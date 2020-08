Dezbaterea de la MFP privind proiectul prin care ar putea crește prețurile RCA s-a lăsat cu 2 amendamente. Patronat: Mi-e teamă să mă gândesc ce ar trebui să fac cu camioanele în Piața Victoriei din ianuarie

Două amendamente propuse de Augustin Hagiu

1. Completarea articolului 21 cu un nou alineat cu următorul cuprins: Penalitățile sunt legate în mod esențial de persoana terțului prejudiciat, urmând a fi plătite direct acestuia pe bază de cerere.





În deschidere a vorbit secretarul de statcare a citit din Nota de fundamentare, spre final spunând că proiectul “nu are impact socio-economic, nu are impact financiar și se concentrează strict pe solicitările Comisiei Europene de punere în acord cu legislația europeană a acestei legi”.Probabil prin faptul că „nu are impact financiar” s-a referit la bugetul de stat. Din punct de vedere socio-economic, totuși pot să fie efecte având în vedere că este posibil să crească prețurile RCA., președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT) a reprezentanților MFP a reamintit ce s-a întâmplat în 2016.„După cum bine știți, sau cel puțin ar trebui să știți, în 2016 în momentul în care tarifele au explodat în ceea ce privește asiguratul transportator, timp de un an ne-am aflat prin Piața Victoriei, ASF, încercând să rezolvăm niște lucruri, astfel încât tarifele de primă să nu se mai ducă la 20.000 lei, așa cum era la vremea respectivă, pentru clasa B0 la un cap tractor. După protestul din 2017 care a dus la decapitarea conducerii ASF de la vremea respectivă, am participat la multe din reglementările din actuala lege RCA la nivel guvernamental, dar în special în Parlament”, a spus el.• Resping în totalitate, în numele FORT, ideea de modificare a articolului (din proiect n.r.) cu privire la plafonarea cheltuielilor administrative.• Dacă punem în calcul contextul socio-economic legat de criza mondială în care ne aflăm mi-e teamă să mă gândesc ce ar trebui să fac cu camioanele din Piața Victoriei din ianuarie, anul viitor. Să o iau de la capăt în ceea ce privește problema tarifelor?• Nu înțeleg de ce venim cu OUG după ce timp de 2 ani Parlamentul a lălăit-o pe tema legii RCA. Era momentul în Parlament să se facă câteva clarificări și am fost foarte bine pregătit.„Un răspuns primit de la Consiliul Concurenței confirmă că Parlamentul este necesar să intervină în acest context al scandalului dintre service-uri și societăți de asigurare, astfel încât asiguratul să beneficieze de cele mai bune condiții de piață ca să nu avem explozie a tarifelor”, a afirmat el.• Samsarii de polițe au făcut un business din ceea ce înseamnă tranzacționarea dreptului de despăgubire, lucru interzis de Codul civil. Tocmai de aceea Consiliul Concurenței și noi spunem că trebuie respectat Codul Civil.A intervenit, de la ASF,, care a spus că este de acord cu forma actuală a proiectului.La rândul ei,, de la Conpirom, a afirmat că susține ce a spus Augustin Hagiu. I-a rugat pe cei de la Ministerul Finanțelor să revizuiască termenele de 10 zile după intrarea în vigoare, „că ar fi dezastru calcularea”.„Știu ce am pățit cu OUG 114, care atunci când a intrat nu am avut nici declarații”, a spus ea.2. Completarea articolului 23 cu un alineat nou: Dreptul de despăgubire este legat în mod esențial de persoana terțului prejudiciat.„Aceste două amendamente acoperă cerințele pe Codul civil, rezolvând problema în cauză”, a spus Hagiu, precizând că vrea să vadă aceste două lucruri în minuta ce urmează a fi redactată la Ministerul Finanțelor.Secretarul de stati-a dat asigurări va găsi aceste două lucruri în minută și că va analiza propunerea.