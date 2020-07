​Business report: Comuna în care românii au plătit vreme de un deceniu impozit dublu. Puterea pașilor mici, dar ireversibili. Conspirații Corona. Deficit, faliment și șomaj - problemele finalului de an. Luca de Meo, noul şef al Renault a vizitat România

Comuna din România unde oamenii au plătit vreme de un deceniu impozit dublu din batjocura primarilor! ● Deficit uriaș, faliment și șomaj - probleme ale finalului de an ● Ce trebuie să știi dacă ești victima unei hărțuiri la locul de muncă ● Puterea pașilor mici, dar ireversibili ● Anthony Fauci:"Măştile de protecţie nu sunt suficiente, folosiţi vizierele” ● Conspirații Corona ● ​Situatia financiara a romanilor s-a inrautatit ● Luca de Meo, noul şef al Renault, a făcut prima vizită externă în România ● Roubini: Una dintre provocările unei țări ca România este că au plecat "creierele" ● Cea mai mare economia a lumii a intrat oficial în recesiune.





Comuna din România unde oamenii au plătit vreme de un deceniu impozit dublu din batjocura primarilor! Locuitorii din comuna Berceni, în sudul Bucureștiului, au achitat peste un deceniu impozit aproape dublu pentru că primăria l-a calculat ca și când comuna ar avea canalizare, deși nu are. An de an, primăria Berceni a încasat un impozit pe locuință mai mare decât ar fi trebuit. Câțiva localnici și-au dat seama de eroare și au dat primăria în judecată pentru a-și recupera banii. Funcționarii au completat, oamenii au semnat Problema a fost cauzată de completarea incorectă a declarațiilor de impunere: a fost bifată căsuța în care scrie "cu instalații de canalizare". Oamenii spun că funcționarii din primărie au completat-o și ei doar au semnat. Primăria invocă diverse motive pentru a-și acoperi greșeala și pentru a nu înapoia banii încasați în plus. Unul dintre motive este că toate locuințele au instalații de canalizare, deci ei spun că au interpretat corect legea, deși locuințele nu sunt conectate. Chiar normele de aplicare ale Codului Fiscal spun clar că o locuință se consideră că are instalație de canalizare dacă aceasta este conectată la rețeaua publică. Comuna Berceni nu are rețea publică de canalizare, scrie Libertatea.ro





Un deceniu de suferință? Deficit uriaș, faliment și șomaj - probleme ale finalului de an. În primele 6 luni ale anului, deficitul bugetar al României a fost de 4,17%. Sunt cifrele oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor. Guvernul se așteaptă, de altfel, ca anul 2020 se se încheie cu un deficit uriaș, de 6,7%. Executivul explică aceste valori prin măsurile ce au trebuit să fie luate în contextul pandemiei. La RFI, analistul economic Aurelian Dochia spune că nu vede o metodă minune prin care deficitul să fie micșorat în acest an și nici în următorul. El subliniază totuși că acest deficit, deși foarte mare, este finanțabil întrucât lichiditățile financiare există încă pe piața internă și internațională. Pe de altă parte, Aurelian Dochia subliniază că aspectele economice negative vor fi vizibile abia din a doua parte a anului, când falimentul unor companii și șomajul vor deveni o problemă serioasă, scrie RFI.ro





Ce trebuie să știi dacă ești victima unei hărțuiri la locul de muncă. Hărțuirea nu trebuie lăsată nesancționată. Angajații au pârghiile legale pentru a reclama astfel de fapte, care, prin gravitatea lor, pot fi considerate infracțiuni. Codul muncii îi sancționează dur pe angajatorii care ignoră sau lasă să se perpetueze astfel de comportamente la birou. Concedierea celui care a reclamat astfel de fapte este interzisă și poate fi contestată în instanță. În presa centrală a apărut săptămâna aceasta un caz de pretinsă hărțuire în chiar inima Executivului - Secretariatul General al Guvernului. Iar nu mai devreme de săptămâna trecută au intrat în vigoare o serie de modificări la Codul muncii ce vizează în mod expres și hărțuirea. În acest context, merită să aruncăm un ochi asupra reglementărilor noastre pentru a vedea ce trebuie să facă un angajat care este victima unei hărțuiri, scrie avocatnet.ro





