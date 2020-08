Cum au mers afacerile în luna iulie: creșteri față de iunie, dar scăderi față de iulie anul trecut. Pulsul IMM-urilor pe sectoare de activitate

Potrivit Barometrului SmartBill, la finalul lunii iulie creșterea înregistrată de companiile mici și mijlocii a fost de 10,67%, comparativ cu prima lună de vară.

Practic, este cea de-a treia lună consecutivă de avans pozitiv, de la ridicarea stării de urgență și repornirea majorității sectoarelor industriale. Luna iulie a adus și o ușoară scădere în ceea ce privește valorile YoY. Dacă în luna iunie, IMM-urile se apropiaseră la doar 0,6 procente de valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului 2019, acum Barometrul a înregistrat o diferență de -4,7%.





„Sezonul de vară era dedicat, în mod evident, concediilor și activităților recreative sau de relaxare. În 2020, însă, condițiile nu permit o libertate de mișcare la fel de amplă, iar restricțiile menținute în cazul industriei HoReCa își fac simțită prezența. Hotelurile și restaurantele au înregistrat cifre de afaceri cu 35% mai mici față de 2019”, spune Radu Hasan, Co-Fondator & CEO SmartBill.De altfel, anularea marilor evenimente culturale, de tipul festivalurilor de muzică și de film s-a resimțit în cazul industriei spectacolelor, culturale și recreative, ce a încheiat luna iulie cu -66% față de aceeași perioadă a anului trecut.Totuși, raportat la nivel lunar, toate industriile monitorizate de Barometrul SmartBill au înregistrat valori pozitive în luna iulie. Românii par să fi redescoperit plăcerea agroturismului, astfel că sectorul de agricultură, silvicultură și pescuit are cel mai mare avans, de +115% față de luna iunie.Tranzacțiile imobiliare sunt, de asemenea, în topul celor mai importante creșteri, cu +46%, în timp ce hotelurile și restaurantele care s-au adaptat noilor condiții de siguranță au reușit să treacă pe plus în a doua lună de vară: +25% față de iunie.„Odată cu apropierea de toamnă probabil vom remarca anumite shifturi către alte tipuri de industrii, mai puțin active în perioada verii, precum cea a învățământului. Concluzia până în acest moment este una pozitivă, cifrele analizate de noi arată că IMM-urile locale par să-și fi găsit rețeta revenirii după un început de an ce putea fi dezastruos”, adaugă Radu Hasan.Pe regiuni, Sud-Vestul, Vestul și Sud-Estul României sunt zonele cu cele mai importante creșteri în luna iulie, comparativ cu iunie: +31%, +27% și, respectiv, +26%.Nord-Estul a înregistrat, de asemenea, un avans de 20%, Nord-Vestul de 16%, Sudul 12%, în timp ce în Centru creșterea este de doar 7%. Regiunea București-Ilfov este singura cu cifre nemodificate la nivel lunar, dar cu -4% year over year.Statistica prezentată este rezultatul unei analize efectuată pe un eșantion compus din peste 20.000 de afaceri cu abonament SmartBill activ și cu istoric din ianuarie 2019 și până în prezent. Numărul de firme depășește orice eșantion utilizat până acum într-un sondaj. Barometrul SmartBill este singurul instrument care masoara in timp real pulsul IMM-urilor din Romania (evolutia cifrei de afaceri). Urmarindu-l, putem observa impactul crizei asupra IMM-urilor, momentul în care economia începe sa isi revina si viteza cu care o va face.