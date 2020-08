​Business report: Lucrezi online? Ești invitat în Caraibe. Numărul căsătoriilor s-a înjumătăţit. Istoria preţurilor locuințelor din Bucureşti. Lista neagră a companiilor care ”învârt” licitaţii. Opinia unui platitor de taxe

​​​Românii care nu au fost asigurați în sistemul de pensii ar putea contribui ● Angajații care lucrează online sunt invitați să se mute 1 an pe insula Anguilla din Caraibe ● Numărul căsătoriilor s-a înjumătăţit în S1 2020 ● Istoria preţurilor apartamentelor din Bucureşti ● Noua strategie energetică ● România va avea cea mai rapidă recuperare a vânzărilor auto din Europa Centrală ● Consiliul Concurenţei va publica o listă neagră a companiilor care au fost sancţionate pentru trucarea de licitaţii ● Cât susţin băncile agricultura ● Poşta Română a scăpat de datoriile istorice, dar şi de dobânzi şi penalităţi ● Românii care ajung în Belgia, obligaţi să intre în autoizolare şi să facă un test COVID-19 ● Opinia unui platitor de taxe privind pensiile speciale si alte avantaje pe care le primesc unele categorii de angajati.





Românii care nu au fost asigurați în sistemul de pensii ar putea contribui. Persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțial ar putea contribui la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de cel mult 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială, reiese dintr-un proiect de Ordonanță de urgență. Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de pensionare. Prin asta, se va evita de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare și care ar apela la sistemul de asistență socială, scrie HotNews.ro. Persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțial ar putea contribui la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de cel mult 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială, reiese dintr-un proiect de Ordonanță de urgență. Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de pensionare. Prin asta, se va evita de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare și care ar apela la sistemul de asistență socială





Angajații care lucrează online sunt invitați să se mute 1 an pe insula Anguilla din Caraibe. Dacă tot lucrezi de acasă, nu ți-ar plăcea ca această casă să fie pe o plajă, să ai palmieri în curte și ieșire la mare? Cei care muncesc ”remote”, din pricina pandemiei de coronavirus, sunt invitați să se mute pe o perioadă cuprinsă între trei luni și un an pe insula Anguilla din Caraibe, relatează Lonely Planet. Anguilla este faimoasă pentru cele 33 de plaje cu nisip alb și pentru recifurile de corali în care poți întâlni sute de specii marine. Teritoriul britanic acceptă în prezent cereri online pentru vizitatorii care ar dori să petreacă între trei luni și un an pe Anguilla și care ar urma să ajungă pe insulă nu mai târziu de 31 octombrie. Cei care ar urma să sosească de la 1 noiembrie sau mai târziu pot aplica pentru viză la sfârșitul lunii septembrie. Cine plănuiește să stea acolo până la un an trebuie să plătească 2.000 de dolari. Suma include costurile aferente testării pentru vizitatori, plata personalului suplimentar din domeniul sănătății, serviciile de supraveghere și securitate a porturilor și costul cazării pe perioada carantinei. Dacă e vorba despre o familie întreagă, costul este de 3.000 de dolari pentru până la patru persoane și 250 de dolari pentru fiecare membru suplimentar al familiei, . . Dacă tot lucrezi de acasă, nu ți-ar plăcea ca această casă să fie pe o plajă, să ai palmieri în curte și ieșire la mare? Cei care muncesc ”remote”, din pricina pandemiei de coronavirus, sunt invitați să se mute pe o perioadă cuprinsă între trei luni și un an pe insula Anguilla din Caraibe, relatează Lonely Planet. Anguilla este faimoasă pentru cele 33 de plaje cu nisip alb și pentru recifurile de corali în care poți întâlni sute de specii marine. Teritoriul britanic acceptă în prezent cereri online pentru vizitatorii care ar dori să petreacă între trei luni și un an pe Anguilla și care ar urma să ajungă pe insulă nu mai târziu de 31 octombrie. Cei care ar urma să sosească de la 1 noiembrie sau mai târziu pot aplica pentru viză la sfârșitul lunii septembrie. Cine plănuiește să stea acolo până la un an trebuie să plătească 2.000 de dolari. Suma include costurile aferente testării pentru vizitatori, plata personalului suplimentar din domeniul sănătății, serviciile de supraveghere și securitate a porturilor și costul cazării pe perioada carantinei. Dacă e vorba despre o familie întreagă, costul este de 3.000 de dolari pentru până la patru persoane și 250 de dolari pentru fiecare membru suplimentar al familiei, scrie Libertatea.ro

