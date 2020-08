Cine primește bani în plus la rectificare

Deficitul bugetului general consolidat crește de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei acesta reprezentând 8,6% din PIB.Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:• Cheltuielile de personal se majorează cu 1.028,1 milioane lei;• Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 325,9 milioane lei;• Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1.697,5 milioane lei;• Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei;• Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.656,7 milioane lei;• Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 217,0 milioane lei;• Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.905,6 milioane lei;• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 8.245,7 milioane lei;• Alte cheltuieli se majorează cu 1.026,7 milioane lei;• Fondurile de rezervă se majorează cu 2.000,0 milioane lei;• Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se majorează cu 331,0 milioane lei;• Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;• Împrumuturile acordate cresc cu 4.670,1 milioane lei.• Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +14,04 miliarde lei• Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4,371 miliarde lei credite de angajament și +1.540,0 milioane lei credite bugetare• Ministerul Sănătății: +3,114 miliarde lei• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2,995 miliarde lei.• Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1,014 miliarde lei,• Ministerul Afacerilor Interne: +1,264 miliarde lei, per sold, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020.• Ministerul Fondurilor Europene: +1,18 miliarde lei credite de angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare• Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane lei• Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane lei per sold• Ministerul Educației și Cercetării: +551,4 milioane lei• Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +147,4 milioane lei, per sold, în principal pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane și pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale;• Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei• Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei, per sold.• Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei• Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -1.942,3 milioane lei