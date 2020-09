Mare atenție la cei 2.500 lei pentru laptopuri, să nu luați amendă. Despre câți bani ar fi vorba

Foarte pe scurt:





• Bani de la stat ar fi pentru 10.000 de angajați, conform notei de fundamentare

• Cei 2.500 lei/angajat se vor acorda pe principiul primul venit în limita bugetului

• Bugetul s-ar ridica la 25 milioane lei

E vorba de laptopuri, telefoane și orice alt dispozitiv ce se poate conecta la internet



După ce s-a instituit starea de urgență, Andreea (30 ani), care lucrează într-o multinațională din București din domeniul financiar, a mai mers câteva zile la birou până ce a primit laptopul de pe care să lucreze. Compania are câteva mii de persoane angajate, dar în clădirea din București sunt peste sute. Mulți au primit dispozitive mobile. Unii colegi de-ai ei, din același birou, au primit cu întârziere de 2-3 săptămâni, până a reușit firma să facă achizițiile.

Câți bani ar fi

Autoritățile se pare că se așteaptă să beneficieze 10.000 de persoane fizice (de fapt beneficiază compania, că decontează investiția). Prin urmare, bugetul total ar fi de 25 milioane lei.





Dacă se va suplimenta, nu știm.





Atenție la amendă

Câteva zile mai târziu, în prima parte a lunii august, a fost publicată Ordonanța în Monitorul oficial. Astăzi trebuia să fie gata și procedura, deja s-a depășit termenul. Bineînțeles că nu e cum își imagina acel angajat.• Se acordă companiei pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.• Cornel Grama (consultant fiscal): Deci dacă vreți să accesați măsura celor 2500 lei pentru echipamente trebuia deja să aveți în Revisal consemnat regimul contractului cu clauza de telemuncă.• Dacă vreți să o faceți acum (retroactiv) sancțiunea conform HG 905/2017 este amendă de la 5.000 la 8.000 lei cu jumate din minim în 15 zile (Cornel Grama)• Deci mare atenție dacă solicitați cei 2.500 lei. S-ar putea să dați mai mult pe amendă decât ce bani primiți (Cornel Grama)Mai toți angajații, din clădire, au trecut pe telemuncă. Așadar nici Andreea nu mai are nevoie să vină până la birou, cu o excepție. Se mai duce din când în când, prin rotație cu ceilalți colegi, ca să nu fie mai mult de o persoană în încăpere. Merge cam o dată pe săptămână. mai mult pentru a răspunde la telefon. Așa a decis conducerea.Compania are acum ocazia să recupereze „investiția în telemuncă”.De la o companie care se află în grupurile de discuție cu cei de la Ministerul Muncii am aflat că pentru cei 2500 lei per angajat, compania va trebui să depună o cerere de solicitare a sprijinului financiar, o declarație pe propria răspundere și o listă cu angajații pentru care solicită această sumă. Adică va fi o listă mare.Angajatorii pot solicita acest sprijin financiar numai în cazul în care au achiziționat tehnologii noi pentru dotarea angajaților, astfel încât aceștia să poată lucra în condiții normale de acasă.Aceste lucruri ar urma să fie într-un ordin al ministrului muncii, ce ar fi trebuit să fie deja publicat, că au trecut 20 de zile și avea termen de 10 zile.Din Ordonanța de urgență 132/2020 reiese că banii se acordă pe principiul primul sosit, în limita bugetului. Ca să facem o analogie, va fi ca la ofertele de la supermarket cu tigăi. Cine nu mai prinde, asta e.Cel puțin asta știm acum, dacă ne uităm în actul normativ care spune clar: Suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.Din nota de fundamentare, de când Ordonanța era în forma e proiect, am aflat câte persoane ar beneficia și, deci, care ar fi bugetul.Sunt câteva cuvinte cheie în OUG, respectiv că suma se acordă pentru „angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare”.Acest lucru a fost sesizat de către, care a atras atenția asupra acestui lucru pe unul din grupurile de fiscaliști de pe rețelele de socializare.„Ce o fi însemnând și asta? Pai regimul de telemuncă este reglementat de Legea 81/2018 și se consemnează în tipul contractului individual de muncă la întocmirea acestuia sau ulterior prin act adițional și se transmit în REVISAL (este opțiune specială pentru telemuncă)”, spune el.• Deci dacă vreți să accesați măsura celor 2500 lei pentru echipamente trebuia deja să aveți în Revisal consemnat regimul contractului cu clauza de telemuncă.• Dacă vreți să o faceți acum (retroactiv) sancțiunea conform HG 905/2017 nu este mică. Netransmiterea modificărilor la tipul contractului de munca în termen - cu o zi anterioară modificării - amenda de la 5.000 la 8.000 lei cu jumate din minim în 15 zile.„Deci mare atenție dacă solicitați cei 2.500 lei. S-ar putea să dați mai mult pe amendă decât ce bani primiți sau, cel mai fericit caz, cu banii primiți plătiți amenda dacă se aplica jumate din minim. Asta în caz că îi primiți (că poate nu apucați și rămâneți și cu amenda pentru Revisal și fără cei 2.500 lei de la ANOFM)”, a arătat el.Companiile mari, precum cea pentru care lucrează Andreea, au investit mult în telemuncă de la începutul stării de urgență. E vorba de mii de angajați. Probabil aceste companii vor fi cele care vor beneficia, în principal. Acum depinde și cât de repede se mișcă cu depunerea documentelor și dacă ordinul Ministrului Muncii va aduce unele noutăți în materie de norme. Rămâne de văzut.