Dragoș Petrescu, HORA: Sperăm să deschidem restaurantele la 1 septembrie/Vor fi reguli stricte/Cand intri in restaurant, porți masca.Când te așezi,o scoți. Când mergi la toaletă, îți pui mască

”​Am solicitat sa deschidem la 1 septembrie. Avem 400.000 de angajati cu slujbele in pericol. Vor fi exceptii punctuale acolo unde nivelul pandemiei nu este tinut sub control. Cu totii am subliniat ca e important să se re-deschidă restaurantele. Asteptam decizia Comitetului pentru Situații de Urgență de mâine si care din propunerile noastre privind regulamentul vor fi acceptate. Noi am propus ca la interior să fie o masa ocupata si alta libera. Utilizarea maxima a restaurantelor va fi astfel de 50%. In functie de conditiile viitoare vom veni cu noi propuneri”, a spus miercuri Dragoș Petrescu, președintele HORA, la ieșirea de la întâlnirea cu premierul.







”Vor fi reguli stricte cu privire la purtarea măștii. Penalizarile vor merge pana la suspendarea activitatii pentru cei care nu respecta regulile. Se va purta masca la fel ca in orice restaurant european. Cand intri in restaurant, porți masca. Atunci când te pui la masă, poți să o scoți. Când mergi la toaletă, îți pui masă. Industria își dorește să funcționeze sub restricții, fără să punem în pericol sănătatea clienților”, a mai spus Petrescu.





Deocamdată nu e clar dacă la mesele ocupate vor fi 4 sau 6 persoane. Potrivit liderului HORA, nu au fost oferite garanții din partea Guvernului în privința redeschiderii restaurantelor la 1 septembrie.





La rândul lui, Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România a scris pe contul său de Facebook:



”Pentru cei care spun ca nu trebuie sa deschidem restaurantele de interior ca ar fi prea riscant am trei intrebari

- cum explicam faptul ca Romania este singura tara din UE care nu a deschis inca restaurantele de interior?

- cum se poate justifica o relatie de cauzalitate intre deschiderea restaurantelor de interior si cresterea numarului de infestari daca acolo unde ele sunt deschise nu a produs efecte (nu imi spuneti chestia ca romanii au alt comportament decat europenii ca vorbim de restaurante unde peste tot se mananca si nu vorbim de cluburi de manele)?

- de ce restaurantele de interior reprezinta singurul sector inca inchis inclus pe lista medium high ca risc de infectare -vezi photo? Toate restul aflate in aceeasi categorie de risc sunt deschise de mult timp.

Sigur ca eu pot fi subiectiv, doar imi apar industria, dar sincer la aceasta ora nu vad argumente rationale pentru a tine in continuare inchis sectorul. Nici macar nu exista vreo dovada ca cei infectati ar veni cu predilectie din zona horeca, mai mult nu exista niciun focar la noi in industrie pana acum. Deci chiar nu vad logica”, spune Călin Ile.



