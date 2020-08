​LiveText Florin Cîțu prezintă rectificarea. Sume mai mari la Sănătate și transporturi. Deficitul bugetar crește la 8,6% din PIB

Transporturile sănătatea și Educația vor primi bani în plus la rectificare, a reiese din declarațiile lui Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice.





Declarațiile sale:







V-am promis ca voi face lucrurile diferit și voi prezenta datele onest și transparent.



Am alocat mai multe resurse pentru investiții. După 7 luni suma este de 20 miliarde lei.



Bugetul pentru Ministerul Transporturilor este unul record.





La Sănătate ne vom uita dacă va fi nevoie de suplimentarea resurselor. Vom fi pregătiți să asigurăm resursele suplimentare. Transporturile, Sănătatea și Educația sunt sectoarele de la care PSD tăia în fiecare an

Ministerul Muncii ale cel mai mare buget- are alocate sume suplimentare de peste 10 mld. lei.





Am spus că vom crește pensiile. Da, le vom crește. Punctul de pensie va avea cea mai mare creștere. PSD nu a mărit niciodată punctul de pensie cu această sumă. În acest centoxt dificil, am reușit să crștem pensiile cu cea mai mare sumă cu care am putut.





La Sănătate am alocat mai multe resurse. Au crescut cu aproximativ 45% sumele. Echipamente medicale, sporuri.



Am suplimentat și stocurile.



Deficitul bugetar crește de la 6,7% la 8,6% din PIB.