Românii care ajung în Belgia, obligaţi să intre în autoizolare şi să facă un test COVID-19.Începând cu data de 26 august, întreg teritoriul României a fost încadrat în zona roșie. Astfel, toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei din orice regiune a României trebuie să intre în autoizolare și să efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infecției cu COVID-19, după sosirea în această țară, informează Ministerul Afacerilor Externe. România a trecut de pragul de 80.000 de cazuri de COVID-19, după ce au fost înregistrate în ultimele 24 de ore peste o mie de noi îmbolnăviri,. Începând cu data de 26 august, întreg teritoriul României a fost încadrat în zona roșie. Astfel, toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei din orice regiune a României trebuie să intre în autoizolare și să efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infecției cu COVID-19, după sosirea în această țară, informează Ministerul Afacerilor Externe. România a trecut de pragul de 80.000 de cazuri de COVID-19, după ce au fost înregistrate în ultimele 24 de ore peste o mie de noi îmbolnăviri, scrie Libertatea.ro





Opinia unui platitor de taxe privind pensiile speciale si alte avantaje pe care le primesc unele categorii de angajati. In ultimul timp se tot discuta, din nou, despre pensii speciale (sau de serviciu), daca sunt meritate sau nu, cui sa se acorde, in ce cuantum, de la ce varsta, etc. In discutii s-au adus tot felul de argumente pro si contra, incepand cu faptul ca unii isi risca viata prin meseria pe care o aleg, pana la aplicarea principiului contributivitatii pentru toata lumea pentru ca o aritmetica elementara ne spune ca nu se poate justifica o pensie de 10.000 euro cu un stagiu de contributie de 25 de ani si cu o varsta de pensionare de 53 de ani, sa spunem. In diverse opinii exprimate on-line se incearca sa se justifice de ce militarii si angajatii altor structuri de putere merita pensioanre la varste mult inferioare varstei de pensionare stabilite prin lege, care cred ca este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei, si de ce merita dumnealor pensii speciale, mult mai mari decat cele cuvenite potrivit principiului contributivitatii. Argumentul suprem este ca isi risca viata pentru tara. OK, sa admitem ca unii chiar isi risca viata, cum sunt militarii trimisi in diverse misiuni de lupta, prin diverse tari exotice, sub forma misiunilor de mentinere a pacii. Poate ca sunt si politisti sau angajati SRI/SIE care isi risca viata cand urmaresc diferite retele de crima organizata sau terorism. Totusi, majoritatea anagajatilor MAN, MAI, SRI, etc. nu sunt pusi in pericol de a-si pierde viata, multi desfasurand munca de birou, .

In ultimul timp se tot discuta, din nou, despre pensii speciale (sau de serviciu), daca sunt meritate sau nu, cui sa se acorde, in ce cuantum, de la ce varsta, etc. In discutii s-au adus tot felul de argumente pro si contra, incepand cu faptul ca unii isi risca viata prin meseria pe care o aleg, pana la aplicarea principiului contributivitatii pentru toata lumea pentru ca o aritmetica elementara ne spune ca nu se poate justifica o pensie de 10.000 euro cu un stagiu de contributie de 25 de ani si cu o varsta de pensionare de 53 de ani, sa spunem. In diverse opinii exprimate on-line se incearca sa se justifice de ce militarii si angajatii altor structuri de putere merita pensioanre la varste mult inferioare varstei de pensionare stabilite prin lege, care cred ca este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei, si de ce merita dumnealor pensii speciale, mult mai mari decat cele cuvenite potrivit principiului contributivitatii. Argumentul suprem este ca isi risca viata pentru tara. OK, sa admitem ca unii chiar isi risca viata, cum sunt militarii trimisi in diverse misiuni de lupta, prin diverse tari exotice, sub forma misiunilor de mentinere a pacii. Poate ca sunt si politisti sau angajati SRI/SIE care isi risca viata cand urmaresc diferite retele de crima organizata sau terorism. Totusi, majoritatea anagajatilor MAN, MAI, SRI, etc. nu sunt pusi in pericol de a-si pierde viata, multi desfasurand munca de birou, scrie contributors.ro

