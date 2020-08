​Business report: Elevii germani fără mască la cursuri riscă exmatricularea. Tichetele de 1.000 de euro ale PMB încalcă legislația. Soluțiile Guvernului la aglomerația din Valea Prahovei. Cu cât vor creşte pensiile. Simulare de calcul

​​Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in2020, iar deficitul bugetar ar ajunge la 8,6% ● Ce bani mai pot obține PFA-urile de la stat ● Elevii germani fără mască la cursuri riscă exmatricularea ● Cu cât vor creşte efectiv pensiile în septembrie. Simulare de calcul ● Varujan Pambuccian:"Decizia legată de 5G nu ţine de tehnologie, ci doar de securitate şi de politică" ● Tichetele de 1.000 de euro ale PMB încalcă legislația și siguranța transfuzională ● Primăria din Iași a cumpărat coșuri de gunoi dotate cu GPS și voce ● 70% din hotelurile din Sunny Beach şi Nisipurile de Aur vor rămâne închise ● Soluțiile Guvernului la aglomerația din Valea Prahovei ● Se amână termenul pentru declararea și plata impozitului pe profit ● Blue Air face apel la Guvern să îi aprobe de urgență ajutorul de stat ● Cum poate fi redus decalajul dintre România şi Polonia? Prin investițiile în cercetare și dezvoltare.



. Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in acest an, revizuita de la o scadere de 1,9% in scenariul precedent, in conditiile in care starea de alerta s-a prelungit si in prima jumatate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lenta decat se estimase initial, arata nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. "In proiectul de buget pentru anul 2020 cresterea reala a produsului intern brut a fost prognozata la 4,1%. La prima rectificare bugetara, cresterea economica a fost ajustata in teritoriu negativ pe fondul unor incertitudini ridicate asupra relansarii economiei. In scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetara, cresterea economica pentru anul 2020 este estimata la -3,8%, revizuita de la -1,9% in scenariul precedent, in conditiile in care starea de alerta s-a prelungit si in prima jumatate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lenta decat se estimase initial, scrie ziare.com