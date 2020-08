FED New York este deținută de o mână de banci de pe Wall Street. Citigroup și JP Morgan dețin peste 72% din cea mai puternică bancă centrală regională

FED New York

Cea mai puternica dintre cele 12 banci centrale regionale americane, FED New York, este detinuta in majoritate de doua mari banci Wall Street, Citigroup (42,8%) și JP Morgan (29,5%), scrie cotidianul Les Echos în ediția sa de joi. Băncile acționare aleg majoritatea consiliului de administrație al băncii centrale Acest lucru alimentează acuzațiile privind apropierea prea mare de Wall Street cu care se confruntă de ceva vreme Fed New York.



Conform informațiilor publicate recent, 72% din capitalul Rezervei Federale (Fed) New York este deținut de două bănci mari de pe Wall Street, Citigroup (42,8% din acțiuni) și JP Morgan (29,5%). Până acum, banca centrală a refuzat să dezvăluie participațiile precise ale celor 70 de bănci care dețin capitalul său (în jur de 205 milioane de acțiuni cu o valoare totală de 10,26 miliarde de dolari). Citând dreptul la informație din ”Legea privind libertatea informațiilor”, revista „Investitorul instituțional” a dezvăluit această concentrare foarte mare a acționarilor celor mai puternici ai FED New York. Cele două bănci erau acționari principali și în ajunul marii crize financiare din 2007. La acea vreme, JP Morgan era acționarul principal (41,7%), urmat de Citibank (36,6%), reprezentând împreună peste 78% din acțiuni.







Cele două mari bănci erau considerate „de importanță sistemică” (al căror eșec ar putea duce la căderea întregului sistem financiar american) și au primit sprijin financiar de la Rezerva Federală în timpul crizei. În martie 2008, banca centrală a SUA a oferit garanții pentru JP Morgan pentru a cumpăra Bear Stearns. La sfârșitul anului 2018, ceilalți acționari principali ai New York Fed erau filiala americană a grupului HSBC (6,1%), Goldman Sachs (4%), Morgan Stanley (3,7%), Bank of New York Mellon (3,5%).







Acțiunile Fed New York nu sunt listate pe o piață și băncile nu le pot schimba între ele. Ele dau dreptul la un dividend a cărui mărime depinde de dimensiunea activelor lor. Dacă activele sunt sub 10,2 miliarde de dolari, dividendul este de 6%. Dacă sunt peste acest prag, dividendul este doar 0,7%.







Încă de la înființare, cele douăsprezece sucursale regionale ale Rezervației Federale (New York, Philadelphia, San Francisco, Dallas, Kansas City etc.) au fost deținute de bănci. Acestea sunt obligate să dețină acțiuni ale Rezervei Federale care gestionează zona geografică în care își desfășoară activitatea. Cu cât o bancă are mai mult capital propriu, cu atât ea trebuie să cumpere acțiuni la FED, având o valoare nominală de 100 USD. Atunci când capitalurile proprii scad, valoarea deținerilor este ajustată de FED.







Fiecare din cele 70 de bănci acționare, împărțite în trei categorii în funcție de mărimea lor, are un singur drept de vot, indiferent de valoarea deținerilor. Acest vot le permite să aleagă 6 dintre cei 9 membri ai consiliului de administrație al FED New York Fed. Băncile aleg trei reprezentanți din industria lor, în prezent aceștia fiind un executiv al Morgan Stanley, Adena Friedman, președintele Nasdaq și Glenn Hutchins, co-fondator al fondului de capital de risc Silver Lake Partners.







Guvernatorul FED New York și adjunctul său sunt numiți de către Washington Fed, care supraveghează cele douăsprezece bănci centrale regionale și care nu este deținută de băncile private.







FED New York este brațul ”armat” al bancii centrale americane pe pietele financiare. Ea este cea care acționează în timpul intervențiilor pe piața valutară sau cea care a condus diferitele programe de răscumpărare a activelor, fiind adesea criticată pentru că este prea aproape de marile bănci de pe Wall Street.







Fondurile speculative și băncile de investiții organizează nu de puține ori pentru foștii bancheri centrali diverse întâlniri private pentru clienții lor. După plecarea ei din funcția de șef al FED, Janet Yellen a participat, contra cost, la o întâlnire organizată în 2018 de banca Jefferies pentru circa 100 de clienți și manageri de fonduri cum sunt Carl Icahn și Daniel Loeb. Ea a declarat pentru Reuters că nu a dezvăluit în timpul acestei întâlniri nicio informație confidențială și că le-a vorbit acestora doar „despre economie și perspectivele generale ale politicii monetare”. Timothy Geithner, președintele FED New York între 2003 și 2009, a fost secretar al Trezoreriei în administrația Obama, înainte de a se alătura apoi fondului de capital privat Warburg Pincus.