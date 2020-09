Cât vei avea rata la ”Noua Casă”. Băncile au dat deja startul la program și pregătesc și soluții de creditare proprii pentru a ocoli dezavantajele programului guvernamental

​Prima instituție de credit care a transmis că a dat startul noului program guvernamental ”Noua Casă” este Raiffeisen Bank, instituția făcând încă de luna trecută simulări de credite ipotecare în cadrul noului program. Banca a primit deja primele cereri pentru ”Noua Casă” și a calculat primele pre-scoringuri, oferind însă clienților și un produs de creditare propriu. Ca exemplu, la un credit de 200.000 de lei luat pe 25 de ani rata lunara este 1.198,25 lei, DAE 5,75% pe an si valoarea totala platita de client de 371.259,67 lei, dacă clientul își încasează veniturile prin Raiffeisen Bank.





Instituțiile de credit au trecut deja la modificarea programelor informatice care vor fi utilizate în acordarea de credite prin noul program în ambele sale variante.







Raiffeisen a prelungit oferta sa pentru credite imobiliare cu dobanzi reduse. Astfel, pana in 30 septembrie 2020, la imprumuturile imobiliare banca ofera o dobanda variabila de 5,16% pe an (2,75% marja de dobanda + 2,41% IRCC) sau o dobanda fixa pentru 7 ani, de 6% pe an.

In continuare banca pune accent si sustine creditul „Casa Ta Verde”, pentru clientii care se orienteaza spre case eficiente din punct de vedere energetic, fie ca este vorba de un apartament sau de o casa.





Dezavantaje ale programului Noua Casa

Aprobarea creditului dureaza cam doua saptamani in plus (fiindca trebuie sa aprobe si fondul de garantare - FNCGIMM)

Ai interdictie de vanzare a locuintei timp de 5 ani

Trebuie sa constitui un depozit colateral, cu echivalentul a 3 rate de dobanda (care se elibereaza abia cand termini de rambursat creditul)

Creditele Noua Casa sunt doar cu dobanda variabila, pe cand la banci creditele ipotecare sunt si cu dobanda fixa 5-7-10 ani, iar costurile per total sunt asemanatoare





Ce arată simulările de calcul











Apoi, în calculele utilizate am folosit un DAE de 4,72%, ca medie a dobânzilor practicate în piață de principalii jucători. Există bănci care au dobânzi ușor mai mici așa cum sunt și bănci care utilizează un cost al banilor mai ridicat. Media este de circa 4,72%. De asemenea, am optat pentru varianta în care ratele rămân egale pe toată maturitatea împrumutului (mai există și varianta ratelor descrescătoare, dar am optat în calcule pentru varianta cu rate egale)











Cazul I: Apartament de 80.000 euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%

Transformat în lei, valoarea apartamentului ar însemna circa 387.208 lei. Avansul de 15% reprezintă 58.081 lei (12.000 euro). Diferența de bani se ia prin credit, adică 329.126 lei. La o dobândă de 4.72%, rata lunară de plată este de 2121 lei. Ținând cont de gradul de îndatorare de 45%, nivelul salariului ar trebui să fie de 4713 lei net.



Cazul II: Apartament de 80.000 euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 1870 lei, iar salariul minim acceptat este de 4155 lei net



Cazul III: Apartament de 80.000 euro luat pe 30 de ani, cu avans de 15%

Rata lunară ar urma să fie de circa 1710 lei, iar salariul net pentru a te putea încadra în program, de 3800 lei



Cazul IV: Apartament de 90.000 de euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%

Rata lunară va fi de 2386 lei. Venitul minim lunar necesar: 5302 lei (net)



Cazul V:Apartament de 90.000 de euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 2104 lei, iar salariul minim acceptat: 4675 lei (net)



Cazul VI: Apartament de 90.000 de euro luat pe 30 de ani cu avans de 15%

Rata lunară va fi de 1924 lei. Salariul net minim luat în calcul: 4275 lei.



Cazul VII: Apartament de 100.000 euro luat pe 20 de ani cu avans de 15%

Rata lunară 2651 lei, iar venitul net minim necesar ar fi de 5891 lei



Cazul VIII Apartament de 100.000 euro luat pe 25 de ani cu avans de 15%

Rata lunară:2338 lei. Salariul net necesar pentru a te încadra trebuie să depășească 5195 lei.



Cazul IX: Apartament de 100.000 euro luat pe 30 de ani cu avans de 15%

Rata lunară coboară la 2138 lei, cu un salariu net minim de 4751 lei.



Cazul X: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 20 de ani

Rata lunară va fi de 3712 lei, iar venitul net minim necesar de 8248 lei



Cazul XI: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 25 de ani

Rata lunară scade față de cazul precedent la 3273 lei, dar salariul net minim necesar rămâne ridicat: 7273 lei



Cazul XII: Apartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 30 de ani

Rata lunară de plată coboară la 2994 lei, iar salariul minim necesar trebuie să depășească 6653 lei



În cazul creditelor de până la 70.000 euro, nivelul avansului ar urma să rămână la 5%. Asta înseamnă că la un apartament de de 70.000 euro luat pe 20 de ani, rata ar fi de 2074 lei (salariul minim acceptat de 4600 lei). Dacă împrumutul e luat pe 25 de ani rata ar fi de 1830 lei (la un venit minim net de 4066 lei), iar dacă împrumutul e accesat pe 30 de ani, rata coboară la 1673 lei (cu un venim minim acceptat de 3717 lei lunar)

