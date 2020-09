​Business report ​​Mircea Miclea: Când criza identității duce la criza rațiunii. Industria măștilor pentru copii scumpe și inutile. Loteria Română vrea să poată vinde bilete online. Noile reguli pentru RCA, aproape gata

​​Mircea Miclea: Când criza identității duce la criza rațiunii ● Cum acționează statul român împotriva oricărei logici de piață ● Dana Dima, vicepreşedinte, BCR: Atât băncile cât și clienții au fost mult mai pregătiți pentru această criză ● Criza refugiaților: Cinci ani de "Vom reuși!" în cifre ● Facilități fiscale în turism, măsuri sociale și multe alte propuneri legislative, adoptate tacit la Senat ● Cum repornim România? A doua propunere: energia ● Proiect de HG: Loteria Română vrea să poată vinde bilete online ● Noile reguli pentru RCA, aproape gata: liber la scumpiri de tarife, firmele care întârzie plățile rămân fără licență, plafon la reparații ● Cine sunt cei şapte manageri Pilon II de Pensii care au 66 mld. lei pe mână, adică economiile pentru pensie a 7,6 milioane de români ● Industria mastilor pentru copii inutile si extrem de scumpe.

Mircea Miclea: Când criza identității duce la criza rațiunii. Marile încleștări și revolte sociale pe care criza COVID-19 le-a readus la suprafață și la care asistăm, uneori cu uimire, sunt, de fapt, manifestarea unor crize latente care s-au copt în ultimele decenii îndeosebi în societatea occidentală. Dincolo de argumentele și explicațiile pe care cei revoltați le aduc în sprijinul acțiunilor lor, problema are o bază preponderent psihologică: recrearea unei identități personale destrămate de anii agitați pe care-i trăim, chiar cu riscul abordării iraționale a vieții sociale și personale. Dacă citim în cheie psihologică faptele greu de înțeles uneori pe care le vedem petrecându-se în jurul nostru, constatăm că la bază se află probleme de identitate devenite tot mai greu de tranșat. Vom aborda, astfel, lucrurile din această direcție, începând cu câteva explicații simple, care să ne ducă spre concluzia la care suntem chemați să medităm, .

Legea care suspendă pentru doi ani orice înstrăinari ale participațiilor statului la companiile naționale, promulgată și intrată în vigoare la mijlocul lunii trecute, este împotriva oricărei logici de piață - comentează la RFI Valentin Ionescu, fost ministru al Privatizărilor. Chiar dacă pandemia scade din valoarea companiilor, statul ar trebui să-și protejeze firmele prin capitalizarea lor și nu prin blocarea oricăror inițiative de acest fel, explică Valentin Ionescu.”Firmele de stat au fost influențate negativ pe latură financiară. Știm că li s-a luat o mare parte din profit, ceea ce a văduvit firmele de stat, mai cu seamă pe cele mari, des substanța lor, de forța financiară de a face investiții. Din păcate, în România formele de stat au fost în permanență subminate. Ele nu s-au putut consolida și nici nu au putut să își dezvolte o strategie de piață la nivel regional, nu la nivel național. Subminarea a venit, o dată, prin numirile politice care s-au făcut în consiliile de administrație sau prin tot felul de tranzacții care s-au făcut la nivelul firmelor de stat în detrimentul acestora”, spune Valentin Ionescu, citat de rfi.ro .Producția de credite a fost influențată, firesc, de tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar luna august a adus o revenire la normal. Deciziile majore, însă, așa cum sunt achiziția unei case sau investițiile în creșterea calității spațiului de locuit, au fost luate și menținute de mulți clienți chiar după izbucnirea pandemiei, bazându-se în multe cazuri pe o structură de calcul la nivel familiei care oferă predictibilitate, așa cum vorbim des la cursurile noastre de educație financiară. Aș vrea să remarc aici, în mod distinct, că platforma online Casa Mea App, parte din