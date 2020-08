Economia românească va fi printre cele care va suferi cel mai mult consecințele pandemiei, în regiune (analiză SeeNews)

“Conform FMI și Băncii Mondiale, România se va confrunta cu o recesiune adâncă, fără perspectivă de recuperare deplină până în 2022. (…) Asta situează România în grupul țărilor SEE cu cea mai slabă prognoză a creșterii economice pe termen mediu, alături de Slovenia, Croația și Muntenegru”, se arată în document.Acesta mai spune că, în aprilie 2020, FMI a revizuit prognoza României la o contracție de 5%, în scădere de la o creștere de 3,5% așteptată înainte.“Banca Mondială vede o rată de creștere cumulată pe doi ani la -0,6%, ceea ce înseamnă că economia României nu va atinge nivelul de dinainte de pandemie până cel mai devreme de începutul lui 2022”, menționează sursa citată.• Industria auto, de exemplu, a întrerupt operațiunile timp de 2 luni în condițiile scăderii cererii.• Nici previziunile altor instituții internaționale privind dinamica PIB în 2020 nu sunt optimiste și variază între 4%, de la BERD, și 6,5% de la OECD, ceea ce s-ar putea înrăutăți până la -8,6% în cazul unui al doilea val.„Având în vedere expunerea actuală a datoriei, nu este așteptată o deteriorare semnificativă a situației sale, presupunând că cea mai grea perioadă a pandemiei nu se va întinde dincolo de 2020”, se mai spune spune în document.Conform acestuia, susținerea sistemului medical și a schemelor economice vor încărca bugetul ce se va vedea în deficitul pe 2020. Totuși, acesta se va reduce după ce cheltuielile legate de pandemie se vor termina.• Cu o datorie externă de 34,9% în 2019, România a fost a doua cea mai performantă din regiune, cu un rezultat de aproape 4 ori mai mic decât media UE.• România se află între țările SEE cu cea mai slabă performanță din punct de vedere al dinamicii ratingului creditului suveran, de la începutul pandemiei.“Piața forței de muncă din România este una dintre cele mai bine poziționate în toată regiunea Europei de Sud-Est, datorită ratei extrem de scăzute a șomajului înainte de debutul pandemiei COVID-19. Ca urmare a gradului mare de ocupare al forței de muncă, impactul pandemiei va fi cu atât mai greu de acoperit în cifrele legate de șomaj, chiar daca sunt unele dintre cele mai mici din SEE, până la finalul lui 2021 nu vor mai reveni la nivelul din 2019. De asemenea, România este printre acele țări care nu vor fi capabile să-și redreseze total nivelul PIB-ului în 2021”, menționează sursa citată.