„Este un fenomen social unde contează şi banii, dar şi spectacolul, iar acest spectacol lipseşte în pandemie“. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiile de stare civilă s-a înjumătăţit în primele şase luni ale anului 2020, când au fost consemnate doar 25.500 de astfel de evenimente faţă de aproape 50.000 în primul semestru din 2019, arată o analiză a ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS). „Indiscutabil, există şi o perspectivă economică, tinerii vor în primul rând să îşi acopere cheltuielile. Lumea vrea ca evenimentul să fie cât mai spectaculos, să fie unul cât mai special şi implică şi nişte costuri spectaculoase.(...) Este un fenomen social unde contează şi banii, dar şi spectacolul pe care îl faci în comunitate. De altfel, banii vin şi în raport cu spectacolul, iar acest spectacol lipseşte în momentul în care suntem în pandemie”, explică sociologul Alfred Bulai pentru Ziarul Financiar Cât costa un apartament în anul 1990 şi cât a ajuns să coste acum, după peste 30 de ani. Piaţa imobiliară a trecut prin diverse încercări în ultimii 30 de ani, una dintre cele mai răsunătoare fiind criza din 2008, cu rădăcini în piaţa de profil, în urma acestora modelându-se şi piaţa imobiliară locală. Provocările şi evenimentele cu impact asupra domeniului imobiliar au apăsat cel mai tare acceleraţia în dreptul preţurilor, motiv pentru care în intervalul 1990 – 2020 preţurile apartamentelor din Bucureşti au cunoscut o creştere spectaculoasă, iar statutul de proprietar a devenit tot mai greu de atins pentru anumite categorii de persoane. Achiziţiile de apartamente de către locatari, în primii ani de după 1990, retrocedările de terenuri şi imobile, toate au adus pe piaţa imobiliară valori noi şi astfel s-a născut ceea ce numim astăzi „piaţă imobiliară”, au spus într-un interviu reprezentanţii Anunţul Telefonic „În primii 15-18 ani piaţa imobiliară a tot crescut, natural, pe fondul cererii tot mai mari de locuinţe, până când a ajuns la bula imobiliară din 2008, când a atins un vârf financiar încă neegalat până astăzi”, scrie Business Magazin Ultima formă a strategiei energetice a României prevede o creștere importantă a capacității de interconexiune a sistemului energetic românesc cu rețelele electrice ale țărilor vecine. O veste bună pentru consumatori și pentru piață, însă și o amenințare serioasă, prin prisma creșterii potențiale a importurilor de energie electrică.“România își propune să suplimenteze capacitățile de interconexiune la orizontul anului 2030, având în vedere analizele cost-beneficiu din punct de vedere socio-economic și de mediu, urmând a fi implementate proiectele în cazul cărora beneficiile potențiale sunt mai mari decât costurile. În același timp, prin cadrul legislativ primar și secundar, dar și prin finalizarea proiectelor legate de închiderea inelului național de 400 kV (linii interne), România va crea condițiile pentru maximizarea capacităților de interconexiune ofertare”, scrie în noua strategie energetică a țării, actualizată în această lună. Capacitatea de interconectare va crește și va ajunge la peste 15% din capacitatea instalată la orizontul anului 2030”, scrie economica.net. România ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale noi din Europa Centrală în acest an, de 24,3% comparativ cu nivelul 2019, dar va avea o revenire rapidă urmând să depășească pragul de volum pre criza Covid până în 2023, reiese din raportul Autofacts realizat de rețeaua PwC la nivel european, pe baza datelor IHS Markit. Astfel, vânzările de mașini noi din România arată o scădere la 137.000 de unități în acest an, de la 181.000 unități în 2019, și, ulterior, o urcare până la 223.000 de unități în 2023. "România ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale noi din Europa Centrală în acest an, de 24,3% comparativ cu nivelul 2019, dar va avea o revenire rapidă urmând să depășească pragul de volum pre criza Covid până în 2023", reiese din raportul Autofacts realizat de rețeaua PwC la nivel european, pe baza datelor IHS Markit, scrie profit.ro . Consiliul Concurenţei va publica în perioada imediat următoare o listă neagră a operatorilor economici care au fost implicaţi în investigaţii legate de trucarea unor licitaţii, pentru a veni în sprijinul autorităţilor care fac evaluarea, potrivit unui comunicat al instituţiei de concurenţă. Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) au elaborat un document, “Opinie comună”, care clarifică modalităţile prin care o companie care a fost sancţionată pentru participarea la o înţelegere de tip cartel vizând trucarea de licitaţii poate fi reabilitată dacă se află în situaţia de a fi exclusă de la o procedură de atribuire. Astfel, compania poate prezenta autorităţii contractante decizii emise de Consiliul Concurenţei în ultimii trei ani care dovedesc că a colaborat cu instituţia prin aplicarea la politica de clemenţă şi/sau recunoaştere a faptei anticoncurenţiale, precum şi dovezi privind elaborarea şi implementarea unui program de conformare cu legislaţia din domeniul concurenţei, în concordanţă cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenţă, potrivit financialintelligence.ro De foarte mulţi ani băncile comerciale din România targhetează un sector dinamic, în dezvoltare, cu cerere relativ constantă în orice fază al ciclului economic ne-am afla. Şi se vede acest lucru şi din cifre: atât firmele din agricultură, cât și cele din industria alimentară se finanțează semnificativ mai mult de la bănci și IFN comparativ cu restul sectoarelor economice. Ponderea unei asemenea finanțări în totalul pasivului este de 16 la sută, respectiv 14 la sută pentru firmele din agricultură, respectiv industria alimentară (comparativ cu 8 la sută pe total economie, decembrie 2018) se arată într-un raport al Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială. Interesul băncilor în finanțarea agriculturii și a industriei alimentare este relativ mare. Cu doar câteva mici excepții, băncile au o pondere a expunerilor către asemenea firme în total portofoliu corporatist mai mare decât VAB generat de firmele din agricultură și industria alimentară în total VAB companii (6 la sută, decembrie 2018). Cu toate acestea, necesarul de finanțare pentru firmele din agricultură și industria alimentară se menține ridicat, scrie fineco24news.blogspot.com Poşta Română a scăpat de datoriile istorice, dar şi de dobânzile şi penalităţle calculate de ANAF, a anunţat miercuri compania, precizând că are, în prezent, o situaţie financiară pozitivă.Poşta Română a reuşit să-şi achite integral datoriile după ce, în data de 20 august 2020, a virat suma de aproape 135 milioane de lei, reprezentând datorii, către ANAF - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Ca urmare a efectuării acestor plăţi, au fost anulate obligaţii de plată accesorii în valoare de 45,3 milioane de lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi. „Poşta Română a moştenit multe datorii. Situaţiile financiare actuale oferă o imagine pozitivă. Se observă o îmbunătăţire a indicatorilor economici, ceea ce va asigura o mai bună finanţare a activităţii în perioada următoare, perioadă în care am demarat investiţii masive care vor ajuta la creşterea calităţii serviciilor poştale. Este o dovadă în plus că ne uităm la viitor şi nu avem o politică de dezvoltare doar pe termen scurt”, a declarat Horia Grigorescu, Directorul General al Poştei Române, potrivit adevarul.ro