ecosistemul digital George, care gestionează fluxul de documente pentru creditele ipotecare standard și care îi ajută pe clienți să nu mai vină astfel la bancă, a fost deja utilizată pentru 44% din creditele ipotecare nou acordate. Ce aș mai vrea să spun este că am sesizat o modificare în modul în care clienții se raportează la cash, în condițiile în care, pe lângă creșterile în George, am înregistrat o scădere de 14% a tranzacțiilor cu cash la ATM, iar încrederea în plățile cu George Pay, deci cu telefonul sau alte dispozitive mobile, a crescut spectaculos, de 4-5 ori în termeni de tranzacții și valori tranzacționate, spune Dana Dima intr-un interviu pentru fineco24news.blogspot.com La începutul crizei refugiaților în 2015, unii erau încrezători, alții nesiguri și temători. Cinci ani mai târziu, cifrele vorbesc: integrarea a continuat, scepticismul a rămas.De unde vin acești oameni? Au ei o bună pregătire profesională? Vor găsi locuri de muncă, locuințe? Sunt întrebări care au fost intens dezbătute în Germania din toamna lui 2015, când în țară au intrat într-un timp scurt foarte mulți refugiați. Astăzi, cinci ani mai târziu, dezbaterea în jurul celebrei propoziții rostite de Angela Merkel - Wir schaffen das! (Vom reuși!) - se poartă tot cu un puternic caracter emoțional. Dar nu mai trebuie să argumentăm acum cu temeri și presupuneri, deoarece avem la dispoziție, după acești cinci ani, datele și cifrele concrete legate de prezența refugiaților în Germania și integrarea lor aici, scrie dw.com 37 de proiecte și propuneri legislative trec tacit de Senat, fără să fie supuse votului și discutate în plen, printre acestea numărându-se și nouă proiecte de adoptare a unor ordonanțe de urgență emise lunile trecute de Guvern. Aspecte precum facilități fiscale în turism, accesul la informații personale de la autoritățile publice sau măsuri de sprijin pentru anumite categorii sociale sunt adoptate astfel tacit și se duc direct la Camera Deputaților. Adoptarea tacită are loc doar la prima Cameră sesizată, în Parlament, iar asta se întâmplă pentru că există un termen legal în care senatorii/deputații, după caz, ar trebui să discute și să supună la vot proiectele și propunerile legislative. La Senat, care este prima Cameră sesizată pentru o majoritate însemnată de proiecte, adoptarea tacită se întâmplă destul de frecvent. Astăzi, de pildă, Senatul ia act în ședință de adoptarea tacită a 37 de proiecte și propuneri legislative (nouă dintre acestea sunt proiecte de adoptare a unor ordonanțe emise în ultima vreme de Guvern). Ce se mai află printre acestea, aflați de pe avocatnet.ro . Știați că pentru industria petrolieră din România costul final de extracție este de aproximativ 34 dolari per baril, din surse apropiate subiectului, iar prețul pentru petrol (Brent Crude) era ieri 33 dolari per baril, însă a fost şi 24 dolari per baril cu câteva zile în urmă? Este evident că dacă această criză se adâncește vom avea jucători care vor fi nevoiți să oprească producția. Nu doar în România se poate întâmpla acest lucru, ci în lume, cu impact pe termen lung. Practic putem avea o criză a ofertei. Fără materie primă şi alte resurse nu putem produce.Ce mi-a mai atras atenția este că duminica trecută la București prețul energiei ajunsese la 1 ban/MWh pentru energia tranzacționată în Piaţa pentru Ziua Următoare cu livrare în intervalele orare 10-19 ale zilei de luni. În același timp pe piețele din Ungaria, Cehia şi Slovacia preţul era negativ, adică au fost vânzători de energie care au fost dispuși să plătească ei cumpărătorii pentru a fi preluată. Este similar cu dobânzile negative la depozite. Un rezultat al reducerii semnificative a cererii din partea consumatorilor industriali, scrie Daniela Șerban pe project-e.ro . Loteria Română vrea să poată vinde bilete online, potrivit unui proiect de HG pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. La