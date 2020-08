Nouă facilitate în SPV: Plata în numele altei persoane / Urmează ca prin ghișeul.ro unele obligații să poată fi plătite de către persoanele juridice

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au dezvoltat și implementat noi facilități ale serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV): se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate în Declarația unică, se arată într-un comunicat de presă.





"În noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilități, se selectează opțiunea Plată obligații fiscale PF și apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligațiilor fiscale declarate prin declarația unică (impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de sănătate/ contribuții de asigurări sociale). Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum și suma care se dorește a fi achitată, după care plata poate fi efectuată", se arată în document.





Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, momentan nefiind posibilă o astfel de plată prin intermediul site-ului ghiseul.ro.





1. Istoric declarații = Declarații depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice)

2. C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune





În perioada următoare, MFP și ANAF au în vedere implementarea plății prin SPV și interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligații fiscale pentru persoanele juridice.

Interconectarea dintre serviciul SPV și ghișeul.ro a fost implementată în luna iunie a.c., contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite și contribuții, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016. Cele mai frecvente plăți au vizat impozitul pe venit, contribuții, accize colectate și plata unor penalități.





Lista creanțe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice:





Penalitati de nedeclarare

Totodată, spune MFP, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte:Impozit pe veniturile din activitati independenteImpozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilorImpozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilorImpozit pe veniturile din investitii sub forma de dividende din strainatateImpozit pe veniturile din investitii sub forma de dobanzi din strainatateImpozit pe veniturile din pensii din strainatateImpozit pe veniturile din premiiImpozit pe veniturile din investitii sub forma castigurilor din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivateImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualaImpozit pe veniturile din activitati agricole, silvicultura si pisciculturaImpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personalRegularizariAccize incasate din vanzarea de alcool etilicAccize incasate din vanzarea de tigareteContributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asiguratiContributia de asigurari sociale datorata de angajatorContributia de asigurari sociale datorata de intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economiceContributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si din activitati economiceContributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajatorContributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de angajator de la asiguratii angajati (salariati)Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatorContributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele fizice care au calitatea de angajatorContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din: activitati independente, activitati economice si din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 din Codul fiscalContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din: cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si castiguri din jocuriRegularizariContributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asiguratiContributia de asigurari pentru somaj datorata de angajatorVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitateAmenzi judiciareVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda FiscalaVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitateVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitateContributii de asigurari sociale aferente declaratiei uniceContributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei uniceImpozit pe venit aferent declaratiei unicePenalitati datorate in cazul esalonarii la plata