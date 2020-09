​Business report: Potopul banilor tipăriți. Andrei Siminel şi un puzzle despre economie și piaţă de capital. Daniel Apostol va fi șeful Comunicării la ASF. Modificări legislative în domeniul muncii și cel fiscal

Radu Crăciun: Potopul banilor tipăriți -De la bezna din piețe spre un alt fel de socialism ● Daniel Apostol va fi directorul Direcției comunicare al ASF, de la 1 septembrie ● Andrei Siminel şi un puzzle despre economie, piaţă de capital şi verbul ”a construi” ● ​Pandemia este o binecuvântare pentru a mări preţurile pe litoralul românesc. Mulţi profită de faptul că românul nu poate să plece şi fac japcă ● Importante modificări legislative în domeniul muncii, fiscal, precum și vaccinarea obligatorie ar putea fi adoptate până la finele anului ● Românii au salvat litoralul bulgăresc şi au ocupat mai bine de 50% din locuri.

. Când vine vorba de a lua cina în oraș, există o experiență unică pe care o puteți găsi în unele orașe ale globului și care poartă numele de „Dinner in the dark” („Cină în întuneric”). Este vorba în esență de o cină luată într-o încăpere aflată într-o beznă totală și care vă privează de simțul poate cel mai important, și anume, văzul. Indiferent de intenția originară, printre sentimentele încercate de participanți, dezorientarea și stresul, stângăciile și câteodată abordările instinctuale sunt întotdeauna prezente, chiar dacă în doze diferite. Este o paralelă perfectă pentru situația în care se găsesc astăzi investitorii pe piețele financiare. Piețele financiare au fost creditate de-a lungul timpului cu rolul de barometru al evoluțiilor economice. Piața obligațiunilor de stat a fost multă vreme o oglindă a expectațiilor inflaționiste. Cu cât randamentele pe termen lung erau mai ridicate în raport cu cele pe termen scurt, cu atât ele reflectau mai mult temeri legate de creșterea inflației. În mod similar, o curbă a randamentelor inversată putea indica preocupări legate de o eventuală recesiune, scrie Radu Crăciun pe cursdeguvernare.ro.

. Mulţi operatori de pe litoralul românesc profită de faptul că în acest an românii nu pot să plece în afară, pandemia fiind pentru ei o binecuvântare pentru a mări preţurile. La schimb, românii primesc „circ, bâlci, muzică de proastă calitate”, meniuri cu „multă shaorma, bere la pet”, precum şi plaje pline de cioburi, capace, scoici sau alge, afirmă directorul general al ANPC, Paul Anghel, într-un interviu pentru Agerpres. „Practic, sunt aceleaşi servicii care lasă de dorit, în unele cazuri, deşi am avut tendinţa să cred că, după 10 ani în care românii au văzut aproape tot globul, vor fi mult mai exigenţi cu ce li se oferă, masa critică nu pare a fi atinsă. Din păcate, aş mai sintetiza: aceeaşi atitudine pro japcă, costuri nejustificate, personal nepregătit, extenuat şi irascibil, atitudine sfidătoare, patroni care nu înţeleg relaţia serviciu/cost/respect, prost gust generalizat, plastic peste tot. Nu suntem încă suficient de educaţi, din păcate, să nu stingem ţigara în nisip, îngropând-o ulterior discret rămânând «micul nostru secret». Capacul berii îl descoperim printre scoici, în nisip, cu orice alt rest/gunoi întregeşte tabloul de pe plajă, scrie adevarul.ro

. Azi începe a doua sesiune parlamentară ordinară din acest an și numeroase proiecte legislative "moștenite" din precedentele sesiuni legislative ar putea să primească votul decisiv în lunile următoare. Vorbim de proiecte care au trecut deja de o Cameră a Parlamentului și care vizează aspecte ce țin de legislația muncii, evaziunea fiscală, stopajul la sursă, asigurările RCA, vaccinarea obligatorie, legalizarea canabisului și nu numai. Camera Deputaților și Senatul se întrunesc anual în cadrul a două sesiuni ordinare, conform Constituției României. Concret, prima sesiune începe în luna februarie și poate să țină până în luna iunie, în timp ce sesiunea a doua începe în septembrie și ține cel mult până în decembrie.Cum de azi începe oficial a doua sesiune parlamentară ordinară din acest an, am selectat cele mai importante propuneri legislative care au șanse să fie adoptate și să devină efectiv legi până la finele acestui an, scrie avocatnet.ro