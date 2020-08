Dumitru (Raiffeisen Bank): Ne aşteptăm la un deficit bugetar mai mare decât ţinta pe care şi-a asumat-o Guvernul

Deficitul bugetar va fi mai mare decât ţinta pe care şi-a asumat-o Guvernul, de 8,6% din PIB, a declarat, vineri, pentru Agerpres, economistul şef al Raiffeisen Bank şi fost preşedinte al Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, menţionând că va reevalua estimarea la 9,5%. "Guvernul şi-a bazat proiecţia de venituri bugetare pe o contracţie economică de -3,8%, care rămâne în continuare optimistă. Noi avem o estimare de -5%, ceea ce înseamnă că pe venituri probabil că Guvernul este optimist, iar pe cheltuieli aş spune că este, de asemenea, optimist. Probabil că şi cheltuielile vor fi mai mari. Şi prin urmare ne aşteptăm la un deficit mai mare decât ţinta pe care şi-a asumat-o, de 8,6%. Noi vom reevalua estimarea de deficit bugetar, dar cel mai probabil noua noastră estimare va fi undeva în jur de 9,5%", a spus Ionuţ Dumitru.Fostul şef al Consiliului Fiscal susţine că va fi o nouă rectificare bugetară "cu ajustări semnificative", până la finalul anului."Părerea mea este că va fi o nouă rectificare bugetară cu ajustări semnificative până la sfârşitul anului. Sunt în continuare o serie de incertitudini legate de evoluţia economie. Trimestrul II a fost uşor mai bun decât aşteptările, dar oricum cu o contracţie severă a activităţii economice, iar trimestrele III şi IV sunt incerte. Nu ştim ce se va întâmpla cu economia, dar în orice caz, revenirea economică va fi destul de dificilă. Probabil că veniturile bugetare au un grad de incertitudine destul de mare", a afirmat Ionuţ Dumitru.În ceea ce priveşte majorarea punctului de pensie, el a precizat că o creştere de 14% este cu mult mai sustenabilă decât una de 40%."Pensiile după părerea mea trebuiau crescute. Părerea mea e că vor fi discuţii politice intense pe subiect şi va fi o dezbatere politică foarte puternică pe subiectul creşterii pensiilor. E clar că ecuaţia bugetară este extrem de complicată. Anul acesta este clar, deficitul bugetar va fi foarte mare. Problema este că nu ne permitem să rămânem la un deficit atât de mare şi în anii următori din simplul motiv că nu-l vom putea finanţa. Şi cel de anul acesta va fi foarte greu finanţabil, iar începând cu anul viitor va trebui să reducem deficitul bugetar", a adăugat fostul şef al Consiliului Fiscal.Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat, joi, că deficitul bugetar este estimat să crească în acest an de la 6,7% din PIB, la 8,6% din PIB, cinci puncte procentuale fiind legate direct de perioada de criză prin care trece România astăzi."Deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7% din PIB, la 8,6% din PIB. O majorare de cinci puncte procentuale faţă de deficitul aprobat iniţial de 3,6% din PIB. Am mai vorbit despre această influenţă asupra deficitului bugetar, de unde vine această creştere. Avem o scădere, bineînţeles, a veniturilor în buget faţă de estimat de aproape 31 de miliarde de lei. Aceasta înseamnă trei puncte procentuale. Deci din cele cinci puncte procentuale care se adaugă la deficit faţă de estimarea iniţială, trei puncte procentuale vin doar din efectul crizei, din faptul că economia trece printr-o perioadă dificilă, trece printr-o perioadă de criză şi bineînţeles este normal ca veniturile la buget să scadă. În acelaşi timp, cheltuielile suplimentare la buget datorate, legate direct de criză, sunt în jur de două puncte procentuale. Deci cele cinci puncte procentuale suplimentare la buget în acest an sunt legate direct de perioada de criză prin care trece România astăzi. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB şi eu cred că am fi putut să facem mai bine", a spus Florin Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă privind rectificarea bugetară