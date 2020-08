AURSF cere Autorității de Supraveghere Financiară sa intervină în sprijinul asiguraților RCA

​AURSF a cerut conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa fie de acord cu modificarea urgenta a alin. (11) de la articolul 10 din cadrul Normei RCA nr.20/2017. In baza formularii actuale, multi soferi sunt amendati de reprezentantii Politiei Rutiere atunci cand nu au asupra lor exemplarul original al politei RCA, in ciuda faptului ca si-au respectat obligatia legala de incheiere a asigurarii. Amenzile sunt de 1.000-2.000 lei si sunt insotite si de retinerea certificatului de inmatriculare. Propunerea AURSF vizeaza modificarea urgenta a acestui punct, asiguratii putand face dovada si cu polita RCA in format electronic, dar si prin consultarea online a bazei de date administrate de BAAR si prezentarea dovezii autoritatii abilitate.





De asemenea, AURSF solicita conducerii ASF sa corecteze rapid si alte elemente care tin de digitalizare, in beneficiul asiguratilor si al pagubitilor, cum ar fi, de exemplu, acceptarea realizarii digitale a constatului amiabil.