Puterea pașilor mici, dar ireversibili. "Am învățat, în 15 ani de "damage control", că, atunci când apar situații aparent nerezolvabile, cu cât te încrâncenezi mai tare, cu atât va fi mai greu să le rezolvi. Dacă poți să te distanțezi puțin, să îți iei puțin timp, să ai conștiința faptului că se rezolvă, se rezolvă" Alexandru Ion este actor, a produs propriile spectacole de teatru și a cofondat, acum 15 ani, Festivalul de Teatru Tânăr Ideo Ideis. A descoperit actoria în clasa a noua, dintr-o întâmplare, și, la doar 18 ani, a cofondat Ideo Ideis, una dintre cele mai interesante întreprinderi artistice din România. Un festival de teatru pentru trupe de adolescenți, pornit de trei adolescenți într-un oraș unde nu exista nici teatru, nici cinema. La prima ediție, invitat le-a fost Marcel Iureș și, în ultimii 15 ani, le-au fost alături aproape toate numele mari din teatrul și cultura românească. De-a lungul anilor, Ideo Ideis a schimbat relația a sute de tineri din toată țara cu ei înșiși, cu arta și teatrul., scrie Andreea Roșca pe blogul ei





Anthony Fauci:"Măştile de protecţie nu sunt suficiente, folosiţi vizierele pentru prevenirea răspândirii virusului". Primul expert în boli infecţioase din S.U.A a vorbit live pe Instagram la ABC News. În acest timp, Doctorul Anthony Fauci a sugerat americanilor să ia în considerare purtarea ochelarilor de protecţie pentru prevenirea răspândirii virusului. Întrebat dacă vom ajunge într-un punct în care va fi recomandată protecţia ochilor, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase a răspuns: "S-ar putea, dacă doriţi într-adevăr o protecţie perfectă a mucoaselor. Mucoasele există în nas, în gură, dar şi în globii oculari. Teoretic, ar trebui să protejaţi toate mucoasele. Deci, dacă aveţi ochelari de protecţie sau un scut pentru ochi, ar trebui să le utilizaţi." El a menţionat că ochelarii şi scuturile pentru ochi sau faţă "nu sunt recomandate universal" în acest moment. Pandemia de coronavirus a ucis până în prezent peste 662.000 mii de oameni şi a îmbolnăvit peste 16,8 milioane de oameni din întreaga lume, scrie bursa.ro





Conspirații Corona. Pandemia de coronavirus dă naștere unei serii întregi de teorii ale conspirației - pe internet, dar și "la colțul străzii". De ce au oamenii încredere în "fake news" și conspiraționisme? Deutsche Welle a discutat cu Dr. Emilian Popovici. Se oxigenează creierul mai puțin, din cauza purtării măștii de protecție? E periculoasă măsurarea temperaturii la intrarea în magazine? Răspunsurile medicului Emilian Popovici, Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie,le găsiți pe pagina Deutsche Welle





​Situatia financiara a romanilor s-a inrautatit. Multi dintre cei care mai au bani, mai au doar pentru 4 luni. Peste jumatate dintre romani (54%) afirma ca situatia lor financiara curenta este destul de precara, pe fondul actualei crize COVID-19, potrivit studiului "Financial Pulse Survey", realizata de biroul local McKinsey & Company.

