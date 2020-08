Țările în care turismul a ajuns din binecuvântare, blestem. În Seychelles rupia o ia la vale iar dolarii sunt dificil de procurat. Topul statelor cu ponderea cea mai mare a turismului in PIB

Turismul te ridică, turismul te coboară. Așa ar putea suna o parafrază după o zicală celebră, aplicabilă acum în pandemie. Sunt 5 state în care ponderea turismului în PIB trece de 50%, 7 state în care turismul cântărește între 40-50% din PIB și alte 7 țări cu o pondere între 30-40% din PIB. România are puțin peste 5% contribuție a turismului în PIB, ceea ce reduce impactul pandemiei asupra acestui sector în perioade ca aceasta.





Mai jos, topul statelor care vor resimți cel mai din plin efectul pandemiei de coronavirus din punct de vedere turistic:







Macao- Guvernul se va concentra anul acesta pe „recuperarea” segmentului de vizitatori din China









Prin „turismul internațional” oficialul se referă la sosirile vizitatorilor din țări străine. Sosirile turiștilor din China, Hong Kong și Taiwan sunt considerate ”turism intern”.



Guvernul se va concentra anul acesta pe „recuperarea” segmentului de vizitatori din China continentală, a mai spus Maria Helena de Senna Fernandes.

Maria Helena de Senna Fernandes, directorul Biroului de Turism din cadrul Guvernului Macao (MGTO) a declarat recent că sosirile internaționale ale turiștilor și-ar putea reveni probabil abia în a doua jumătate a anului viitor, scrie presa locală. Prin „turismul internațional” oficialul se referă la sosirile vizitatorilor din țări străine. Sosirile turiștilor din China, Hong Kong și Taiwan sunt considerate ”turism intern”.Guvernul se va concentra anul acesta pe „recuperarea” segmentului de vizitatori din China continentală, a mai spus Maria Helena de Senna Fernandes.





Seychelles se confruntă cu depecierea rupiei



. Turismul, pilonul principal al economiei Seychelles, s-a oprit de când națiunea insulă din vestul Oceanului Indian și-a închis aeroportul cu zboruri comerciale în martie pentru a opri răspândirea COVID-19, potrivit presei locale





Vezi aici și venitul din turism pe cap de locuitor. România avea în 2018 un venit/capita din turism de 149 de dolari, cel mai mic din regiune, departe de Ungaria (peste 700 de dolari/capita) și chiar de Bulgaria (645 dolari/capita) . România avea în 2018 un venit/capita din turism de 149 de dolari, cel mai mic din regiune, departe de Ungaria (peste 700 de dolari/capita) și chiar de Bulgaria (645 dolari/capita)





Maldive- rupia maldiviană în depreciere ușoară





Sosiri au fost înregistrate și din țări precum Emiratele Arabe Unite, Germania și Elveția. Deși peste 50 de stațiuni din țară s-au redeschis, pensiunile locale din insulele locuite rămân închise din cauza creșterii numărului de cazuri din Capitală. Rupia maldiviană e în ușoară depreciere, Maldive a primit peste 1.700 de turiști în iulie de la redeschiderea frontierelor țării. După patru luni de închidere, Maldivele și-au redeschis granițele în 15 iulie. Cel mai mare număr de sosiri turistice a fost înregistrat din Marea Britanie cu un total de 258. Cel de-al doilea număr mai mare de turiști sosiți din Statele Unite, care este de 189.Sosiri au fost înregistrate și din țări precum Emiratele Arabe Unite, Germania și Elveția. Deși peste 50 de stațiuni din țară s-au redeschis, pensiunile locale din insulele locuite rămân închise din cauza creșterii numărului de cazuri din Capitală. Rupia maldiviană e în ușoară depreciere, potrivit Autorității Monetare









Aeroportul Internaţional Malé este deschis şi funcţionează normal.



Deoarece pirateria reprezintă o ameninţare majoră în Golful Aden şi în Oceanul Indian, nu este recomandabilă efectuarea unor călătorii cu vase de agrement în afara ariilor protejate.



Cu excepţia capitalei Malé, turiştilor le este interzis, în general, să călătorească pe insule care nu sunt înscrise în circuitul turistic, fără permisiunea expresă a guvernului maldivian”, .

”Cetăţenii români sunt sfătuiţi să fie precauţi şi să evite deplasarea în locurile în care au loc demonstraţiile organizate sau întrunirile spontane, întrucât în capitala Malé au loc în continuare demonstraţii politice. Unele dintre demonstraţiile anterioare au degenerat în ciocniri violente care au implicat poliţia, armata şi demonstranţii”, arată Ministerul Afacerilor Externe român. ”Există o ameninţare teroristă generală, iar atacurile sunt nediscriminatorii şi pot viza şi locurile frecventate de străini, inclusiv de turişti.Aeroportul Internaţional Malé este deschis şi funcţionează normal.Deoarece pirateria reprezintă o ameninţare majoră în Golful Aden şi în Oceanul Indian, nu este recomandabilă efectuarea unor călătorii cu vase de agrement în afara ariilor protejate.Cu excepţia capitalei Malé, turiştilor le este interzis, în general, să călătorească pe insule care nu sunt înscrise în circuitul turistic, fără permisiunea expresă a guvernului maldivian”, mai scrie MAE

Companiile care importă mărfuri în Seychelles spun că deprecierea rupiei și deficitul valutar complică businessul.Conform cursului de schimb publicat la 21 mai, rupia este la cel mai mai slab nivel în fața dolarului și a euro de la începutul pandemiei COVID-19, deprecierea față de februarie fiind de 29% față de dolar și de 28,4% față de euro.Guvernatorul Băncii Centrale a Seychelles, Caroline Abel, a declarat că o consecință a acestei deprecieri va fi „creșterea prețurilor, deoarece cumpărăm dolari pentru a aduce mărfuri în țară”.Jude Bertin, proprietarul unui magazinSamsung, a declarat, miercuri, pentru SNA, că deprecierea rupiei face dificilă tranzacția cu furnizorii din străinătate. Bertin a spus că deficitul de dolari a fost o problemă pentru el la început, deoarece trebuie să-și plătească furnizorii în valute străine."Ultima dată când am solicitat dolari la banca mea comercială, nu am primit întreaga sumă chiar dacă am un cont în valută la bancă. Se simte că suntem într-o recesiune deja..Cred că majoritatea întreprinderilor, mari sau mici, care au furnizori străini se confruntă cu această problemă. Bertin a adăugat că deprecierea rupiei înseamnă că mărfurile importate sunt mai scumpe și „dacă situația persistă, ne va fi greu să punem un preț rezonabil, deoarece nu știm dacă banii încasați ne vor permite achiziția următorului lot de marfă", mai spune el.Proprietarul unui magazin de suveniruri, Joanna Tranquille, a spus că scăderea rupiei înseamnă achiziții mai mici de materii prime. „Ne confruntăm cu lipsa dolarilor din piață și nu putem achita importurile, întrucât nu obținem suma totală pe care o solicităm la bancă atunci când avem nevoie”, a spus Tranquille.