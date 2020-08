Rectificarea a fost rectificată. Noile cifre ale ordonanței publicată în Monitorul oficial

Modificări față de proiectul anunțat la bugetele instituțiilor

Au rămas la fel

Bugete diminuate:





Ministerul Justiției inițial primea 71,6 milioane lei. În final se pare că a primit 119,6 milioane lei.Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: inițial primea 1,014 miliarde lei, dar în noua variantă, cea finală, 1,114 miliarde lei.Ministerul Afacerilor Externe: inițial primea 21,04 milioane lei, iar în noua variantă, cea finală, 28,2 milioane lei.Ministerul Muncii: se taie mai puțin. Inițial, bugetul se diminua cu -1,942 miliarde lei, iar acum, în final se pare că e vorba de 1,892 miliarde lei.Ministerul Agriculturii: în varianta inițială primea +2,995 miliarde lei. În final a primit 3,445 miliarde lei.Ministerul Apelor și Pădurilor: inițial era prevăzută suma de 116,6 milioane lei, iar în final a primit 191,6 milioane lei.Ministerul Culturii are o reducere mai mică decât era vorba inițial: acum e -19,3 milioane lei (anterior -51,5 milioane lei)Agenția Națională de Integritate primește bani în plus (3,18 milioane lei) după ce inițial i se tăiau 4 milioane lei.Ministerul Fondurilor Europene primește aceleași credite bugetare, dar crește suma pe credite de angajament de la 1,18 miliar de lei, la 2,18 miliarde lei.Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni generale: mai mulți bani decât inițial. Acum suma este de 14,155 miliarde lei, anterior era 14,046 miliarde lei.Ministerul Educației nu primește bani, ci doar „credite de angajament” de 551,4 milioane lei.Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei (în special mai mulți bani pentru biserici, reiese din nota de fundamentare)Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane leiMinisterul Afacerilor Interne: +1,264 miliarde leiMinisterul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane leiMinisterul Sănătății: +3,114 miliarde leiMinisterul Economiei: +1,54 miliarde lei (În rest are credite de angajament de peste 4,3 miliarde)Academia Română: +20 milioane leiAutoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane leiSRI: +64,3 milioane leiServiciul de Informații Externe: 32,1 milioane leiServiciul de Protecție și Paza: 2,3 milioane leiServiciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane leiCamera Deputaților - 8 milioane leiCurtea de Conturi – Curtea de conturi - -22,3 milioane leiConsiliul Concurentei – 28,3 milioane leiInstitutul Cultural Român -11,5 milioane leiConsiliul Superior al Magistraturii – 3,7 milioane leiAutoritatea pentru Administrarea Activelor Statului -2,19 milioane leiInspecția Judiciară -5,93 milioane lei.