (aproximativ 1,85 milioane lei). Asta inseamna ca proprietarul agentiei trebuie sa acopere diferenta pentru a-i despagubi pe turisti. Anton Tiganus, expertul judiciar care se ocupa de dosar, spune ca exista o lista cu 520 de turisti care au platit in avans excursii. La un simplu calcul reiese ca fiecare client al agentiei a platit, in medie, 5.200 de lei per pachet. In cazul in care polita de asigurare acopera cel mult 60% din valoarea avansurilor pe care clientii le-au achitat. Asta inseamna ca tot va ramane o diferenta de aproximativ 2.000 lei pentru fiecare pachet turistic achizitionat care va trebui recuperata din averea proprietarului firmei, potrivit ziare.com . Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis în judecată pe generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore, fostul șef al Direcţiei Management Resurse Umane din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru abuz în serviciu şi fals intelectual în formă continuată, sub forma instigării. Acuzaţiile din acest dosar se referă la fraudarea unor concursuri de accedere în funcţia de ofiţer la STS, transmite DNA. În dosar este implicat şi un general de brigadă în rezervă, care a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA şi a acceptat să primească o condamnare cu suspendare. În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată alţi ofiţeri STS, scrie europalibera.org Asociații reprezentative ale firmelor de asigurare, brokerilor, service-urilor auto, lichidatorilor de daună și transportatorilor, împreună cu unele asociații de consumatori și păgubiți și reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) analizează, de mai multe săptămâni, modificarea normei 20/2017 privind RCA. Ultima întâlnire a avut loc astăzi, 29 iulie, iar până vineri, 31 iulie ar trebui să fie gata forma finală a normei. Este, însă, foarte probabil ca termenul de finalizare să fie prelungit. În textul de față vom prezenta doar amendamentele susținute chiar de ASF, adică cele care au șansele cele mai mari de a ajunge în noua normă. În zilele următoare, vom expune și propunerile celorlalte părți implicate, scrie economica.net Firmele pot alege. Din septembrie 2017, firmele cu minimum 50 de angajați care nu angajează persoane cu dizabilități în limita a cel puțin 4% din numărul total de angajați trebuie să achite lunar la buget câte un salariu minim brut pentru fiecare post în care nu au angajat astfel de persoane. Acum, Parlamentul a aprobat un proiect de lege prin care se revine la vechile prevederi, în baza cărora firmele pot opta și pentru plata a doar 50% din salariu și cumpărarea, în compensație, a produselor sau serviciilor realizate de persoane cu dizabilități în unități protejate autorizate. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai trebuie promulgat de șeful statului, scrie profit.ro . Cazurile de coronavirus cresc, iar guvernul elen anunță amenzi în cazul încălcării regulilor. În același timp, se vor deschide mai multe porturi pentru navele de croazieră, ceea ce e riscant. Grecia revine la obligativitatea purtării măștii de protecție în magazine și alte spații publice. Pe fondul creșterii numărului de infecții cu coronavirus, angajații și clienții băncilor, supermarket-urilor, saloanelor de coafură și de înfrumusețare, printre altele, trebuie să poarte mască de protecție, a anunțat ministrul adjunct pentru Protecța Civilă, Nikos Chardalias. În ultimul timp, măștile au fost obligatorii numai în transportul comun și în spitale. "Până acum am reușit foarte bine, trebuie să continuăm", a declarat Chardalias la televiziunea publică. Nu există "motive de panică". Totuși, populația trebuie să rămână vigilentă, a adăugat acesta. Noile reguli se aplică începând de miercuri. Încălcările sunt pedepsite cu amenzi de 150 de euro, potrivit Deutsche Welle Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a respins, din nou, în şedinţa de miercuri, proiectul de hotărâre privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, având în vedere obligaţiile către Maria şi Costică Constanda, primarul general Gabriela Firea atrăgând atenţia asupra pericolului închiderii conturilor municipalităţii. S-au înregistrat 23 de voturi “pentru”, unul “împotrivă” şi zece abţineri, însă pentru a fi adoptat proiectul era nevoie de votul favorabil a 34 de consilieri municipali, adică cel puţin două treimi din numărul total (51), potrivit Agerpres. “Cât priveşte ultimul punct pe ordinea de zi, situaţia este foarte dificilă, (…) suntem notificaţi că pe data de 3 august conturile Primăriei Capitalei vor fi blocate în totalitate, nu vom mai putea face plăţi nici pentru domeniul medical, nici pentru domeniul social, nici pentru subvenţii la transportul public, la termoficare şi nici în celelalte domenii de activitate”, a declarat Firea, înainte de a se trece la votarea proiectului. Ea a menţionat că este vorba despre procese care durează de 16 ani, scrie financialintelligence.ro

. Vânzările online de alimente s-au dublat pe fondul pandemiei, iar companiile din retailul alimentar au întâmpinat probleme în încercarea de a ţine pasul cu cererea. Profitând de acest lucru, gigantul Amazon a decis să îşi îmbunătăţească serviciul Amazon Fresh, lansat în 2016, pentru a-şi ţine clienţii aproape şi pentru a atrage noi cumpărători, în ciuda competiţiei acerbe venite din partea unor retaileri puternici precum Tesco sau Aldi. Potrivit BBC, Amazon Fresh oferă livrarea alimentelor în aceeaşi zi sau a doua zi pentru clienţii din Londra şi împrejurimi, care trebuie să se aboneze la Amazon Prime pentru a beneficia de acest serviciu. Portofoliul Amazon Fresh include aproximativ 10.000 de produse proaspete, refrigerate sau congelate. Dacă până acum clienţii erau nevoiţi să plătească o taxă adiţională de livrare sau un abonament lunar pentru a beneficia de Amazon Fresh, compania va oferi de acum livrare gratuită pentru comenzile de peste 40 de lire, pentru a câştiga cât mai mulţi clienţi, scrie businessmagazin.ro România mai are trei ani și jumătate la dispoziție pentru a finaliza cele 85 de proiecte fazate din fonduri europene, aferente exercițiului bugetar 2014-2020, valoarea totală a acestora ridicându-se la circa 4,2 miliarde de euro (20 de miliarde de lei), potrivit datelor transmise de Ministerul Fondurilor Europene la solicitarea cursdeguvernare.ro. Oficialii se arată optimiști că proiectele vor fi finalizate la timp, în contextul în care multe se află în stadii avansate de execuție. Pe de altă parte, o serie de proiecte mari, în special din zona de infrastructură și mediu, au un stadiu de execuție de sub 50%, potrivit cursdeguvernare.ro