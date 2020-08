Numărul deceselor din prima jumătate a acestui an a fost mai mic decât în primele 6 luni din 2019

​​În primele 6 luni din acest an în România au decedat cu aproape 6.000 de români mai puțini decât în prima jumătate de an 2019, arată datele transmise luni de Institutul Național de Statistică. În aprilie și iunie 2020 decedații au fost mai numeroși decât în lunile corespunzătoare din 2019, dar în rest, fiecare lună din primele 6 de anul trecut a adus mai multe decese decât în anul coronavirusului. În cifre, totalul deceselor în prima jumătate a acestui an era de 130.766, iar în primele 6 luni din anul trecut totalul fusese de 136.541 decese.







În luna iunie 2020, aproape două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (8.718 decese, reprezentând 41,4% din total, s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani şi peste, 5.014 decese, reprezentând 23,8%, la persoanele de 70-79 ani) şi 4.217 decese (20,0%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (70 decese), 20-29 ani și 0-4 ani (fiecare grupă cu câte 103 decese).





Mai jos, decesele pe grupe de vârstă din 2020:Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iunie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 6.287 persoane.