43% dintre consumatori considera economia locala drept slaba si se asteapta ca starea acesteia sa se inrautateasca in urmatoarele trei luni. Mai mult, romanii sunt pesimisti si in ceea ce priveste durata crizei economice: cea mai semnificativa parte (30%) a acestora estimeaza o perioada de 1-2 ani, pe cand 19% se asteapta la o durata de pana la 3 ani. "De la debutul pandemiei, aproape jumatate dintre consumatori declara ca au experimentat scaderi ale veniturilor si economiilor la nivel de gospodarie, dar mai putin de o treime dintre acestia au reusit sa reduca si cheltuielile din gospodarie. In plus, aproximativ 60% dintre consumatori au devenit preocupati, cel putin intr-o oarecare masura, de siguranta locului de munca", se arata in studiu, scrie ziare.com Numărul insolvenţelor, cel al radierilor şi dizolvărilor companiilor din România continuă să fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arată rezilienţa mediului de afaceri local în condiţii de pandemie.Cu toate acestea, fără o continuare/majorare a sprijinului autorităţilor în contextul unei posibile accentuări/prelungiri a crizei sanitare tendinţa se va inversa, iar la începutul lui 2021 peisajul de business ar putea arăta complet diferit. Rata şomajului este în creştere, ar putea ajunge la 6,5% în acest an potrivit estimărilor KeysFin, însă România rămâne sub media europeană de 7,1% sau cea din Statele Unite de 11% în iunie 2020. Numărul companiilor care au intrat în insolvenţă a scăzut cu mai mult de un sfert, respectiv cu 26% în primele 6 luni din 2020, faţă de aceeaşi perioadă din 2019, ajungând la 2.360 de companii, cea mai mică valoare din ultimii 10 ani. Numărul companiilor suspendate a avut o scădere şi mai accentuată, de aproape o treime, respectiv 32% în primele 6 luni din 2020 faţă de aceeaşi perioadă din 2019, totalizând 5.136 de companii, minimul ultimilor 10 ani, scrie adevarul.ro Compania privată românească Blue Air anunță deschiderea de noi curse aeriene între orașul Bacău și mai multe destinații din România și din alte țări. "Ne extindem operațiunile din Bacău cu cinci noi rute interne și internaționale, care, începând cu 1 octombrie, vor acoperi un total de 13 destinații. Așteptăm cu nerăbdare data de 1 octombrie, acesta fiind momentul în care vom putea relua zborurile de pe aeroportul Bacău după închiderea planificată pentru efectuarea lucrărilor de modernizare, și suntem pregătiți să deservim și mai eficient pasagerii din Bacău cu un nou program de zbor care oferă acum conexiuni directe între Moldova și Transilvania și introduce noi destinații precum București, Cluj, Munchen, Köln și Paris ”, a declarat Oana Petrescu, CEO Blue Air. Alături de cele două noi rute interne și de trei noi rute internaționale, de la Bacău vor continua să zboare avioane Blue Air spre destinații cum ar fi Londra Luton (7 zboruri / săptămână), Roma Fiumicino (7 zboruri / săptămână) sau Bergamo (6 zboruri / săptămână, scrie romanialibera.ro Nimeni în industria auto nu poate face atât de mulţi bani la acel nivel al pieţei. Luca de Meo, cel care a preluat de la 1 iu­lie oficial funcţia de CEO al Grupului Re­nault, consideră marca Dacia un ade­vă­rat „miracol“ datorită profita­bili­tăţii sale. „Dacia, privită din interior, pare şi mai mult decât un miracol. Nimeni în industria auto nu poate face atât de mulţi bani la acel nivel al pieţei. Este timpul ca Dacia să înflorească ca un brand de sine-stătător“, a declarat Luca de Meo odată cu pre­zen-tarea rezultatelor financiare ale Grupului Renault din prima jumătate a anului. Renault a anunţat ieri cele mai slabe rezultate financiare din ultimii ani, cu o pierdere record de 7,3 miliarde de euro în primul semestru, faţă de un profit de 1,5 mi­liarde de euro în perioada similară a anului trecut, potrivit zf.ro Economistul Nouriel Roubini afirmă că una dintre provocările unei țări ca România este că au plecat "creierele", recomandarea sa fiind ca statul să investească mai mult în capitalul uman care există încă în țară. Din punctul său de vedere, România poate face mult mai multe reforme structurale, reforme instituționale, reforme judiciare și de alte feluri. El consideră că România are nevoie de un plan pe următorii ani. În ceea ce privește taxele, Roubini afirmă că, înainte ca acestea să fie crescute, sunt necesare îmbunătățirea sistemului de colectare și reducerea evaziunii fiscale. Nouriel Roubini a fost prezent și la GALA Profit.ro de anul trecut. ”Una dintre provocările unei țări ca România este că au plecat "creierele", migrația a peste jumătate de milion de români în alte părți ale Europei. Și mulți dintre oamenii pregătiți ai României au plecat în afară. Și sunt necesare politici și stimulente pentru a aduce acești oameni înapoi acasă pentru a contribui la productivitatea țării„, a declarat Roubini, potrivit profit.ro Scădere de 32,9% de PIB în trimestrul al doilea din 2020.Economia americană a înregistrat cel mai abrupt declin trimestrial de la cel de-Al Doilea Război Mondiale încoace, de la lansarea acestui set de date. Nici Marea Depresiune 1929 sau Marea Recesiune din 2008 nu au provocat o scădere atât de pronunțată a economiei SUA într-un timp atât de scurt, notează CNBC. Produsul Intern Brut a scăzut cu o rată anuală de 32,9% în trimestrul al doilea din 2020, potrivit datelor semnal transmise de biroul american de statistică. În primul trimestru, PIB-ul real a scăzut cu 5%. Cele mai slabe rezultate consemnate înainte de acestea au fost scăderea cu 8,4% din PIB din ultimul trimestru din 2008, respectiv o scădere de 10% din PIB în primul trimestru din 1958 din timpul crizei libaneze, noteaza cursdeguvernare.ro Uniunea Europeană a anunţat joi, în premieră, sancţiuni împotriva a şase persoane şi trei entităţi responsabile sau implicate în mai multe atacuri cibernetice organizate din Rusia şi China, relatează AFP, citat de Agerpres. ”Consiliul a decis să impună măsuri restrictive faţă de şase persoane şi trei entităţi responsabile pentru diverse atacuri cibernetice sau care au participat la acestea. Este vorba în special despre tentativa de atac cibernetic împotriva OIAC (Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice) şi de atacurile cunoscute sub numele de ‘WannaCry’, ‘NotPetya’ şi ‘Operation Cloud Hopper’ ”, a anunţat într-un comunicat şeful diplomaţiei europene, Josep Borrel, potrivit financialintelligence.ro