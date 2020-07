Boris Winkelmann, CEO al DPDgroup: Piața de curierat trebuie să se adapteze la schimbările generate de situația de acum: mă refer în special la creșterea rapidă a numărului de colete și la caracterul sezonier al acestei creșteri

”Criza COVID-19 a fost un accelerator incredibil al tendințelor pe care le-am detectat deja. De exemplu, necesitatea unor servicii speciale, cu utilizarea eficientă a tehnologiei digitale- livrările contactless si plata cu cardul la curier si au devenit posibile prin adaptarea dispozitivelor mobile ale curierilor etc, explică într-o discuție cu HotNews.ro Boris Winkelmann, CEO-ul grupului de curierat DPD. ”Un lucru foarte bun pentru clienți și pentru angajații noștri este faptul că toți curierii DPD România au fost dotați cu dispozitive MPOS, astfel încât clienții au posibilitatea să plătească direct cu cardul la livrare. Piața de curierat trebuie să se adapteze în primul rând, mai mult ca niciodată, la toate schimbările generate de situația de acum. Mă refer în special la creșterea rapidă a numărului de colete și la caracterul sezonier al acestei creșteri”, mai spune Winkelmann.







În al doilea rând, adaugă acesta, piața de curierat trebuie să se adapteze rapid la așteptările și nevoile tot mai mari ale consumatorilor, în termeni de viteză, fiabilitate, comoditate și sustenabilitate.



BW: Segmentul B2C a reprezentat anul trecut 45% din volumele DPDgroup, respectiv 55% B2B. Am constatat că în ultimii 15 ani, odată cu dezvoltarea comerțului electronic, piața coletelor a evoluat rapid. De pe o piață B2B aproape pură, am văzut că segmentul B2C devine motorul major de creștere al pieței.





La nivelul DPDgroup, am anticipat încă din anul 2008 această tendință și am luat decizia strategică de a ne concentra pe piața B2C. Acest model hibrid de dezvoltare, combinat cu expertiza și infrastructura pe care le avem, ne-au adus în situația de a ne consolida o poziție unică pe piață: suntem în același timp un actor important pe piața B2B, și totodată un expert inovativ în livrări, care cunoaște foarte bine așteptările consumatorului final, clientul care își așteaptă coletul.





În același timp, revoluția digitală și creșterea comerțului electronic au adus multe schimbări în societate și noi așteptări ale consumatorilor, care au generat astfel, la rândul lor, noi obiceiuri și preferințe. Mă refer, de exemplu, la nevoia de rapiditate a livrărilor, care este esența comerțului electronic, ceea ce ne-a determinat să dezvoltăm livrările urgente, în câteva ore – deocamdată în Marea Britanie, Spania și Franța.







Activitatea noastră este supusă unor variații puternice de activitate pe care suntem obișnuiți să le gestionăm. De exemplu, în anumite zile din noiembrie-decembrie, perioadă de vârf în curierat, volumul de activitate suplimentară poate crește cu până la 50%. Pandemia a reprezentat un context încă și mai dificil, mai ales pentru că a trebuit să luăm imediat măsuri sanitare. Dar din punct de vedere operațional am fot pregătiți și am făcut ceea ce știam deja: am reacționat rapid și am luat decizii la nivel local, astfel încât să ne putem adapta la constrângerile și nevoile stringente.





În doar câteva zile din luna martie, am implementat noi procese pentru a asigura livrarea contactless și pentru a ne adapta toate procedurile astfel încât să respectăm distanțarea socială.





De asemenea, ne-am dotat angajații și subcontractorii cu materiale și echipamente de protecție anti-COVID (măști faciale, mănuși, viziere, geluri hidroalcoolice).







BW: Într-adevăr, DPDgroup a înregistrat în luna martie o scădere a volumelor, timp de două săptămâni. O explicație este aceea că perioada de lockdown a însemnat, în majoritatea țărilor europene, și închiderea magazinelor, ceea ce a avut consecințe directe asupra pieței. Iar cea mai mare parte a activității B2B s-a oprit aproape de la o zi la alta.





Rep:Care sunt principalele probleme de care se lovesc în prezent jucătorii din industria curieratului?



BW: Principalele provocări generate de criza COVID, pentru toți actorii din piața europeană de curierat, se referă la creșterea rapidă a numărului de colete și așteptările și nevoile tot mai mari ale clienților.





