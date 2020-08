10 ani de la dispariția prof. univ. dr Șerban Marinescu. Guvernatorul BNR transmite un mesaj comemorativ

​”Au trecut 10 ani de când, la 24 august 2010, dragul nostru prieten, al familiei mele si al meu, generalul profesor universitar doctor Serban Marinescu, a plecat în vesnicie. De acolo, din ceruri, întreține vie amintirea unui OM excepțional, expresie a înțelepciunii, a decenței si a generozității. Si, totodată, a MEDICULUI care având șansa de a fi fost colaborator al unor mari personalități din domeniul anesteziei si terapiei intensive, a căror tradiție a continuat-o, s-a afirmat el însuși ca specialist de prim rang în acest important avanpost al luptei pentru viață, fiindu-i încredințat mandatul de Președinte al Societății Române de ATI”, scrie Guvernatorul BNR Mugur Isărescu într-un mesaj transmis HotNews.ro.





”Am avut o foarte bună colaborare cu medicul Serban Marinescu în anul 2000. Eram prim-ministru, angajasem un important împrumut extern pentru modernizarea spitalelor noastre, în suferință dramatică din cauza deficitelor de aparatură performantă, si am primit un sprijin substanțial din partea echipelor de specialiști ce au fost formate în cadrul Ministerului Sănătății în vederea stabilirii priorităților si a acordării de asistență tehnică. In domeniul ATI am văzut, atunci, o implicare exemplară a personalităților de vârf ce formau echipa antrenată în programul de dotare a spitalelor, între care l-am remarcat pe medicul militar Serban Marinescu”, adaugă Guvernatorul Băncii Centrale.





Ca medic, adaugă Isărescu, Serban Marinescu s-a distins mai cu seamă prin harul său de a se apropia de oamenii în suferință, cărora le insufla încrederea atât în omenia, cât si în competența lui.”Ca manager, a dat proba vocației cu care era înzestrat mai întâi în calitate de comandant al Spitalului Militar Central si de șef al Direcției de Sănătate a MapN, apoi ca director al Spitalului Elias al Academiei Române, în serviciul căruia s-a aflat până în ultima clipă a vieții. Aici, la Elias, împreună cu academicianul Vasile Stănescu, a proiectat si a pus în practică un program de dezvoltare a unui spital de elită. A fost devotat familiei si loial prietenilor. Nu-l vom uita niciodată”, mai spune Isărescu.