începutul anului, Sorin Constantinescu, expert în industria jocurilor de noroc, ne-a spus că este necesară dezvoltarea Loteriei Române în mediul online, mai ales în perioada pandemiei: “Chiar am propus, acum câteva luni, ministrului Economiei, cât şi directorului general al Loteriei deschiderea unui site online. Dacă se luau atunci măsuri, deja Loteria avea online în această perioadă de criză. Am mai venit cu o soluție săptămâna trecută (n.r. martie 2020), aceea ca Loteria să vândă bilete online și să redeschidă partea de joc 6 din 49, pentru că biletele se pot vinde online, nu este necesară prezenţa fizică a vânzătorilor și extragerile se pot face în studiourile de televiziune, fără public. Ar putea face aceste lucruri măcar să își acopere 80 la sută sau chiar 100 la sută din chletuielile lunare curente până se redresează situaţia”, scrie financialintelligence.ro Joi, pe 3 septembrie, organizații ale pieței asigurărilor, ale brokerilor, ale service-urilor, transportatorilor și consumatorilor se întâlnesc cu reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a șaptea oară, pentru a discuta propunerile privind modificarea normei 20, a RCA.Din sutele de propuneri inițiale au rămas doar aproximativ 20-30, dintre care, pe cele mai importante, cu impact nu doar asupra pieței asigurărilor și asupra afacerilor din service-uri ci și asupra consumatorilor și păgubiților, vi le prezentăm mai jos. Menționăm că modificările la care facem referire sunt încă în discuție, forma finală nefiind încă gata.Majoritatea propunerilor de modificare a normei au fost discutate și în comisiile din Parlament, cu ocazia întâlnirilor pentru modificarea legii 132/2017, a RCA. Filiera parlamentară pare însă să fi fost abandonată de toate părțile implicate în discuții, inclusiv de Guvern, care a preferat să reia procedura pentru modificările impuse de Comisia Europeană printr-un proiect de OUG, emis tocmai sub motivul că discuțiile din Parlament trenează și România riscă, astfel să ajungă în fața Curții Europene de Justiție, în procedură de infrigement, scrie economica.net În unele cazuri, pe site-urile administratorilor, informaţii detaliate despre conducere lipsesc, fiind menţionate doar numele persoanelor respective.Andreea Pipernea (NN Pensii), Virgil Ichim (Allianz Ţiriac Pensii Private), Oana Velicu (Metropolitan Life Pensii Pri­vate), Marius Raţiu (Aegon Pensii Private), Radu Crăciun (BCR Pensii), Ioan Vreme (Generalii Pensii) şi Alina Andreescu (BRD Pensii) sunt directorii generali ai societăţilor de administrare de pensii private Pilon II şi care sunt responsabili pentru economiile de bătrâneţe a 7,6 milioane de salariaţi români. Absolvenţi ai Academiei de Studii Econo­mice din Bucureşti, dar şi de Politehnică, câţiva în aceeaşi funcţie de la înfiinţarea sistemului de pensii private în România din 2008, iar alţii numiţi în funcţie în 2019, cei şapte directori generali (CEO) ai administratorilor de pensii private Pilon II dezvoltă strategia investiţio­nală în beneficiul a milioane de români. Cei şapte manageri, dintre care unii şi-au început cariera profesională chiar la societatea de administrare pe care au ajuns acum să o conducă, au pe mână 66,3 miliarde de lei investite în acţiuni listate la bursa de la Bucureşti dar şi pe pieţe externe, titluri de stat şi obligaţiuni corporative, SIF-uri, depozite bancare, arată datele agregate de ZF de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), scrie ZF.ro .Inceperea anului scolar pe vreme de pandemie a creat oportunitati pentru afaceri de ocazie de o legalitate indoielnica.Platformele de anunturi s-au umplut cu oferte de masti pentru copiii care urmeaza sa ajunga la scoala. Preturile sunt destul de mari in comparatie cu ce gasiti acum pe piata, iar mai toate garanteaza protectie de pana la 8 ore, garantand ca pot fi reutilizate, potrivit ziare.com