BW: Cererea este puternică peste tot. O putem observa în special în Marea Britanie și în Franța, tot așa cum se observă în toată Europa centrală și de est.





În ceea ce ne privește, am inițiat deja un plan masiv de recrutare în special pentru șoferi de livrare și lucrători de depozit și hub. Vizăm de asemenea angajări în funcții de asistență și management în sediile filialelor noastre și serviciile post-vânzare. De exemplu, DPD UK va recruta 6.000 de noi angajați în acest an, iar DPD Belgia și DPD România vor avea 500 de noi angajați.







BW: DPDgroup este prima și cea mai densă rețea de livrare din Europa. Pozițiile noastre puternice pe care le ocupăm în fiecare țară europeană ne oferă o înțelegere destul de completă a situației economice și a tendințelor de bază ale pieței.





Trebuie totuși să rămânem rezervați atunci când vine vorba de a face pronosticuri. Iată că nimeni nu ar fi putut să prevadă criza COVID-19. Totuși, din poziția de lider în multe țări europene, suntem siguri că piața coletelor se va dezvolta în continuare și va cunoaște chiar o dezvoltare accelerată în special segmentul B2C de comenzi liniare, așa cum s-a întâmplat în ultimii 15 ani.





Estimarea noastră este aceea ca volumele B2C să se dubleze în Europa până în anul 2030, așa că este de presupus ca ponderea B2C să ajungă în următorul deceniu până la 70 - 80% din piața europeană de curierat. Și, datorită modelului nostru hibrid, suntem pregătiți pentru această schimbare extraordinară. Iar modul în care am răspuns la provocare pandemiei de COVID-19 a dovedit că avem capacitatea de a ne adapta la noua situație chiar mai repede. Pandemia ne-a accelerat planurile cu 3 până la 5 ani în ceea ce privește volumele. În perioada aprilie-mai 2020, în condițiile în care comerțul electronic a depășit așteptările în timpul pandemiei, DPDgroup a livrat peste 300 de milioane de colete în Europa, cu 30% mai mult decât anul trecut. Iar ponderea volumelor B2C a crescut până la aproape 70% și chiar peste 80% în unele țări (Spania, Marea Britanie).Aceeași tendință am constatat-o și la DPD România, unde colegii noștri au raportat o creștere de 36% a cifrei de afaceri, cu o majorare de 50% a volumelor pe B2C.Comerțul electronic prezintă încă un potențial important de creștere. În cadrul acestei evoluții globale, anumite segmente specifice precum alimentația și asistența medicală sunt firește deosebit de interesante. Spre exemplu, segmentul alimentar marchează cea mai rapidă creștere (+ 24% până în 2023) cu mult înaintea altor segmente.Se constată și la acest capitol că pandemia este un factor de accelerare pentru dezvoltarea acestor segmente de afaceri. Mulți consumatori au experimentat livrarea de alimente sau de medicamente în perioada lockdown, ceea ce ne permite să credem că va crește rapid rata de conversie a celor care fac astfel de comenzi online.De aceea am dezvoltat deja, la nivelul DPDgroup, un serviciu dedicat livrărilor de alimente proaspete, livrări bazate pe un proces de temperatură controlată pe parcursul livrării. Vă ofer o cifră sugestivă: filiala noastră din Franța, „Chronofresh” a înregistrat o majorare spectaculoasă a livrărilor de alimente în perioada de lockdown: + 200%!De asemenea, chiar dacă nu este un segment de afaceri în sine, livrarea ecologică înseamnă un obiectiv-cheie pentru viitor, o direcție strategică de bază pentru DPDgroup. Ne-am angajat deja să reducem cu 30% emisiile de CO2 până în 2025 și să ne asigurăm că amprenta de carbon a fiecărui colet livrat de noi este nulă.Lucrăm totodată la dezvoltarea unor soluții inteligente de livrare urbană, cu implementarea de noi mijloace de livrare ecologică, precum vehicule electrice, biciclete electrice etc. Soluțiile vor fi disponibile în cele mai mari orașe din Europa, inclusiv din România.: Comenzile online au generat o creștere masivă a livrărilor de colete. Vorbim de o majorare cu 30% la nivelul DPDgroup în perioada de lockdown.Desigur, sănătatea și siguranța curierilor și clienților noștri a fost și rămâne prima noastră preocupare.