Persoanele care nu au stagiul de cotizare pentru pensionare pot să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale- Proiect de OUG

​Guvernul va discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice. Potrivit proiectului, persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă sau anticipată, să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială.





Vezi aici proiect OUG privind pensiile

Actul normativ mai prevede completarea art. 159 prin care se urmărește ca, în situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare.





Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât și carnetele de muncă scanate. Aceste situații sunt ivite ulterior creării arhivei electronice.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost elaborat împreună cu Casa Națională de Pensii Publice.





În nota de fundamentare se arată că este necesară implementarea unor măsuri de lărgire a sferei de asigurați ai sistemului public de pensii prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat şi care optează să achite contribuția de asigurări sociale pe o anumită perioadă dând astfel posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie.Au fost avute în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate care nu au fost asigurați la sistemul public din România în anumite perioade de timp.Actul normativ are în vedere evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat.Potrivit notei de fundamentare, este absolut necesar crearea cadrului legal pentru folosirea, la stabilirea drepturilor de pensie, a bazei de date ce conține carnetele de muncă scanate cu atât mai mult cu cât persoanele cărora se adresează actul normativ nu mai pot realiza alte venituri din cauza intervenirii riscului bătrâneții. Arhiva electronică prevăzută are două componente care cuprind datele preluate din carnetele de muncă și datele rezultate din activitatea de scanare a carnetelor de muncă.Neadoptarea măsurii legislative propuse are consecințe negative pentru categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a dovedi activitatea profesională/veniturile de natură salarială considerent pentru care nu îndeplinesc condițiile de pensionare, respectiv stagiul de cotizare, chiar dacă vârsta standard de pensionare este împlinită.