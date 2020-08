Povestea unui antreprenor care a aplicat la IMM Invest: Când a fost declarată starea de urgență, am pierdut peste 50% din cifra de afaceri

Material susținut de Banca Transilvania

Ferma Bunicii s-a înființat în anul 2012, plecând la drum cu doar 400 de prepelițe și un incubator de capacitate mică. În anul 2013 am ajuns la 10.000 de capete și am construit un abator pentru a putea comercializa și carnea. În Decembrie 2014 am inaugurat o fermă mare și modernă cu o capacitate de 100.000 prepelițe și imediat după am deschis primul centru de procesare de carne și ouă. Din 2015 până în acest moment am investit permanent în dezvoltare și am deschis un centru profesional de incubare și creștere pui de o zi cu o capacitate de 40.000/serie.În acest moment producem peste 1.500.000 ouă/lună, dar pentru zona de procesare mai facem și achiziții de la celelalte ferme din țară.Suntem prezenți în aproape toate lanțurile mari de magazine și avem un portofoliu destul de mare (ouă de prepeliță crude, fierte și curățate, dar și marinate, terină de prepeliță, pate, chiftele, cabanos, crenvurști, carcasă, burger etc.). Ferma Bunicii este cunoscută în acest moment la nivel național ca fiind nr. 1 în segment.M-am decis să aplic pentru programul IMM Invest imediat cum a apărut, deoarece și noi am fost afectați de această situație de criză, având nevoie de un capital de lucru, dar și de un credit pentru investiții, deoarece intenționăm să mai construim încă o fermă.Procedurile de depunere au fost foarte simple, iar Banca Transilvania ne-a susținut încă de la început și a fost alaturi de noi în permanență. Banca Transilvania a fost banca pe care am solicitat-o la depunerea online, deoarece lucrăm împreună încă din 2012 și fară ei nu puteam să ajungem până aici. Ne-au susținut în permanență și au fost alături de noi la fiecare solicitare a noastră.Așa cum am spus mai sus, dorim să construim încă o fermă, dar în același timp o să lansăm o nouă afacere și un nou brand (Prepelițescu), pe care îl vom franciza la nivel național. Este vorba despre o linie de produse fast food din prepeliță și nu numai, pretabil pentru restaurante fixe, dar și mobile, food truck-uri, terase, rulote, iar în luna august vom deschide primul punct în Vâlcea care va avea și drive -in, dar și self-order pentru a ajuta consumatorii să se simtă cât mai în siguranță în această periodă. Eu am discutat cu mulți antreprenori despre acest program și l-am recomandat, deoarece este construit și aplicat pentru nevoile noastre și cred că fară el mulți dintre noi nu ar fi supraviețuit.Când a fost declarată starea de urgență, am pierdut peste 50% din cifra de afaceri, deoarece livram foarte mult către Horeca ouă fierte și curățate, dar și carne. Am fost nevoiți să închidem secția de procesare de carne, dar și abatorul și am funcționat numai cu livrare pe ouăle crude, ceea ce ne-a adus pierderi foarte mari. În acest moment ne-am decis să deschidem acest drive-in din Vâlcea și să demarăm franciza rapid pentru a putea să vindem produsele noastre, dar și alte produse de la producători locali, direct către consumatorul final.Dorim ca în următorii 3 ani să deschidem cel puțin 20 de francize în toată țara, bazate în special pe puncte drive-in, cât și pe puncte cu self-order pentru a securiza cumva business-ul, dar și pentru a câștiga încrederea consumatorului, care este din ce în ce mai speriat de acest virus. Mulți mi-au spus că sunt nebun să investesc acum în această afacere nouă, mai ales că este în segmentul cel mai afectat de criză, dar eu cred că a venit momentul să mâncăm românește și cu toții să susținem economia locală și națională. Trebuie să gândim românește, să consumăm românește și cu toții vom trece mai ușor peste aceast[ criză. Consumând românește, vom asigura locuri de muncă, mai ales acum când foarte mulți sunt în șomaj și au mare nevoie de ajutorul nostru, cât și de cel al statului.