Și am reușit să continuăm să ne desfășurăm serviciile peste tot în Europa, în pofida faptului că puține locații ale noastre Germania sau Italia au fost afectate direct. Dar să reținem că această criză nu s-a terminat, că virusul circulă în continuare și să avem înțelepciunea să ne adaptăm la evoluția zilnică a situației.Dar această scădere a volumelor a fost foarte scurtă, după care DPDgroup a livrat peste 300 de milioane de colete în Europa, cu + 30% mai mult decât anul precedent, în condițiile în care comerțul electronic a crescut peste așteptări în timpul pandemiei. În timp ce activitatea B2B a fost foarte afectată, livrările B2C au fost puternic impulsionate, ceea ce a compensat scăderea de pe B2B.Constatăm că în perioada iunie-iulie activitatea B2C s-a stabilizat la un nivel încă foarte ridicat, puțin mai mic însă decât în aprilie-iunie, în timp ce activitatea B2B tinde să revină încet la nivelul dinainte de COVID, ceea ce duce la creștere de + 25% a fluxurilor noastre totale (B2B + B2C ). Și la nivelul DPD România se înregistrează o creștere similară.Răspunsul nostru s-a bazat pe următoarele principii:• Menținerea operațiunilor pe parcursul întregii perioade foarte dificile. DPDgroup a continuat să funcționeze deoarece filialele din toată Europa și-au demonstrat capacitatea de a se adapta rapid; de exemplu, prin configurarea livrării fără contact, menținerea a 60% din punctele de preluare la nivel mondial și gestionarea unei creșteri de 30% a volumului coletului peste doar câteva săptămâni.• Asigurarea sănătății și siguranței angajaților și clienților noștri: livrare fără contact, noi procese în hub-uri pentru a asigura distanțarea, furnizarea de măști de protecție și dezinfectant datorită contribuției celor din filiala noastră Lenton din China.• Am reacționat prompt la diverse contexte locale și am luat numeroase inițiative în sprijinul eforturilor naționale de luptă împotriva pandemiei. Au fost foarte utile și bine primite livrările umanitare, către spitale și cadrele medicale din prima linie și avem satisfacția că DPD România s-a aflat în prim planul acestor acțiuni.La nivel global, piața de curierat trebuie să facă parte la un set de provocări specifice:• În primul rând, este vorba de creșterea puternică a volumelor, în special pe segmentul B2C, deoarece comerțul electronic este în plină expansiune. Până la urmă, criza COVID doar a accelerat această creștere, a făcut ca această evoluție să aibă loc mai repede cu 3 până la 5 ani.• Contextul economic și mediul concurențial vor pune în continuare presiune asupra prețurilor.• Să nu uităm de Brexit, evenimentul pentru care se pregătesc toți jucătorii din piață, pentru a oferi asistență clienților în contextul unui Brexit fără acord, care va crea provocări pe măsură ce ne apropiem de 1 ianuarie 2021.• Și nu în ultimul rând, industria de curierat trebuie să acționeze în sensul livrărilor sustenabile, în special prin reducerea emisiilor de carbon și punerea în aplicare a soluțiilor inteligente de livrare urbană pentru a face față congestionării și poluării orașului.După cum vedeți, la DPDgroup, vorbim mai degrabă despre provocări decât despre probleme. Considerăm că avem de a face cu o șansă, aceea de a evolua pe o piață în creștere și de a aduce clienților noștri servicii adaptate și soluții noi, care să-i ajute ar trebui să-și ajute să-și dezvolte afacerile într-o perioadă cu atât de multe provocări.Vom continua de asemenea să ne adaptăm infrastructura de producție într-un context de creștere a volumului cu noi hub-uri (în Olanda, Marea Britanie, Franța). Știu că în România s-au deschis sau relocat depozite și urmează ca până la finalul anului să fie deschis un al doilea depozit în București.Desigur, în lunile următoare ne vom confrunta cu o mulțime de consecințe economice ale crizei COVID-19, ceea ce duce probabil la creșterea dramatică a șomajului, dar credem că se va menține actuala dinamică a pieței de curierat. DPDgroup are capacitatea de a-și ajuta clienții să crească în continuare și, de asemenea, de a ajuta unele companii aflate în situații dificile să își mențină activitatea – contribuind la dezvoltarea lor online și creând în același timp locuri de muncă.