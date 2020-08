​Business report: Temerile din jurul redeschiderii școlilor. Cum îți poți lua înapoi banii dați pe concedii și călătorii. Se naște o cortină de fier digitală. Incertitudine, catedrale și bazare. Șoselele din România - cele mai periculoase din UE

​Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia ● Temerile din jurul redeschiderii școlilor ● Se naște o cortină de fier digitală ● De ce e România pe ultimul loc în UE la capacitatea de muncă la distanță ● Cum se pregătește lumea – și România odată cu ea – pentru cea mai presantă toamnă epidemiologică ● Cum îți poți lua înapoi banii dați pe concedii, călătorii sau concerte ● Șoselele din România - cele mai periculoase din UE ● Cum rezolvi probleme imposibile. Incertitudine, catedrale și bazare ● Benzina este mai scumpă pe Autostrada Soarelui decât în oraşe, însă motorina a devenit mai ieftină ● Mai mulți angajați din construcții vor putea ieși mai devreme la pensie ● Sectorul construcţiilor a limitat prăbuşirea PIB

Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia. Infractiunea de spalare de bani exista si a fost savarsita de milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica, dar procesul deschis de DNA impotriva acestora inceteaza ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Suma de bani supusa procesului "de albire" ce a facut obiectul infractiunii de spalare de bani, in cuantum de 22.787.515 de dolari, va fi confiscata.



Eurolife FFH anunță că a lansat în România prima asigurare care permite rambursarea aproape integrală a chletuielilor cu concedii, călătorii, concerte și altele, în cazul anulării din diverse motive. Sunt acoperite inclusiv pagubele generate de COVID 19. Asigurarea se poate încheia online, prin completarea unui scurt chestionar.Produsul poate fi activat pentru cheltuielile aferente Călătoriilor (bilete de avion, citybreak, sejur, tabăra / excursie, delegație), Evenimentelor (concerte, spectacole, teatru, cursuri, conferințe), dar și Experiențelor (bilete spa & beauty / relaxare, bilete pentru parcuri de aventura, hopbby-uri, food & drink), independent de pachetul achiziționat. Costul asigurării ajunge la circa 5% din valoarea asigurată. De exemplu, pentru asigurare unui week-end cu familia care ar costa 2000 de lei, prima este de 105 lei. Pentru tabăra copilului, tot 2.000 de lei, prima este 119 lei, în timp ce pentru asigurarea unui bilet la concert de 100 de lei vei plăti 4 lei, scrie economica.net . România are cele mai periculoase șosele din Europa, potrivit statisticilor oficiale, bazate pe numărul de accidente produse în 2019. România a înregistrat o scădere importantă în ultimii 10 ani, dar este la mare distanță de media de accidente din Uniunea Europeană. Șoselele din România sunt în continuare cele mai periculoase din Uniunea Europeană, după cum arată statisticile reactualizate de ACEA, asociația constructorilor de Automobile din Europa, și nici nu există premise pentru îmbunătățirea situației. Datele provin din statisticile Uniunii Europene, care au fost astfel aduse la zi cu situația din 2019. Potrivit acestor date, România are un nivel comparabil cu cel din 2018, când erau raportate 95 de persoane ucise la 1 milion de locuitori, de departe cel mai ridicat număr din Europa. Pe locul al doilea se află Bulgaria, cu 85 de decese din accidente, la 1 milion de locuitori, iar pe locul al treilea se află Polonia, cu 75 de decese, potrivit profit.ro Bogdan conduce din București o echipă de câteva zeci de oameni care creează tehnologia din spatele unui brand care se află printre cele mai performante din domeniul direct-to-consumer (companii online care vând direct către clienți) în Statele Unite. Este partener în Adore Me, o companie americană de lenjerie cu o creștere de două cifre, într-o industrie de fashion zguduită de șocuri și incertitudine. După ce am aflat – și veți găsi mai jos – cât de complicat este să produci o piesă aparent simplă de lenjerie, precum un sutien, am rămas uimită și curioasă despre cum reușesc ceea ce reușesc. Am vorbit cu Bogdan despre algoritmul lui pentru a rezolva probleme imposibile, despre cum funcționează Adore Me în interior, despre cum gândești o companie pregătită pentru incertitudine, despre puterea datelor și cum eliberezi potențialul oamenilor. Dar și despre strategia lui personală pentru a crește și a-și atinge potențialul, ca om, scrie Andreea Rosca pe blogul ei .Şoferii care pleacă din Bucureşti spre litoral sau se întorc în Capitală ar trebui să alimenteze maşina înainte de intrarea pe autostradă, unde benzina este mai scumpă, potrivit unei analize realizate de Agerpres cu ajutorul Monitorului Preţurilor la carburanţi, o aplicaţie lansată anul trecut de Consiliul Concurenţei. Astfel, la staţiile Petrom de pe Autostrada Soarelui (A2), un litru de benzină standard costa vineri 4,55 de lei. Spre comparaţie, în benzinăria Petrom Nicolae Grigorescu din Bucureşti, preţul era de 4,45 de lei. La capătul celălalt al călătoriei, la Constanţa, preţul benzinei în reţeaua Petrom este de 4,43 lei pe litru. În staţiile Rompetrol, benzina costă 4,62 lei pe litru pe autostradă şi 4,51 lei în Bucureşti şi Constanţa. Acelaşi tip de carburant în reţeaua OMV costă 4,60 lei pe autostradă, 4,55 lei în Capitală şi 4,52 lei pe litoral, scrie financialintelligence.ro Peste nu multă vreme, o nouă categorie de angajați va avea posibilitatea de a ieși mai repede la pensie, fără penalizări, potrivit unei legi ce a primit vineri semnătura președintelui țării. Mai exact, vor putea ieși anticipat la pensie salariații din sectorul de construcții nave ce desfășoară o serie de activități specifice. Măsura se regăsește într-un proiect ce, odată cu promulgarea sa, devine Legea nr. 188/2020 și prevede includerea în categoria locurilor de muncă cu activitate în condiții speciale a unor posturi din industria navală, în așa fel încât și angajații din construcția de nave să poată beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Totuși, după cum apare în noua lege, nu toți angajații din industria navală vor putea ieși mai repede la pensie, ci doar cei care defășoară activități de control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj și electrică montaj, scrie avocatnet.ro